Cum ramai productiv cand lucrezi de acasa? 4 ponturi.

Considerat inainte de declansarea pandemiei Covid 19 mai mult un experiment sau in cel mai bun caz un beneficiu acordat anumitor categorii de salariati de catre anumite companii, lucrul de acasa a devenit o notiune cat se poate de comuna, o solutie de a continua activitatea in pofida restrictiilor impuse de autoritati. Incercarea de a fi productiv atunci cand lucrezi de acasa a pus pe multi in dificultate pentru ca mediul de acasa, pentru cei mai multi dintre noi, nu este pur si simplu potrivit pentru munca. Asadar, ce putem face pentru a ramane productivi chiar si atunci cand lucram de acasa?

Organizarea spatiului de lucru

Productivitatea este strans legata de modul in care este organizat spatiul de acasa; pentru ca, oricat de bine ar da in filme sau reclame, nu se poate lucra eficient din confortul canapelei. Pe cat posibil, camera ce va fi organizata ca birou de lucru ar trebuie sa fie separata de restul camerelor din casa sau cel putin intr-una din camere, un spatiu sa poata fi amenajat ca birou. Foarte important este ca mobilierul sa fie unul ergonomic, adica orientat catre oferirea unui confort maxim pe toata durata efectuarii muncii: biroul sa fie suficient de larg pentru a permite asezarea tuturor instrumentelor de lucru si suficient de inalt pentru a permite lucrul in conditii confortabile iar scaunul de birou sa fie reglabil pentru a putea oferi confort.

Un birou acasa nu ar putea exista fara instrumentele de lucru IT&C, in speta unul dintre nenumaratele modele de laptop Lenovo, o imprimanta multifunctionala, un router performant pentru o legatura stabilia la internet dar si o sursa de tip UPS pentru a preveni efectele negative ale eventualelor incidente in furnizarea energiei electrice. Desigur, in functie de specificul activitatii, tabloul instrumentelor de lucru poate fi completat cu un workstation desktop pentru a beneficia de maximul de putere de procesare, de o solutie de stocare tip NAS (pentru accesul rapid si facil la fisiere de dimensiuni mari) sau alte accesorii necesare desfasurarii activitatii.

Planificarea zilei

Nu putem fi productivi acasa fara o planificare solida a zilei de lucru; faptul ca lucram astfel nu trebuie sa fie sinonim cu trezirea la pranz, ci mai degraba cu o constientizare si mai intensa a nevoii de a avea intervale de lucru si pauze foarte bine stabilite.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale lucrului de acasa este neindoielnic posibilitatea de a seta singuri timpii de lucru si pauzele; este o idee excelenta sa profitam de aceasta flexibilitate si sa luam pranzul la ore regulate, sa iesim la o plimbare dupa amiaza, sa ne odihnim chiar dupa masa de pranz. Odihna si relaxarea sunt cele mai eficiente metode de a tine creierul in forma maxima dar si de a scapa de senzatia de stres si oboseala cronica, specifica unei zile lungi petrecute la birou.

Imaginea ramane profi!

Poate parea hilar la prima vedere, dar tratarea cu seriozitate a zilei de lucru, inclusiv prin imbracarea uneia dintre tinutele de birou uzuale, ajuta la dobandirea unei atitudini pozitive, orientate catre atingerea tintelor fixate dar si la dobandirea unui aspect prezentabil in eventualitatea unei intalniri online inopinate.

Organizarea corespunzatoare a timpului cu familia

In multe situatii poate parea un obiectiv la limita imposibilului insa biroul mutat acasa inseamna inclusiv disciplinarea si limitarea interactiunilor cu membrii familiei. Daca adultii sau copiii mai mari pot fi usor „struniti” in acest sens, controlarea interactiunilor cu cei mici si chiar foarte mici poate fi o provocare extrem de dificila pentru a carei depasire este nevoie de tot ajutorul pe care ceilalti membri ai familiei il pot da. Pentru ca, ne place sau nu, oricat de simpatica si draguta ar fi imaginea unei mame multi-tasking, la sfarsitul zilei sarcinile de lucru nu se realizeaza de la sine iar performanta la locul de munca se masoara in rezultate concrete,.

Mutarea biroului acasa poate fi o provocare destul de mare pentru cei mai multi dintre noi dar cu putina rabdare, imaginatie si mai ales vointa, mediul de acasa se poate dovedi a fi mult mai favorabil desfasurarii activitatii decat ne-am putut imagina vreodata.