Probabil nu mai putem vorbi despre problema vitezei de internet in zilele noastre, mai ales cand stim foarte bine ca putem avea acces la internet foarte bun la o viteza foarte buna in Romania, prin intermediul Digi, nu facem nici o reclama ascunsa sau ceva de genul acesta, insa sa fie clar, de la acestia putem avea cea mai buna fibra optica pana acum. Sper sa vina si ceilalti operatori in curand cu ceva mai bun si sa avem o concurenta mai mare.

Pentru ca am vazut cateva intrebari pe internet pe baza acestui subiect, cu viteza de internet, astazi m-am gandit sa va prezint cele mai bune servicii pentru monitorizarea internetului in ceea ce priveste viteza.

Tot ce trebuie sa faceti este sa intrati pe site-urile de mai jos si sa dati pe speed test, sau „GO!”, este foarte simplu si in asa fel veti putea vedea viteza dumneavoastra de internet.

Aceste site-uri prezentate sunt cele mai folosite servicii pe care le folosesc eu pentru a inregistra viteza de functionare a internetului, sper sa va fie de folos si voua, mai jos, la rubrica de comentarii puteti veni cu intrebari, raspunsuri si alte sugestii pe acest subiect!