Cum poţi construi singur piese de mobilier originale

Ne placem să fim unici, iar acest lucru nu se vede doar la nivel vestimentar. Ne place să avem case personalizate, pentru că acestea scot la iveală puțin din personalitatea noastră, adică scot în evidență ceea ce ne place în definitiv. Pe lângă personalizarea efectivă a aspectului casei, ne place să ne bucurăm și de articole unice pentru casa noastră iar uneori, dacă acestea nu sunt disponibile, ne îndreptăm atenția către segmentul de proiecte DIY. dacă vrei și tu să obții piese de mobilier unice, originale și speciale, iată câteva idei care s-ar putea să îți stârnească creativitatea.

Realizează mese unice, potrivite stilului industrial

Dacă ai optat pentru stilul industrial, atunci ai făcut una dintre cele mai potrivite alegeri, deoarece vei putea realiza foarte multe elemente de decor din lucruri neconvenționale. Poți realiza mese sau chiar scaune, poți face întăriturile pentru cadrele de pat, sau poți realiza etajere și dulapuri unice, specifice stilului personal.

Pentru a putea face toate aceste lucruri vei avea nevoie de lemn ca suport, de țeavă rotundă pentru a realiza susținerile și de șuruburi sau elemente de prindere, care să îți asigure stabilitatea elementelor. Vei vedea că toate aceste obiecte sunt foarte ușor de găsit, pentru că teava rotunda poti cumpara de la cei de la Mathaus, lemnul din magazine specializate, iar elementele de prindere le poți achiziționa din aproape orice magazin. Vei vedea că proiectele tale prind viață treptat, chiar în mâinile tale, iar rezultatele se vor concretiza în produse speciale, unice, așa cum ești și tu.

Construiește elemente de susținere din PET-uri și materiale reciclabile

Una dintre cele mai bune idei de a construi singur o piesă de mobilier are la bază chiar folosirea plasticului. Într-o lume suprasaturată de mase plastice, soluțiile creative nu lipsesc. Poți recicla PET-urile transformându-le în măsuțe de cafea sau chiar în taburete, dacă le vei lipi unele lângă celelalte, în forma dorită. Poți lipi sticlele cu ajutorul benzii adezive, având grijă să cuprinzi toate elementele. Puse la un loc, sticlele vor crește stabilitatea piesei de mobilier și îi vor oferi durabilitate, drept pentru care produsul finit nu se va îndoi sub sarcină. Pentru un plus de stabilitate poți chiar să realizezi sus și jos (deasupra cercului de sticle și sub) câte un capac din carton dup, pe care îl poți realiza singur din mai multe cartoane de la curii, pe care le poți decupa după forma dorită. Poți acoperi obiectul de mobilier cu un material textil, ca o tapițare, pentru ca mai apoi să te poți bucura de mobilă unică și de efect.

Paturile din paleți sunt o soluție perfectă de mobilier

Nu trebuie neapărat să ai un pat cu somieră pentru a te putea odihni regește. Poți la fel de bine să folosești materiale asemănătoare pentru a crea o structură de pat, peste care să poți așeza salteaua. Paleții sunt o soluție perfectă pentru a face acest lucru, drept pentru care vei vedea că și prețul este unul foarte avantajos. Poți cumpăra paleți noi, pe care să îi rigidizezi prin șuruburi, astfel încât aceștia să nu se miște independent. Poți crea din scânduri chiar și un cadru în jurul lor, însă acest lucru nu va fi pe deplin necesar. În final, tot ce vei avea de făcut este să alegi o saltea potrivită și lenjeria de pat și mai apoi să te bucuri de un binemeritat somn pe un pat construit chiar de către tine.

În plus, paleţii care ţi-au rămas de la proiectul pentru structura unui pat original pot fi folosiți şi pentru a obţine piese de mobilier inedite, potrivite pentru încăperi precum bucătăria sau holul de la intrare. În cazul în care cauți cel mai bun material mobilă bucătărie, dincolo de PAL, MDF și lemn, poți opta și pentru piese de mobilier inedite, realizate din paleti, ţevi, PET-uri și alte materiale reciclabile.

Piesele de mobilier originale ne oferă satisfacția de a avea obiecte unice, ieșite din tipare și standarde. Cu siguranță realizarea unui astfel de proiect nu este costisitoare, iar rezultatele te vor încânta, deoarece reușita se va datora ideilor tale creative.