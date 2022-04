Cum localizez un telefon Samsung furat? Iată ce să faci!

Dispozitivele mobile sunt unul dintre cele mai furate și deturnate obiecte din întreaga lume și sunt ușor de rătăcit în nenumărate situații. Prin urmare, este necesar să dispuneți de diferite instrumente care să vă permită să vă localizați telefonul în cazul în care îl pierdeți.

Ce instrumente oferă Samsung pentru a găsi un telefon furat?

Instrumentul de pe platforma Samsung, și anume Find My Mobile, vă oferă posibilitatea de a gestiona o serie de opțiuni legate de pierderea dispozitivului dvs.

Localizează-ți dispozitivul: Această secțiune a platformei îți va permite să afli locația actuală a telefonului tău și traseul pe care va trebui să îl urmezi pentru a-l găsi. Cu toate acestea, eficacitatea acestui instrument este legată de o serie de configurații anterioare pe care ar fi trebuit să le efectuați pe dispozitiv înainte de a-l pierde, ca metodă de prevenire.

Blocarea ecranului mobil: Dacă accesați această secțiune, veți avea posibilitatea de a bloca atât ecranul tactil al dispozitivului, cât și butonul pentru a-l activa sau dezactiva.

Faceți ca dispozitivul să emită un semnal sonor: Această opțiune este eficientă dacă vă aflați în apropierea locului în care ați pierdut dispozitivul. Atunci când este activat, telefonul va începe să emită un semnal sonor la capacitate maximă timp de un minut întreg, ceea ce îl va face mai ușor de găsit.

Efectuați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul dvs.: Veți putea aproba un proces de duplicare a tuturor datelor de pe dispozitivul dvs. mobil, pentru a le salva pe serverul cloud Samsung.

Ce ar trebui să fac dacă mi-am pierdut telefonul mobil Samsung cu Find My Mobile?

Pentru a utiliza cu succes platforma Find My Mobile, trebuie să fi activat serviciul „Find My Mobile”. Acest panou de configurare este disponibil în meniul „Settings” (Setări), sub opțiunea „Find My Mobile” (Găsire mobil) din secțiunea „Lock Screen and Security” (Ecran de blocare și securitate).

Puteți utiliza serviciul Samsung accesând site-ul oficial Find My Mobile. Acolo, va trebui să vă conectați cu aceeași adresă de e-mail pe care ați conectat-o la interfața dispozitivului mobil Samsung. După ce v-ați conectat, veți putea vedea un tablou de bord cu informațiile despre dispozitivul dvs. în partea stângă a ferestrei.

Platforma Find My Mobile vă va furniza datele de localizare pe care le păstrează dispozitivul dvs., precum și informații despre starea bateriei și rețeaua la care este conectat. Deci, veți putea să o găsiți mergând în zona respectivă.

Pe de altă parte, rețineți că, dacă aveți mai mult de două dispozitive afiliate la același cont de e-mail, veți putea comuta între datele unuia și ale celuilalt în interfața Find My Mobile de la Samsung.

Cum îmi pot urmări telefonul pierdut / furat folosind contul Google?

Pentru ca acest proces să fie eficient, dispozitivul dvs. trebuie să aibă funcția de localizare activată. Puteți personaliza această funcție în secțiunea „Google” din panoul de opțiuni „Setări” al dispozitivului dvs. Acolo, va trebui să bifați căsuța pentru „Find my device” (Găsiți-mi dispozitivul), după ce v-ați conectat la panoul „Security” (Securitate).

Dacă ați făcut această setare înainte de a vă pierde dispozitivul, o puteți găsi folosind platforma Google. Va trebui să accesați motorul de căutare Google în browser și să introduceți expresia „Find my device”. Înainte de a face acest lucru, trebuie să vă conectați la Google cu adresa de e-mail pe care ați asociat-o dispozitivului pe care doriți să îl găsiți.

După ce ați lansat căutarea, puteți accesa fereastra de căutare a dispozitivului făcând click pe caseta corespunzătoare, de obicei primul rezultat. Acolo, veți putea evalua modelul dispozitivului dvs. în partea de sus a ecranului; în cazul în care aveți mai multe dispozitive conectate la același cont, puteți trece de la unul la altul după cum doriți.

În partea centrală a ferestrei, veți vedea locația Google Maps a dispozitivului dumneavoastră, iar în partea stângă panoul de opțiuni pe care îl aveți la dispoziție. Dacă doriți, puteți suna telefonul timp de 5 minute, puteți bloca funcțiile de bază și puteți șterge datele telefonului.