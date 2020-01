Astazi vom vorbi despre cum poti face Rank Up pe CS:GO, cum sa joci mai bine Counter-Strike: Global Offensive, un mic ghid pentru incepatori, dar si pentru cei s-au blocat la un anumit rank. Probabil acest articol va fi interesant si pentru prieteni tai asa ca ne poti ajuta cu un Share pe retelele de socializare sau pe forumurile din care faci parte.

Daca doresti sa ai un rank mai bun pe jocurile online trebuie sa stii foarte bine ca acest lucru nu este chiar usor, mai ales cand vine vorba de CS:GO, acesta fiind un joc foarte complex atunci cand vine vorba de rank up. Acesta este unul dintre motivele ca te gasesti pe acest articol, multi dintre jucatori cauta ghiduri foarte bune si practice pentru a juca cat mai bine si pentru a se clasa mai sus in rang-ul CS:GO.

Fara sa o lungim prea mult, pe scurt astazi vom vorbi despre sistemul de rank up si despre ce trebuie sa faci pentru a reusi sa faci rank up.

Rank-uri CS:GO

Pentru inceput trebuie sa stim ca pe jocul facut de Valve avem 18 rank-uri, acestea se numesc si arata exact ca in imaginea de mai jos.

Din rank-urile de mai sus avem 4 niveluri, acestea sunt: Silveri, Nova, MG si Elitele, potrivit informatiilor avute 32% din toți jucătorii sunt Silvers, 35% sunt Novas, 20% sunt MG-uri și 13% aparțin Elitei.

Cum faci rank up pe CS:GO?

Pentru a face rank up pe CS:GO trebuie mai intai ce este acest rank si pe ce se bazeaza:

Elo System CS:GO

In cazul in care te intrebi pe ce sistem se bazeaza rank-ul tau, ei bine Valve a afirmat ca este un altgormit foarte complicat, ce nu va putea fi descifrat de catre jucatori pentru a nu strica calitatea jocului. Suntem de acord ca acesta este cu adevart bun, pentru ca desi ne provoaca extrem de multi nervi, acesta reuseste sa ne pastreze aproape de joc.

Ce inseamna ELO?

Elo înseamnă, să evaluezi abilitatea jucătorilor datorită performanței sale în joc. În majoritatea jocurilor online PvP sunt utilizate diferite sisteme Elo. Sistemul Elo a fost inițial definit în sah.

Ce este Glicko-2?

Probabil ai auzit si de acesta daca ai auzit si de Elo, cu siguranta are la baza tot sistemul ELO, insa este folosit in mod oficial pe CS:GO, insa are la baza inca 2 variabile. Ceea ce il face foarte greu de descifrat, practic in comparatie cu ELO, Glicko-2 este extrem de complicat si aproape imposibil de definit daca nu stii codul sursa.

Ce spune Valve despre CS GO Elo?

Valve are grijă ce informații le oferă jucătorilor, pentru a preveni abuzul de sistem. Iată un citat de la dezvoltatorul de jocuri CS GO Vitaliy Genkin:

„Pentru Competitive, am construit un sistem de clasificare competitiv specific CS GO, care este semnificativ diferit și mai complex decât Elo. Sistemul de clasificare competitiv CS GO a început cu idei bazate pe modelul de rating Glicko-2 și s-a îmbunătățit în timp pentru a se potrivi mai bine bazei CS GO.

Acestea fiind spuse, ajungem la intrebarea, ce trebuie sa facem pentru a face rank up?

Primele meciuri pentru definirea rank-ului

Cat de importante sunt primele 10 meciuri pentru definirea rank-ului?

Foarte multi oameni subestimeaza importanta acestor meciuri, insa trebuie sa stim foarte bine ca dupa primirea unui rank dupa acestea 10 meciuri va fi foarte greu sa urci in rank asa ca trebuie sa dai tot ce poti pentru a avea din prima un rank cat mai mare pentru ca aceasta este realitatea, nimic nu este perfect, sistemul nu este foarte flexibil iar daca esti la inceput este foarte bine de stiut ca daca te vei alege cu silver, vei sta in aceasta grupa foarte mult timp.

Ce trebuie sa faci in aceste prime meciuri?

Incercati sa obtineti cat mai multe MVP-uri.

Incercati sa va clasati pe un loc cat mai mare pana la finalul meciului indiferent daca pierdeti sau nu.

Castigati cat mai multe meciuri, cu cat pierzi mai putine meciuri cu atat mai bine.

