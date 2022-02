Cum sa ai grija de casa ta fara batai de cap: 3 moduri simple de a-ti proteja locuinta si bunurile pe termen lung

Casa este unul dintre cele mai de pret bunuri si merita grija ta zi de zi, atat pentru a o intretine si a o transforma intr-un camin primitor, cat si pentru a te asigura ca ea se va pastra in stare buna in viitorul apropiat si cel indepartat. Fie ca ai o casa, un apartament, un duplex sau orice alta forma de locuinta, este important sa o poti proteja fara prea mari batai de cap si fara a cheltui multi bani si mult timp. Astfel, vei putea sta mereu fara griji, sa pleci in vacanta, sa lipsesti de acasa sau sa iti faci orice alt fel de planuri cu locuinta ta.

Descopera 3 moduri simple de a iti proteja locuinta si bunurile pe termen lung

Camerele de supraveghere

Unul dintre cele mai mari motive de ingrijorare, atat pentru cei ce stau la casa, cat si pentru cei ce stau la bloc, sunt spargerile de locuinte. Acestea pun in pericol siguranta ta, a familiei tale, dar si a casei si a bunurilor pe care le detii. Un prim pas pentru preventia furturilor si spargerilor este instalarea camerelor de supraveghere. Acestea se instaleaza usor, nu au un pret ridicat si iti permit sa supraveghezi casa de oriunde te-ai afla, cu ajutorul telefonului mobil. In cazul in care stai la bloc, poti opta pentru o sonerie cu camera video, care iti permite sa vezi ce se intampla in perimetrul usii tale de la intrare.

Asigurarea casei

Asigurarea casei te va face sa dormi mai bine noaptea, stiind ca orice s-ar intampla casa ta este protejata. Incepe prin a alege o asigurare PAD de la Asirom.ro, pentru a-ti proteja locuinta in cazul dezastrelor naturale. Aceasta polita de asigurare este obligatorie si toti proprietarii de locuinte trebuie sa incheie un astfel de contract cu o firma de asigurari. Mai apoi, iti poti crea si o asigurare facultativa pentru casa, care va acoperi orice nevoi doresti, inclusiv bunurile din locuinta, daca tu doresti.

Masurile de siguranta si reparatiile realizate de profesionisti

Pentru a te bucura de casa ta cat mai mult timp, respecta mereu masurile de siguranta ce tin de utilizarea gazelor, a apei si a curentului electric. De asemenea, este foarte important sa apelezi mereu la profesionisti atunci cand apar defectiuni si stricaciuni ce au legatura cu instalatiile electrice, sanitare sau cu legatura la gaze. Astfel, vei preveni accidente ce iti pot pune sanatatea in pericol, atat pe a ta, cat si a vecinilor, dar si accidente ce iti pot avaria serios casa.

Grija fata de casa ta nu trebuie sa fie un proces complicat si plin de batai de cap. Exista moduri simple si usoare de a avea grija de locuinta ta, fara a cheltui sume mari de bani si cu un accent sporit pe preventie. Astfel, casa ta va deveni oaza de liniste la care ai visat intotdeauna.

Sursa foto: Pixabay.com