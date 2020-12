Pizza este, cu siguranta, un adevarat simbol la Italiei. Alaturi de paste, pizza este cel mai intalnit preparat, pe care italienii au reusit sa il exporte cu succes pe toate continentele. Insa, de-a lungul timpului, originea pizzei a fost extrem de disputata, iar multe culturi au sustinut ca reteta nu le-ar apartine, de fapt, italienilor. Intr-adevar, painea plata, acoperita cu diverse toppinguri, poate fi intalnita in mai toate culturile mediteraneene. Doar ca italienii sunt cei care au transformat-o, de fapt, intr-o mancare renumita in intreaga lume.

Cum a aparut pizza in Italia?

Denumirea de „pizza” a aparut prima data in secolul X, intr-un manuscris latin, care provenea din orasul Gaeta, din Lazio. Reteta acestui delicios preparat a luat nastere in Napoli, oras in care a fost deschisa in 1830 si prima pizzerie din lume – „antica Pizzeria Port’alba”, pizzerie care functioneaza si in prezent. Pizza napoletana este cu siguranta cea mai renumita, iar reteta ei a fost dusa mai departe in Europa, dar si America de Nord, de catre imigrantii italieni, in secolul al XIX-lea.

Insa, atunci cand vine vorba despre mancare, italienii iau lucrurile foarte in serios. Asa ca, pentru a-si pastra retetele autentice si gustul traditional al preparatelor, acestia au fondat Asociatia Pizza Napoletana Autentica, in urma cu 30 de ani, in Napoli. Italienii au consultat cei mai priceputi maestri in prepararea pizzei, iar, astfel, Asociatia a intocmit un set de reguli stricte, care definesc exact cum se pregateste o pizza napoletana autentica.

Care este pizza autentica italiana?

Desi, in lume, exista sute de feluri de pizza, cu toppinguri diverse, Asociatia din Napoli a recunoscut oficial doar doua retete, ca fiind autentice: Pizza Marinara, care este considerata a fi prima reteta de pizza, si Pizza Margherita, creata in 1889, de Raffaele Esposito, pentru regina Margherita, consoarta regelui Umberto I al Italiei.

Cum trebuie sa fie aluatul pentru o pizza autentica italiana?

O pizza autentica italiana trebuie sa aiba un aluat care sa contina doar apa, sare, drojdie si faina de tip 00. Dupa ce ingredientele au fost amestecate, aluatul se intinde manual, iar, in acest procedeu, aerul este impins dinspre centru, spre exterior, ceea ce face ca marginile sa fie mai ridicate si pufoase dupa coacere. Conform regulamentului impus de asociatie, blatul de pizza nu trebuie sa fie mai gros de 0.4 cm in mijloc, si 1-2 cm pe margine, si ar trebuie sa aiba un diametru de maximum 35 de cm.

Ce ingrediente trebuie sa aiba o pizza autentica italiana?

Pentru pizza Marinara, trebuie sa pregatesti un sos de rosii decojite, care se intinde pe toata suprafata blatului, mai putin pe margini. Apoi, se presara usturoi taiat felii subtiri, iar, la final, putin oregano si ulei de masline extravirgin. In schimb, pentru reteta de pizza Margherita, blatul trebuie acoperit cu sos de rosii, iar peste el se adauga felii subtiri de mozzarella. Optional, se poate adauga si branza tare rasa, presarata uniform. La final, adauga si cateva frunze proaspete de busuioc si ulei de masline.

Cum se coace pizza?

In general, pizza trebuie coapta intr-un cuptor cu foc de lemne, la o temperatura de 485°C, timp de 60-90 de secunde. Atentie! Bucatarul trebuie sa o verifice si sa o roteasca periodic, astfel incat, aceasta sa fie gatita uniform.

Dupa coacere, o pizza autentica italiana ar trebui sa aiba blatul moale, elastic si usor de indoit, iar sosul de rosii trebuie sa fie uscat si dens. De asemenea, mozzarella trebuie sa fie topita uniform, pe toata suprafata blatului, iar marginile trebuie sa fie bine coapte, usor crocante, si cu un miros de paine proaspata. In regulamentul Asociatiei Pizza Napoletana autentica, specialistii sustin ca „pizza trebuie savurata pe loc, imediat ce a fost scoasa din cuptor”, si nu sunt de acord cu varianta de congelare a acestui preparat.

