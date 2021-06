Cum platesti factura Digi din strainatate – Esti in urmatoarea situatie: te-ai mutat in strainatate, dar parintii sunt acasa si nu se descurca cu plata facturilor la operatorul de telefonie Digi. Le primesc in format fizic si deplasarea pana la sediul operatorului sau la parteneri e exclusa. Sau esti plecat in strainatate in vacante mai lungi, pentru perioade mai lungi si nu vrei sa ramai cu facturi neachitate si cu penalizari, servicii suspendate. Ce e de facut? Poti sa faci oricand o Plata factura Digi din strainatate atat timp cat ai un cont pe site-ul Digi sau o factura electronica deja activata.

Daca intri pe site-ul DigiRomania poti plati imediat fara cont. Alegi optiunea Plateste factura online, completam rapid numar de telefon sau cod client, o serie factura si un numar factura, daca le avem, suma de plata si adresa de e-mail. Verificam datele introduse si finalizam plata, introducem datele bancare si confirmam plata. Vom primi confirmari pe loc pe e-mail si prin SMS, iar plata se inregistreaza si se scade de pe contul titularului in cel mai scurt timp.

In aceeasi pagina e disponibila si optiunea de activare a facturii electronice. Activarea facturii electronice DIGI presupune introducerea unei adrese de e-mail pentru a primi factura alaturi de datele de client, cod client pentru a sti pe ce nume este contul pentru care se vor emite facturi electronice.

Mai avem si alta varianta de Plata factura Digi din strainatate: plata cu logare in contul de utilizator. Ne logam in Contul Meu, sectiune de pe site-ul Digi, selectam numele nostru real din coltul dreapta sus, apoi ramura Factura Mea si bifam simplu factura de platit. Apoi suntem redirectionati spre pagina de plati. Introducem iarasi datele cardului, validam plata si primim mesajele de confirmare pe e-mail si SMS. Plata e scazuta de pe cont in cateva minute si primim si confirmarea scaderii sale.

Alta varianta la fel de simpla pentru o Plata factura Digi din strainatate rapida implica utilizarea aplicatiei de mobil de la Digi Romania. Ne logam in aplicati cu datele de utilizator ale contului nostru on-line, selectam optiunea de plati si finalizam plata, exact in in aplicatia web. Alternativ se pot face plati on-line nelimitate si din aplicatia de banking a bancii la care detinem un card de debit activ. Completam codul de client, numarul facturii si suma de plata si finalizam platile pe loc. Daca aplicatia bancii are si QR scanner putem sa scanam codul de bare de pe factura electronica si avem deja toate datele salvate in campurile specifice gata pentru finalizarea platilor.

Virament bancar si aplicatii terte pentru o Plata factura Digi din strainatate smart

Daca vrem o modalitate si mai usoara de plata on-line a facturii chiar si cand suntem in strainatate putem sa apelam la aplicatii terte care integreaza mai multi operatori si care permit plati multiple simultane cu un singur tap. E bine de stiut ca va trebui sa salvam cardurile in aplicatie si va trebui sa avem si conturi de utilizator la fiecare aplicatie ca sa platim usor. Introducem datele de identificare client, cod de client, alte date cerute de aplicatii si pe viitor platim imediat ce ni se emite facturi avem si notificari la emitere si la apropierea scadentei, ca sa nu uitam de ele.

In fine, se poate plati online factura Digi si prin virament bancar cu un cod client introdus si suma de plata, numar factura, nume si prenume titular in unul dintre conturile puse la dispozitie de furnizor. Mai nou, facturile electronice de la Digi Romania se primesc si pe WhatsApp. Se adauga numarul de telefon 0316300505 in lista de contacte din aplicatie, iar cand se emite factura se primesc notificari de informare. Ca sa vezi facturile in .pdf tastezi FACTURA si imediat notificarile in timp real la emiterea facturii se activeaza si pe WhatsApp