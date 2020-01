Cum poţi obţine trafic controlat?

Vizitatorii unui site sunt grupaţi în mod standard în statisticile de trafic în funcţie de sursă: direct, plătit/organic, referral, social. Este o informaţie utilă, însă care nu ne ajută la a identifica un grup de vizitatori direct interesaţi de ceea ce oferim, cu care să putem interacţiona oricând, după preferinţă şi cu costuri reduse. Care este acest grup, cum îl obţinem şi cum ne ajută să ne îndeplinim obiectivele în online, vedem mai jos.

Despre tipurile de trafic

Ca să aduci trafic pe site, ai la dispoziţie o serie de metode, precum:

Campanii online plătite – platforme frecvent folosite fiind Google AdWords şi Facebook

Retargetare – pentru readucerea pe site a celor care au accesat cel puţin o dată site-ul

Conţinut optimizat şi optimizare pentru motoarele de căutare la nivel de site şi off site – pentru trafic organic (din Google, în special)

Canale/conturi/pagini actualizate periodic cu conţinut, în reţele sociale şi site-uri de sharing (Facebook, YouTube, Pinterest etc.)

Articole pe diferite site-uri, cu direcţionare către site-ul propriu

Parteneriate cu site-uri/bloguri

Promovare offline

Unele dintre aceste tactici presupun direcţionarea traficului către anumite pagini din site, cum este cazul ad-urilor pe Google search, de exemplu.

Ştim deci că persoana care va accesa ad-ul va ajunge într-o pagină din site, relevantă pentru mesajul şi obiectivul campaniei.

Ulterior, prin retargetare (sau remarketing), îi reamintim de noi persoanei respective, pentru o perioadă de timp, în funcţie de lungimea căii până la achiziţie, de durata campaniei etc.

Până aici putem controla într-o anumită măsură interacţiunile cu acel potenţial client.

Ce facem apoi, cu cei care nu au acţionat? Putem continua remarketingul, făcându-le o ofertă specială, de exemplu.

Sau îi transformăm în trafic controlat.

Ce este traficul controlat?

Acest tip de trafic este format din vizitatorii site-ului şi clienţii care ţi-au dat adresa lor de email, la un moment dat, fiind interesaţi de ceea ce oferi. Cu aceştia poţi comunica oricând ulterior, construi o relaţie, ajutându-i să te ajute.

Multitudinea de opţiuni de pe piaţă la nivel de produse şi servicii, evoluţia tehnologică, Internetul, informaţiile din toate părţile, multe şi sub diferite forme – au dus la schimbarea modului de achiziţie, a cerinţelor cumpărătorului, a aşteptărilor.

Consumatorul îşi doreşte de la un brand mai mult decât un produs sau serviciu, vrea experienţe.

Pentru traficul controlat putem construi aceste experienţe, printr-o comunicare constantă pe email, bazată pe principiul WIIFM (What’s in it for me?), din perspectiva consumatorului.

Modalităţi de a obţine trafic controlat

1. O modalitate cost-effective este crearea de conţinut util şi interesant pentru audienţa vizată, pe blog sau într-o secţiune de resurse de pe site şi promovarea acestuia pe canalele online potrivite cu brandul şi obiectivele urmărite, cum ar fi: pagina de Facebook, sponsorizare postări şi targetare diferite segmente de audienţă de pe Facebook, care fac parte din audienţa principală şi secundară a business-ului; canalul de Youtube, Vimeo – pentru video, recomandat educaţionale, tip tutoriale, unboxing, how to, tips & tricks; Pinterest, Instagram – pentru imagini etc.

Oriunde postezi link către conţinutul de pe site, adaugi şi un Call To Action pentru abonare la blog, pentru cei care găsesc relevant/interesant conţinutul tău.

Repet un aspect important legat de crearea de conţinut: pentru orice bucată de conţinut trebuie avut în vedere principiul WIIFM din perspectiva clientului, brandul şi obiectivul urmărit.

Astfel, obţii trafic controlat în timp, cu investiţie minimă în media online.

2. Oferirea unui material online gratuit, în schimbul adresei de email. Poate fi un whitepaper (un .pdf de 8-10 pagini) despre un subiect de interes pentru audienţă şi relevant pentru businessul respectiv; un ebook, un template editabil, elemente grafice, bilete, vouchere – orice este perceput ca valoros de către consumator.

Dacă vorbim de exemplu, despre un business cu oferte de vacanţă în afara ţării şi suntem la început de sezon cald, un whitepaper despre Cele mai frumoase plaje din Europa, ar fi relevant pentru audienţa vizată.

Pentru identificarea de teme de interes, într-o anumită perioadă, ajută şi Keywords planner de la Google. Poţi vedea tendinţele în căutările pe Google search, pentru anumite expresii cheie, pe parcursul anului anterior, de exemplu.

