Cum platesti factura Telekom din strainatate

In trecut, atunci cand serviciile on-line nu erau dezvoltate si nu existau, singura modalitate de a plati o factura la un operator de telefonie mobila, de exemplu Telekom, era prezentarea fizica intr-un Shop sau la un partener care incasa si facturi. Veneai cu factura tiparita, era scanata si plateai abonamentul pe loc. Era simplu, dar foarte complicat daca nu te aflai in localitate sau erai plecat in strainatate, definitiv sau pe o perioada mai lunga.

Si cum foarte multi clienti Telekom sunt plecati in strainatate sau au rude pe care le ajuta cu plata direct din strainatate plata cu prezentare fizica a facturii si cu prezentare fizica in magazine este exclusa. Facturile vin indiferent unde te afli, ele trebuie achitate pentru a se evita penalizari si rezilierea contractelor. E vital sa ai abonamente active si platite la zi mai ales daca te afli in strainatate pentru a putea tine legatura cu toti cei dragi cat mai usor, oricand.

Din fericire acum Plata factura telekom din strainatate este foarte simpla. Intram pe site-ul Telekom si ne configuram rapid un cont de utilizator. Urmam pasii indicati, completam o adresa de e-mail si un telefon, codul de client si activam contul si avem acces instant la toate datele legate de abonamentele noastre sau de cartele. De acolo platim facturile simplu, on-line, cu ajutorul oricarui card de debit activ.

Daca nu vrem sa facem un cont on-line pentru date detaliate despre facturi si facturile in format .pdf, modificari de servicii si solicitari on-line putem plati direct doar cu un cod de client si suma de plata, accesand pagina web Plateste Factura Altcuiva de pe site-ul Telekom. Pentru noi si pentru oricine are servicii de la Telekom. Nu conteaza in ce tara te afli, trebuie doar sa ai acces la internet de calitate si putin timp la dispozitie ca sa finalizezi Plata factura telekom din strainatate.

Activarea facturii electronice, esentiala pentru o Plata factura telekom din strainatate fara probleme

Ca sa poti face plati on-line si sa stii cat ai de plata, fara a depinde de factura in format tiparit, poti activa oricand factura electronica. Factura electronica se activeaza dupa crearea contului de utilizator Telekom, pe site, sectiunea MyAccount. Dupa ce ne logam cu datele noastre in cont accesam Servicii Fixe, Factura, Alege Factura Electronica, tastam o adresa valida de e-mail unde sa primim facturile si confirmam. Pentru serviciile mobile intram la Servicii Mobile, Factura Mea, Facturile Mele si alegem factura electronica, introducem iarasi adresa noastra de e-mail si confirmam. Odata activata factura on-line e trimisa lunar pe adresa de e-mail din sistem, avem acces la ultimele sase facturi emise oricand, stim cand s-a inregistrat plata, avem notificari pe e-mail si prin SMS la emitere factura electronica, plus desfasuratorul integral pentru numarul de telefon asociat contului nostru. Platile facturilor se inregistreaza imediat si sunt scazute de pe cont in cateva minute.

Alta modalitate prin care putem face o Plata factura telekom din strainatate este plata prin debit direct, banca urmand sa faca platile automat din conturile tale curente, desemnate pentru plati. Sau poti plati direct din aplicatia de mobil a operatorului Telekom, dupa ce ai deja un cont de utilizator si te-ai logat. Poti salva si datele cardului de debit pentru plati rapide ca sa nu mai introduci mereu datele securizate ale acestuia.

Mai nou si aplicatiile bancilor la care ai carduri iti ofera posibilitatea sa platesti facturi electronice la orice operator din Romania de oriunde te afli. Scanezi codul de bare sau introduci datele facturii electronice emise si in cateva secunde plata e procesata in siguranta.

Dar mai sunt si aplicatii dedicate pentru plati, care integreaza mai multi operatori de telefonie, unde poti stoca datele cardului si dintr-un simplu tap ai platit cate facturi doresti. Aici e nevoie sa te inregistrezi cu un cod de client si alte date solicitate despre operator si sa ai un cont de utilizator valid inregistrat in sistemul lor.