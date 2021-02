In aceasta perioada, in care restrictiile au devenit o obisnuinta, cinefilii par a avea tot mai mult de suferit. Deoarece este de prisos sa comparam experienta vizionarii unui film in cinematograf cu cea din propria locuinta, exista totusi solutii pentru a spori confortul si placerea vizionarii filmelor si documentarelor chiar la noi acasa.

Cum sa-ti creezi propriul cinema acasa

Primul pas este sa avem la dispozitie o camera de minim 3 x 3 x 2.5 metri care sa fie izolata fonic si in care la nevoie sa se poata face intuneric total. Deasemenea este recomandata folosirea unei canapele confortabile in detrimentul unui pat pentru a evita astfel sa adormim pe parcursul filmelor. Dupa ce am creat acest ambient apropiat de cel din cinema urmeaza achizitia aparaturilor necesare.

Echipamente necesare

Conform specialistilor alegerea televizorului perfect sta la baza unei experiente desavarsite in ceea ce priveste mini cinema-ul de acasa. Trebuie sa fim atenti insa, deoarece pe piata sunt zeci sau chiar sute de modele care ni se par potrivite. Pentru a fi siguri ca achizitia unui televizoar OLED, QLED sau UHD este cea potrivita este bine sa consultam in prealabil un specialist sau un site care se ocupa cu recenzii de produse.

Alaturi de o imagine perfecta si sunetul trebuie sa fie la inaltime pentru ca experienta vizionarii unui film sau a unui documentar sa fie la nivelul asteptarilor. Un sistem Home Cinema completeaza perfect acest duo, mai ales daca este distribuit in camera conform unei scheme. Indiferent daca folosim un sistem Home Cinema 5.1 sau 7.1 amplasarea corecta a boxelor va rezolva cele mai delicate aspecte precum problemele tonale sau problemele de imagine stereofonica.

Furnizori de streaming

Daca suntem dispusi sa platim pentru filmele pe care le vom viziona atunci aria noastra de selectie se va mari substantial. Cel mai cunoscut serviciu de streaming din Romania unde putem gasi multe filme bune este Netflix care vine la un pret accesibil.

HBO Go este si el in topul preferintelor romanilor fiind oferit chiar gratis de unii furnizori de cablu in baza abonamentului. Aici se pot gasi toate filmele si serialele care ruleaza sau au rulat pe canalele HBO Romania.

Un alt serviciu de streaming la moda in intreaga lume este Amazon Prime Video, care ofera o gama larga de filme si seriale de la cele mai noi pana la cele mai apreciate de-a lungul timpului. Singura problema o vor intampina cei care sunt dependenti de subtitrare deoarece Amazon Prime Video nu ofera subtitrari in limba romana.

Daca nu suntem dispusi sa platim pentru aceste servicii exista si varianta gratis si anume Plex. Acesta este un server unde se pot incarca filme din propriul computer. Are o interfata asemanatoare marilor furnizori de streaming oferindu-ne astfel posibilitatea de a ne gestiona cu usurinta propria colectie de filme.

Urmand indeaproape pasii pe care tocmai i-am parcurs impreuna vom beneficia de o calitate extraordinara a imaginii si o claritate a sunetului desavarsita. Vizionare filmului sau docmentarului preferat nu mai trebuie sa fie conditionata de programul unui cinema, ci va fi la discretia noastra.