Un alt tool util în acest sens este Google trends. Pentru a vedea modul în care caută anumite topicuri în Google cei interesaţi, sugestiile Google (cele care apar când începi să scrii un cuvânt/expresie în motorul de căutare) sunt de asemenea utile pentru formularea titlului, utilizarea cuvintelor şi expresiilor cheie în text, crearea mesajelor pentru promovare.

Ca şi în cazul primei modalităţi, funcţionează aici principiul reciprocităţii: primesc ceva care are valoare pentru mine, ofer la rândul meu ceva la schimb, respectiv adresa de email.

3. Clienţii existenţi. La achiziţiile de produse sau servicii online, clientul îşi dă în cele mai multe cazuri şi adresa de email, alături de datele de factuare şi livrare.

Sunt business-uri care au adunat de-a lungul timpului sute, mii, poate chiar zeci de mii de adrese de email de la clienţii existenţi, pe care însă nu le-au mai folosit ulterior.

Te costă mai mult să atragi un client nou decât să convingi să repete achiziţia un client care a cumpărat cel puţin o dată de la tine. Depinde şi de produsul sau serviciul oferit, este însă un aspect valabil în multe industrii.

Foloseşte deci adresele de email ale clienţilor existenţi. Segmentează-le în funcţie de produsele achiziţionate, zona geografică, sex sau orice alt criteriu care te ajută să construieşti nişe, să targetezi cât mai bine audienţa şi să vinzi.

Adaptează mesajul/oferta/informaţia conform fiecărui segment de audienţă.

De exemplu, dacă ai un magazin online cu haine, o variantă simplă de grupare a emailurilor este în funcţie de sex.

Poţi trimite apoi newslettere mixte, cu conţinut promoţional dedicat femeilor – rochii de plajă la promoţie – alături de conţinut educaţional – 5 piese vestimentare care să nu îţi lipsească din garderobă vara aceasta – iar pentru bărbaţi, tot newsletter mixt, cu promoţii tricouri şi un articol de genul Sacouri smart casual pentru vara lui 2017.

Şi continui săptămânal sau bilunar cu astfel de emailuri.

Şi în acest caz efortul de a obţine trafic controlat este aproape zero, întrucât deja ai lista cu adrese de email.

4. Traficul organic, direct, referral, social, paid media.

Transformă traficul din celelalte surse plătite şi neplătite, precum Google organic, reţele sociale, accesările directe, alte site-uri, Google AdWords, Facebook Ads etc. – în trafic controlat, prin adăugarea pe fiecare pagină a site-ului tău a unui CTA care să îndemne la descărcarea unui whitepaper sau voucher (vezi modalitate 1), în schimbul adresei de email.

În acest fel faci şi o filtrare a traficului provenit din diverse surse, în sensul că vei continua să interacţionezi cu cei care au fost suficient de interesaţi de ceea ce oferi, încât au dorit să afle mai multe şi au acţionat, descărcând materialul gratuit.

Plecând de la o primă interacţiune, cu ajutorul email marketingului treci ulterior acest trafic controlat prin etapa transformării în clienţi şi apoi prin etapa de loializare.

Construieşti o strategie de email marketing cu focus pe cele două obiective şi ţinând cont de o constanţă şi de consecvenţă în conţinut şi trimitere emailuri.

Cum foloseşti acest tip de trafic?



Email marketing – după ce ai segmentat lista de emailuri, trimite periodic newslettere cu oferte/informaţii comerciale dar şi conţinut educaţional, în funcţie de produsul sau servicul oferit.

Construieşte serii de emailuri pe anumite topicuri, care să fie aşteptate într-o anumită zi a săptămânii sau/şi care să aibă continuitate în următorul email.

Stârneşte curiozitatea, foloseşte triggere pentru a ţine aproape acest trafic şi a-l duce în direcţia dorită, spre achiziţie şi/sau loializare.

În fiecare email adaugă un îndemn clar, care să fie în linie cu obiectivele campaniei şi implicit, cu cele de business.

Remarketing – dacă ai buget de investit, retargetează traficul controlat cu ajutorul Facebook şi Google AdWords.

Ambele canale îţi permit să comunici prin reclame plătite cu cei care ţi-au dat adresele lor de email şi au şi cont pe Facebook, respectiv pot fi identificaţi de Google.

De exemplu, ai o ofertă specială doar pentru cei din lista ta care încă nu au cumpărat de la tine şi vrei să îi expui cât mai mult şi diversificat la această ofertă – nu doar prin email marketing.

Remarketingul are avantajul major de a creşte procentul celor care îţi devin clienţi, din cei care îţi vizitează site-ul.

“The money is in the list”, aşa că aplicând (şi) strategia obţinerii de trafic controlat construieşti un activ care va aduce în mod constant şi sănătos rezultate la nivel de business.