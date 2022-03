Dacă sunteți fan al Cavalerului Întunecat, poate doriți să știți cum să vizionați The Batman online gratuit și când filmul va fi disponibil pentru difuzare pe HBO Max, după lansare.

The Batman este o repornire a francizei de film Batman, care a fost jucat pe Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck și alți actori în rolul cruciaților cu capa. The Batman, care este jucat de Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne (alias Batman), se bazează pe supereroul DC Comics cu același nume, care a debutat pentru prima dată în 1939. Benzile desenate Batman îl urmăresc pe Bruce, un playboy bogat din Gotham City care luptă împotriva crimei în rolul lui. super-eroul Batman după ce a asistat la uciderea părinților săi, Thomas și Martha, în copilărie. Pattinson este al 12-lea actor care l-a jucat pe Batman într-un film major și al doilea actor care a preluat rolul după Ben Affleck — care l-a jucat pe Batman în DC Extended Universe.Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League și The Flash — s-au retras ca super-erou. (Affleck își va face ultima apariție ca Batman în filmul The Flash din 2022. ) Într-o interviu pentru The New York Times în 2020, Affleck a dezvăluit că experiența sa negativă în timpul filmărilor în Liga Justiției din 2017 a dus la decizia sa de a se despărți de personajul DC Comics și nu un film solo Batman.

Într-un interviu cu Nerdist în 2020, regizorul Matt Reeves a explicat modul în care versiunea lui a lui Batman, care are peste 30 de ani și mai tânăr decât Batmanii anteriori, este diferită de filmele anterioare despre personaj. „M-am simțit bine, ceea ce mi-ar plăcea să fac este să obțin o versiune a acestui personaj Batman în care nu este încă complet format. Unde este ceva de făcut în acest context cu cine ar fi acel tip pe lumea asta astăzi și să-l întemeiez în toate aceste moduri. Pentru că, la sfârșitul zilei, acest tip face toate acestea pentru a face față traumei din trecutul său”, a spus el. Producătorul Dylan Clark a confirmat și pentru Empire în 2021 că Batmanul lui Pattinson este separat de Universul extins DC, care include eroi precum Wonder Woman, Superman, Aquaman și Flash. „Warner Bros. are un multivers în care explorează diferite moduri de a folosi personajul… Noi nu ne implicăm în asta.

În schimb, Batmanul lui Pattinson este menit să lanseze un nou univers Batman, cu mai multe filme spinoff și seriale pe HBO Max. Printre spin-off se numără și un serial HBO Max bazat pe anti-eroul Pinguinul Batman, interpretat de Collin Farrell, care își va face prima apariție ca personaj în The Batman. Un film Batgirl, cu Leslie Grace în rolul super-eroului, va avea premiera și pe HBO Max, deși filmul nu este de așteptat să existe în același univers cu Batmanul lui Pattinson, în rolul lui Michael Keaton (care a interpretat personajul în Batman din 1989 și Batman Returns din 1992 ). a fost ales ca erou.

Dacă ați vizionat fiecare film Batman care a fost lansat până acum, poate doriți să știți cum să vizionați The Batman online gratuit. Citiți în continuare cum să vizionați The Batman online gratuit și când va fi transmis în pe HBO Max pentru a-i vedea pe Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano și alții ca personaje emblematice din Gotham City.

Când apare The Batman ?

Batman a avut premiera în cinematografe pe 4 martie 2022.

The Batman în streaming pe HBO Max?

Când vine The Batman în streaming? Batmanul va fi disponibil pentru difuzare pe HBO Max pe 19 aprilie 2022, adică la 46 de zile de la lansarea sa în cinematografe. CEO-ul WarnerMedia, Jason Kilar, a confirmat într-un interviu acordat Recode în decembrie 2021 că multe dintre filmele de benzi desenate DC Warner Bros. Pictures — inclusiv The Batman, Black Adam și The Flash — vor avea o lansare în cinematografe de 45 de zile înainte de a fi disponibile pentru a fi difuzate în streaming. HBO Max, serviciu exclusiv de streaming Warner Bros.’.„Gândiți-vă când apăreau filmele pe HBO, adică la opt până la nouă luni de la premiera în cinematografe. Batmanul va apărea în ziua 46 pe HBO Max”, a spus Kilar atunci. „Este o schimbare uriașă față de locul în care au fost lucrurile în 2018, 2017, 2016.”

Black Adam are premiera în cinematografe pe 29 iulie 2022, ceea ce înseamnă că va fi disponibil pentru a fi difuzat pe HBO Max pe 13 septembrie 2022. Filmul are rolul de a juca The Rock în rolul lui Teth-Adam / Black Adam, un antierou din Kahndaq care a fost închis pentru 5.000 de ani și este inamicul super-eroului Shazam, cu care împărtășește aceleași puteri. Flash are premiera în cinematografe pe 4 noiembrie 2022, ceea ce înseamnă că va fi disponibil pentru difuzare pe HBO Max pe 20 decembrie 2022. Filmul îl joacă pe Ezra Miller în rolul lui Barry Allen / The Flash, un investigator criminalist al poliției din Central City și un membru al Ligii Justiției care se poate mișca cu viteză supraomenească folosind Speed ​​Force.

Cum să vizionezi The Batman online

Cum se poate viziona The Batman online? Începând cu 19 aprilie 2022, The Batman va fi disponibil pentru difuzare pe HBO Max, care va avea un pret in Romania de 4 euro.

Din pacate The Batman Online gratuit, nu va exista, ca la orice alta productie pe care doresti sa o vizionezi, trebuie sa platesti.