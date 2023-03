Cum pariezi cu golurile și handicapul asiatic

Precum știm cu toții, fotbalul este unul dintre cele mai jucate și urmărite sporturi din întreaga lume. Acest sport se bucură de milioane de spectatori din toate colțurile lumii. Astfel, o mare parte din pariori caută tot mai multe metode de a profita de pe urma meciurilor de fotbal. Cum poți face acest lucru? Plasarea unui pariu pe o echipă de fotbal se poate dovedi o metodă bună de a câștiga o sumă de bani în funcție de cote și de mizele alese. Însă, pentru a avea mai mult succes, multă lume apelează la diverse strategii și predicții fotbal pentru a maximiza câștigurile. O strategie destul de cunoscută și ușor de implementat este parierea pe goluri și handicapul asiatic.

Goluri asiatice

- Advertisement -

În lumea pariurilor sportive, termenul de gol asiatic se referă la numărul total de goluri într-un singur meci. Nu este nevoie să alegi o echipă preferată care este nevoită să înscrie acele goluri. Golurile ambelor echipe se vor lua în considerare pentru acest tip de pariu. Comparativ cu pariurile clasice cu două rezultate posibile, golurile asiatice oferă posibilitatea mai multor rezultate. Ai posibilitatea de a primi tot câștigul, poți primi doar o parte din acesta sau poți obține miza inițială sau poți pierde toată suma de bani investită inițial.

Golurile asiatice oferă 2 opțiuni de pariuri: Over și Under. În cadrul pariurilor de tip over, se pariază că se vor da peste x goluri, iar la cele under se pariază că numărul total de goluri va fi sub x goluri.

Exemple de pariuri Over:

Există posibilitatea de a paria că în acest meci se vor da +0.5 goluri. În cazul în care se marchează un gol, biletul este câștigător, însă dacă nu se înscrie niciun gol, pariul este pierzător.

În cazul în care pariu se efectuează pe +0.75 goluri, acest tip de pariu este diferit față de +0.5 deoarece ai opțiunea de a câștiga jumătate în cazul în care se înscrie fix un gol și pentru a câștiga suma întreagă trebuie să se înscrie minim două goluri.

Exemple de pariuri Under:

În cazul pariurilor under, regulile sunt asemănătoare. În cazul în care pariem pe -0.5 goluri, câștigi în cazul în care nicio echipă nu marchează și câștigi dacă se înscrie cel mult un gol.

Dacă pariezi pe 0.75 goluri, câștigi în cazul în care nu se marchează niciun gol, pierzi dacă sunt înscrise două sau mai multe goluri și primești jumătate din miză înapoi în cazul în care s-a înscris doar un singur gol.

Handicap asiatic

În ciuda aparențelor, lumea pariurilor nu este foarte simplă, deoarece există o mulțime de reguli și termeni diferiți cu care te vei confrunta la un moment dat. Cu toate acestea, nu mulți oameni știu că pariurile cu handicap asiatic sunt printre cele mai populare tipuri de pariuri și sunt accesate des de pariorii profesioniști.

Acest tip de pariu crește șansele de câștig deoarece exclude un rezultat posibil. În cadrul pariurilor clasice avem 1, X, 2. 1 reprezintă victoria echipei gazdă, 2 reprezintă victoria echipei oaspete, iar X reprezintă un scor egal. În cadrul handicapului asiatic, posibilitatea de egal este eliminată.

Tipuri de pariuri cu handicap asiatic:

• Pariu cu handicap 0 – în cadrul acestui pariu, vei câștiga dacă echipa pe care ai plasat pariul câștigă meciul. În cazul unei remize, miza ta va fi rambursată.

• Pariu cu handicap 0,25 – singura diferență față de handicapul 0 este că vei primi jumătate din câștig în cazul unei egalități.

• Pariu cu handicap 1 – vei câștiga în cazul în care echipa preferată câștigă sau face egal, vei primi toată miza înapoi în cazul în care meciul este pierdut la 1 gol diferență și vei pierde toată miza în cazul unei înfrângeri cu 2 goluri diferență între cele două echipe.

Avantajele pariurilor de acest tip

Pariurile asiatice sunt o modalitate populară de pariere în rândul pariorilor profesioniști, datorită avantajelor pe care le oferă. Iată câteva dintre aceste avantaje:

Opțiuni de pariere mult mai flexibile

Pariurile asiatice oferă opțiuni de pariere mai flexibile, cum ar fi opțiunile de pariere pe handicapul asiatic și opțiunile de pariere pe total goluri. Această opțiune permite pariorilor să dezvolte diferite strategii și să experimenteze pentru a descoperi metoda cea mai optimă pentru profit.

Reducerea riscului

În cadrul acestor tipuri de pariuri, riscurile de pierdere sunt reduse, deoarece, în unele cazuri ai ocazia de a primi jumătate sau chiar toată miza înapoi, în funcție de rezultatul meciului.

Concluzie

Pariurile pe golurile și handicapul asiatic reprezintă o strategie populară de pariere în rândul pariorilor profesioniști, datorită avantajelor pe care le oferă. Acestea oferă opțiuni de pariere mai flexibile și reduc riscul de pierdere, datorită posibilității de a primi înapoi o parte din miză sau chiar toată miza în cazul unor rezultate specifice. Pentru a avea succes în pariurile de acest tip, este important să înțelegi regulile, să fii informat în legătură cu evenimentele sportive pe care pariezi și să pariezi responsabil.