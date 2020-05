Facebook a introdus capacitatea de a adăuga reacții la postări în 2016, permițându-le utilizatorilor să aprecieze sau să-și exprime dragostea, râsul, tristețea sau furia la o postare. Și acum există o reactie noua pe care il puteti revendica. Având în vedere coronavirusul, Facebook a adăugat o reacție de îmbrățișare pentru a aduce un pic de pozitivitate și de sprijin pe fondul pandemiei.

A fi închis înseamnă că mulți oameni din întreaga lume nu pot avea niciun contact cu cei mai apropiați prieteni și familie. Covid-19 a limitat întreaga interacțiune umană și, prin urmare, aproape toata lumea este izolata.

Singurul mod prin care suntem capabili să comunicăm cu orice prieten sau familie care nu locuiesc în propria gospodărie este prin contact virtual.

Și pentru a aduce un pic mai multă iubire și pozitivitate într-un timp atât de întunecat, Facebook a decis să adauge două reacții noi pentru a răspunde la postările prietenilor și familiei tale și să le arati un pic de dragoste și sprijin.

Ce este reactia „grija” de pe Facebook.

Facebook lansează două reacții separate de „grija” pentru Facebook și Messenger, pentru a le permite utilizatorilor să își împărtășească dragostea cu ceilalți pe fondul pandemiei coronavirusului.

O reacție este un emoji care îmbrățișează o inimă, care poate fi folosit pentru a reacționa la postările de pe Facebook. Cealaltă este o inimă roz și violet pentru a reacționa pe Messenger.

Alexandru Voica, managerul comunicațiilor tehnice pentru Facebook în Europa, Orientul Mijlociu și Africa a Tweeted: „Lansăm noi reacții de ingrijorare pe @Facebookapp și @Messenger, ca o modalitate prin care oamenii își pot împărtăși sprijinul unul cu celălalt în acest timp fără precedent. Sperăm că aceste reacții oferă oamenilor modalități suplimentare de a-și arăta sprijinul în timpul crizei #COVID19 „.