Incearca sa faci foarte multe kill-uri si sa muriti de mai putine ori.

Acestea fiind spuse, trebuie sa jucati exemplar, fara sa va ia valul, nu trolati sau sa deveniti jucatori toxici, orice lucru va poate imbunatati sau agrava situatia rank-ului.

Cum cresti in rank, reguli de baza, aplicate in orice situatie?

Pe scurt? Cu cat castigi mai mult cu atat te vei clasa mai sus, insa multi dintre noi nu stim cu adevarat de ce. Care este cauza? De ce cateodata castigam 15 meciuri la rand si nu facem rank up? Ei bine pentru ca trebuie sa fim foarte atenti si la rundele pe care le castigam si le pierdem, mai jos am sa va explic ce trebuie sa faceti pentru a avea un rank cat mai mare si pentru a face rank up.

Ce patim daca jucam competitiv?

Putem scade sau creste in rank. Poti face derank cu o infrangere sau un egal. Puteti creste mai multe rank-uri o data daca castigati impotriva inamicilor cu un rank mult mai superior.

Ce contează în CS GO Matchmaking?

Suma de runde câștigate și pierdute (cel mai mare impact)

Rezultatul jocului

Numărul de stele MVP (Cel mai valoros jucător al unei runde)

Daca primiti kick (foarte rău)

Număr KDA (ucide / moarte / asistare)

Plasament în echipă (Poziția 1-5)

Timpul in care esti deconectat

Părăsirea unui joc

Precizia cu care tragi.

Deci, cum facem rank up?

in sfarsit, afli si raspunsul suprem la ce trebuie sa facem pentru a primi un rank up.

Care sunt cele mai importante condiții în CS GO și cum pot să mă clasez cât mai repede?

Am creat o listă de priorități empirice ce contează cel mai mult:

Important pentru rank up.

1. Câștigă jocuri cu o cantitate mare de runde câștigate (Exemplu: 16-0 este BUN, 16-14 este RAU)

2. Raport MVP (dezamorsati bombele, obțineți cele mai multe ucideri, obțineți mai multe stele)

3. Învață! Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să rămâi la nivelul tău.

Ești un începător CS GO sau un jucător CS GO experimentat, care are nevoie de sfaturi profesionale?

Nu este atât de important, dar vă poate ajuta:

4. Raport KDA (Exemplu: 30-4-4 este BUN, 10-25-0 este RAU)

5. Plasarea (a fi pe poziția 1 nu este prea importantă, dar acest lucru aduce un KDA, MVP și Win-Rate mai bun, așa că acesta ar trebui să fie obiectivul tău)

Ce se întâmplă dacă ma deconectez sau imi iau kick?

Este un lucru foarte rau, data iti iei kick, spre exemplu, rundele vor merge mai departe iar tu vei fi clasat ca avand 0 kill-uri, 0 asisturi si cate o ucidere pentru fiecare runda ramasa din meci. Deci incercati sa nu va luati kick sau sa va deconectati pentru acest lucru dauneaza foarte mult.

Ce se întâmplă cu o egalitate?

O egalitate sau o remiză înseamnă că ambele echipe au câștigat aceeași cantitate de runde: Rundele câștigate sunt cel mai important lucru și, întrucât diferența este zero, nu există prea mult impact. Singurul impact dă cantitatea de ucideri, MVP-uri și alte lucruri. Puteți obține un rack up sau o down rank cu o remiză!

Lucruri pe care NU trebuie să le faci:

In primul rand nu trebuie sa te plangi mereu de sistemul jocului, nu te plange ca sunt jucatori mai buni decat tine si sa dai mereu vina pe sistemul VAC, fii atent si invata de la cei mai buni. Ca sfat iti recomand sa te concentrezi.

Nu juca cu prietenii, da stiu este unul dintre lucrurile care te aduc aproape de acest joc, daca joci cu prietenii, interactionezi cu acestia, mai glumesti, etc. Insa rank-ul iti va fi afectat foarte tare pentru ca cu siguranta aveti un prieten noob sau va distrati prea tare si nu mai sunteti concentrati la acest joc.

Cu siguranta este foarte greu sa respectati regula cu prieteni, eu de exemplu nu o voi respecta, dar teoretic ar trebuii sa iti aduca un avantaj in joc.

Ma bucur ca ai citit acest ghid, sper ca ai invatat ceva din el, de asemenea voi face completari si actualizari frecvent.