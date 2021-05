Cum iti protejezi gadgeturile in 4 pasi

Intr-o cladire de birouri, focul poate avea efecte devastatoare, putand provoca pierderi de vieti omenesti si raniri cauzatoare de sechele pe viata, precum și pierderi materiale si informationale imposibil de cuantificat si recuperat. De aceea, sunt extraordinar de importante masurile de preventie si investitiile pe care fiecare companie le realizeaza in scopul protejarii persoanelor, a gadgeturilor si echipamentelor. Daca vrei sa afli cum e indicat sa procedezi pentru a te proteja impotriva unui asemenea incident, randurile de mai jos iti explica ce anume sa instalezi si de ce.

Usi rezistente la foc

Una dintre cele mai eficiente masuri impotriva raspandirii rapide a focului si fumului este montarea de usi rezistente la foc. Datorita designului si tehnologiei utilizate in realizarea lor, aceste usi sunt capabile sa stopeze inaintarea focului pentru o anumita perioada, in mod uzual suficienta pentru a permite salvarea persoanelor si interventia eficienta a pompierilor. Trebuie sa mai stii ca, pentru a putea dobandi marcajul CE, usile metalice rezistente la foc trebuie sa corespunda standardelor in vigoare la nivelul Uniunii Europene, respectiv EN 16304, sa fie testate cu succes conform EN 1634-1/3 si sa poata fi incadrate in standardul de clasificare EN 13501-2.

Usile antifoc, asa cum mai sunt ele denumite, pot avea 1 canat sau 2 canaturi si pot stopa raspandirea focului si fumului pentru o perioada de 60, 90 sau chiar 120 de minute. Sunt realizate din tabla de otel zincata, avand la interior material termoizolant si rezistent la foc, care ofera o izolare termica si fonica medie, nefiind proiectate antiefractie. Au sens de deschidere reversibil si pot fi echipate cu o serie de accesorii utile, precum: maner rezistent la foc, bara metalica antipanica sau amortizoare pentru o inchidere silentioasa.

Sisteme de detectie

Acestea sunt proiectate special pentru a semnaliza din timp orice inceput de incendiu. In momentul in care unul dintre detectoarele de fum, caldura, monoxid de carbon sau multi-senzor este activat de prezenta unuia dintre aceste evenimente, sistemul de alarmare automat avertizeaza atat persoanele din cladire, cat si pompierii de posibila izbucnire a unui incendiu.

In centrul sistemului de detectie sunt detectoarele sau alarmele operate manual, care transmit catre unitatea centrala semnalul de alarmare. Detectoarele de caldura functioneaza oarecum similar cu sigurantele electrice (detecteaza schimbarile de temperatura), in timp ce detectoarele de fum pot fi:

ionice – perturbarea curentului electric prezent intre doua placi metalice declanseaza alarma;

fotoelectrice – cand fasciculul de lumina este afectat de fum se declanseaza alarma;

o combinatie a celor doua tehnologii.

Detectoarele de monoxid de carbon sunt oarecum similare cu cele deja prezente in marea majoritate a caselor care au dispozitive alimentate cu gaz natural (aragaze, centrale termice, boilere etc.), doar ca cele de incendiu sunt mult mai sensibile.

Extinctoare

Instalarea unui numar suficient de extinctoare, de diferite tipuri, in cladirile de birouri poate face diferenta intre un potential dezastru si stingerea inca din faza incipienta a incendiului.

Extinctoarele pot fi cu pulbere (potrivite pentru inceputuri de incendii din clasele A, B, C și E), cu spuma mecanica (pentru inceputuri de incendii din clasele A si B) sau cu CO 2 (ideale pentru incendiile din clasa E – echipamente electrice).

Plan de evacuare in situatii de urgenta

Eficienta raspunsului in cazul aparitiei unei situatii critice depinde in cea mai mare masura de 5 aspecte esentiale:

implementarea unui plan de evacuare a carui eficienta a fost dovedita prin exercitii de evacuare;

modul in care fiecare individ isi cunoaste responsabilitatile;

pastrarea cailor de acces si/sau evacuare libere;

accesul rapid la extinctoare si/sau hidranti;

evitarea acumularii de obiecte in spatii unde exista risc de incendiu.

Planul de evacuare este un document obligatoriu conform legilor in vigoare, iar crearea si implementarea lui nu trebuie sa fie tratate cu indiferenta, ci cu maxima responsabilitate. De eficienta si cunoasterea acestuia de catre fiecare persoana care lucreaza in cladire depinde modul in care efectele unui incendiu pot fi limitate sau extinse.

Dat fiind faptul ca situatiile de urgenta pot aparea in orice clipa, este esentiala atitudinea preventiva si luarea masurilor necesare pentru protectia oamenilor si a bunurilor. O atitudine precauta – in care evaluarea riscurilor, implementarea masurilor si efectuarea investitiilor necesare pentru limitarea riscurilor sunt o preocupare permanenta – este cheia unei protectii adecvate a salariatilor si a aparaturii din birouri.