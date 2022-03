Cum pot serviciile SEO garanta succesul companiei tale

Desi in urma cu mult timp, antreprenorii priveau sceptici la serviciile SEO, iata ca de o buna perioada de timp acestia au inteles adevarata importanta a serviciile tip Search Engine Optimization, astfel incat afacerea lor sa se poata bucura de vizibilitate si succes inclusiv in online.

Tocmai de aceea, in cazul in care si tu esti detinatorul unei afaceri si iti doresti ca aceasta sa devina cat mai vizibila in Google si alte motoare de cautare, ramai pe acest articol deoarece imi vom prezenta nu mai putin de 3 motive pentru care si afacerea ta trebuie sa beneficieze de servicii SEO de cea mai inalta calitate.

Google Organic poate fi singura sursa de trafic pentru un website

Cu totii stim ca traficul reprezinta cel mai important lucru pentru un site, iar acesta apare ca urmare a cautarilor organice, indiferent de tipul de afacere de care vorbim, de la un magazin cu mii de produse si pana la un simplu website de prezentare a serviciilor pe care compania ta le poate oferi.

In acest moment, Google reprezinta cel mai cunoscut motor de cauare, in Romania avand o popularitate de peste 95%, in timp ce la nivel Global, peste 75% din cautari se realizeaza din Google. Totodata, Gmail reprezinta cea mai accesata platforma de e-mail de pe intreg Globul, in timp ce YouTube este locul doi mondial din punct de vedere al frecventei de utilizare. De mentionat ca toate cele 3, Google, Youtube si Gmail apartin aceleiasi companii.

In cazul in care website-ul tau reuseste sa listeze in primele pozitii pe un anumit keyword relevand domeniului de activitate al afacerii tale, iti va fi mult mai usor sa capeti trafic pentru site-ul tau. Acest lucru se poate dobandi doar daca vei reusi sa contractezi o companie SEO de top, astfel incand strategia sa fie una benefica site-ului tau si sa duca la o crestere a traficului si implicit a ratei de conversie.

Prin servicii SEO de calitate creste si experienta pozitia a posibililor clienti

Absolut orice afacere ce activeaza si in mediul online isi doreste sa inregistreze rzultate de top in motoarele de cautare, insa nu toti antreprenorii cunosc faptul ca indicii User Experience (UX) sunt o pondere destul de insemnata din punct de vedere al performantei website-ului tau.

Algoritmii Google pot sa puna un mare pret pe experienta fiecarui utilizator, principalul scot al oricarui motor de cautare este sa ofere cele mai bune si mai relevante rezultate. Odata ce vei apela la o companie care sa iti ofere servicii SEO de calitate, iti vei lua o povara de pe umeri si astfel vei fi sigur de faptul ca orice vizitator al site-ului tau se va bucura de o experienta de utilizare foarte buna, astfel incat acestia sa revina pe site-ul tau.

Cel mai bun ROI este oferit de serviciile SEO

Spre deosebire de alte campanii tip PPC sau chiar Facebook Ads, serviciile SEO necesita eforturi mari si pe o perioada mai mare de timp, insa, investitia si timpul merita, deoarece s-a dovedit ca serviciile profesional de optimizare iti ofera cea mai buna rata in ceea ce tine recuperare investitiilor.

In cazul in care vei apela la niste servicii SEO printr-o companie specializata, cu siguranta ca rata de click va putea sa creasca cu pana la 15 ori spre deosebire de o alta metoda de promovare si publicitate, cum ar fi campaniile Pay Per Click.

Peste 25 de procente din traficul de cautari pentru un anumit keyword vor fi oferite pozitiilor din varful SERP, pe cand in cazul campaniilor tip PPC, procentul este unul semnificativ mai mic, de maxim 3%. In special, aceasta diferenta este datorata faptului ca majoritatea utilizatorilor opteaza pentru acele rezultate aparute organic, acestea fiind, in opinia majoritatii utilizatorilor drept mai dre incredere decat acele campanii platite astfel incat website-ul companiei tale sa fie listat in topul rezultatelor sub forma unui anunt platit.

De departe cea mai buna investitie pentru afacerea ta este reprezentata de contractarea unei agentii SEO care sa iti ofere cele mai de top servicii, astfel incat sa nu regreti alegerea facuta. Da, rezultatele vor aparea in timp, insa odata aparute, acestea vor continua sa curga si sa iti aduca exact ceea ce iti doresti: utilizatori, viitori clienti si vanzari astfel incat afacerea ta sa se bucure de un real succes.

Din fericire, antreprenorii incep sa realizeze cat de importanta este promovarea online si incep sa investeasca tot mai mult in aceasta, lucru ce se poate observa cu ochiul liber. Au aparut o multime de companii care isi listeaza serviciile si produsele chiar si in domeniul online, iar de-a lungul timpului acest lucru se va putea observa si mai tare.

Totodata, aceasta perioada reprezinta una numai buna pentru a-ti putea creste afacerea in domeniul online – considera specialistii Netring.ro. De o lunga perioada de timp, deja, virusul COVID-19 pare ca a pus stapanire pe intreaga planeta, restrictiile devenind tot mai dure, astfel ca s-a ajuns la magazine inchise. Tocmai pentru a putea sa iti cresti vanzarile, ai putea sa optezi la promovarea afacerii in domeniul online si sa te ocupi in acest fel ea. Ba mai mult, acest lucru este benefic si pentru utilizatorii si viitorii tai clienti, deoarece se protejeaza, nemaifiind nevoiti sa parcurga drumul pana la magazin, putand sa achizitioneze totul online, cu un singur click.

Asadar, ar trebui sa profiti din plin de acest lucru si sa incepi sa te axezi tot mai mult pe promovarea online a afacerii tale, sa optezi pentru optimizare SEO profesionala si de ce nu, sa optezi chiar si pentru acea promovarea in social media, promovarea care de multe ori poate face diferenta intre tine si concurenta. Evident, cand vine vorba de promovarea business-ului tau nu trebuie sa te gandesti la faptul ca scoti prea multi bani din buzunar pentru promovare, ci sa te gandesti la faptul ca timp, investitia va fi amortizata, ba mai mult, investitia in serviciile SEO urmeaza sa iti aduca venituri mult mai mari.