Cum poti sparge un cont Facebook? Si cum te poti feri ca parola ta de facebook sa fie sparta de catre persoanele ce se ocupa cu acest lucru. Sper sa vedeti acest scurt tutorial ca fiind unul informativ in scop educational si sa nu incercati sa spargeti o parola facebook.

Pentru inceput am sa va explic cateva metode prin care puteit sparge conturile facebook, apoi o metoda prin care te vei putea feri de absolut toate problemle legate de acest lucru.

Acest articol este destinat celor ce au avut probleme cu spargerea unui cont de facebook, in sensul ca parola si alte date de conectare au fost aflate si folosite intr-un mod abuziv. Daca ati avut aceasta problema va astept la rubrica de comentarii!

Cum spargi un cont de facebook

1. Prin PC-uri publice.

Poti afla parola si sparge un cont facebook al unui utilizator daca un PC public este accesat de persoane ce folosesc reteaua de socializare americana.

Pentru inceput este esential sa intelegeti ca trebuie anumite programe ce inregistreaza aboslut toate activitatile si cuvintele ce sunt tastate de persoane, nu voi face reclama insa va voi oferi un exemplu in acest sens.

Luam ca exemplu calculatoarele dintr-o sala de informatica scoalara. Daca elevii unei scoli se conecteaza pe acele calculatoare cu data private, acestea pot fi aflata in cazul in care browser-ul respectiv inregistreaza parola, mail-uri si asa mai departe.

Probabil aceasta este cea mai frecventa si usoara metoda de utilizat in a sparge un cont facebook.

2. Metoda phishing

Aceasta nu este cea mai usoara metoda, insa este cea mai murdara metoda pe care o pot folosi anumite persoane pentru a afla datele de conectare la un cont facebook.

De exemplu pe un anumit website vi se cere sa va conectati cu contul de facebook, daca dumneavoastra trebuie sa va logati in acest website, trebuie sa fiti foarte atenti pentru ca s-ar putea sa fie o pagina fake ce salveaza datele si le trimite in alta parte, ulterior va aparea si pagina facebook normala si va veti putea conecta cu succes, si nu va veti da seama de ce s-a intamplat.

Sunt foarte multe site-uri de acest fel, aveti grija, de multe ori cand incercati sa faceti ceva nesabuit dati de acest link-uri ce nu sunt legitime.

3. Prin virusi

Poti avea „marea placere” de a intampina un virus pe internet ce iti va face viata mult mai grea, acest lucru, aici problemele sunt foarte mari pentru ca virusul contactat in mediul online iti poate fura mai multe date nu doar cele de la o simpla conectare pe Facebook, si prin aceasta metoda poti ramane fara contul de facebook, o persoana de la distanta iti poate folosi datele pentru a vedea conversatiile tale, poate vedea imaginile ascunse si asa mai departe.

Un virus se poate descarca in PC-ul sau telefonul dumneavoastra automat, o data ce il porniti acesta va fi pe fundal si va poate vedea istoricul comenzilor pe care le-ati facut, poate vedea parole salvate si multe altele. Trebuie sa fiti foarte atenti si sa folositi un ativirus bun.

4. Printr-un telefon pierdut sau nesecurizat

Aceasta este o problema des intalnita, foarte multi dintre cei ce detin un telefon spun ca nu este neaparat sa isi securizeze telefonul pentru ca „ce se poate intampla”, insa telefonul nostru poate cadea pe mainile cui nu trebuie si datele noastre personale impruna cu telefonul. Daca nu vi s-a intampla acest lucru pana acum atunci trebuie sa va declarati o persoana fericita pentru ca aproximativ toate persoanele ce detin un telefon au avut de pierdut prin nesecurizarea telefonului, fie ca sunt prieteni, membri ai familiei, acestia nu trebuie sa va stie codul de intrare in telefon, puteti sa va optimizati telefonul in asa fel in cat sa fie de neatins.

De asemenea telefonul dumneavoastra poate fi pierdut si o data cu el sparta parola de facebook, daca este un hacker sau un simplu om ce se mai pricepe la PC-uri/telefoane, acesta iti poate sparge imediat parola de facebook intrand in codul sursa a sistemului de operare al telefonului.

Sper ca intrebarea Cum poti sparge un cont de facebook sa aiba un raspuns in metodele de mai sus iar in cele ce urmeaza am sa incerc sa va spun cum sa va feriti de acest lucru.

Scurizeaza maxim contul de facebook, Este foarte important ca telefonul tau sa fie securizat, insa de foarte multe ori uitam de contul de facebook, este foarte usor de securizat, iar prin logarea in 2 pasi poti face un cont de facebook aproape imposibil de spart pentru ca atunci cand cineva iti va folosi datele de logare, pe un dispozitiv deja logat cu facebook-ul tau i se va cere sa dea permisiunea de a intra sau nu in contul dumneavoastra.

Ai grija de bunurile tale – Daca nu iti vei pierde telefonul, tableta, laptopul sau PC-ul (nu prea stiu cum ai putea face acest lucru), este clar ca datele tale nu vor fi pierdute, aici intr-adevar va fi o problema mai mare pentru ca s-ar putea ca datele de conectare la facebook sa fie o minciuna pe langa importanta altor date asa ca ai foarte mare grija la cum te comporti cu bunurile tale pentru ca si acesta este un factor cheie in a pierde accesul la conturile de socializare.

Nu avea incredere in „prieteni” – Daca anumite persoane iti stiu parolele nu cred ca mai trebuie sa te miri de ce ti-a fost spart contul de facebook. Acest lucru este foarte personal si nu trebuie sa ai incredere in anumiti prieteni, poate doar intr-un iubit/a care esti sigur ca stie doar el datele de conectare a retelelor de socializare.

Acest articol este unul impotriva celor ce incearca sa sparga anumite conturi de facebook, tin la dreptul intimitati si nu doresc sa instig la alte prostii. V-am oferit informatii bune cu privire la cum puteti sparge un cont facebook iar daca doriti sa faceti acest lucru intr-un mod educativ, sa va spargeti singuri contul, etc. Va puteti folosi de datele din acest articol.

Daca ti-a fost spart contul de facebook si ani nevoie de ajutor, te astept la rubrica de comentarii!