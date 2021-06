Cum sa ascunzi aplicatiile de pe telefon – Pe orice telefon smart vom avea aplicatii preinstalate si aplicatii pe care utilizatorul le instaleaza dupa ce a avut loc configurarea dispozitivului si personalizarea lui. Aplicatiile instalate de catre utilizator se pot dezinstala oricand si se pot ascunde destul de usor, daca e cazul, dar cele preinstalate nu se pot dezinstala si ascunderea lor devine obligatorii daca nu vrei sa te incurce mereu. Nu vrei sa ai anumite aplicatii in lista de aplicatii disponibile sau poate nu vrei sa le foloseasca micutii, atunci cand umbla cu telefonul tau.

In toate aceste scenarii ascunderea aplicatiilor este o alternativa foarte buna daca vrei sa poti folosi doar aplicatiile de care ai nevoie si sa nu le vezi mereu pe cele preinstalate, pe care oricum nu le vei utiliza. In functie de sistemul de operare si de tipul telefonului poti sa ascunzi aplicatiile prin mai multe metode. Afla din ghidul de mai jos Cum ascunzi aplicatiile pe telefon rapid si eficient.

Cum ascunzi aplicatiile pe telefon pe Android, fara root si cu root?

Un telefon smart cu Android iti ofera o multime de variante ca sa poti ascunde rapid aplicatiile dorite, chiar si pe cele preinstalate. Trebuie doar sa ai ceva rabdare si sa te joci putin prin meniuri ca sa gasesti exact optiunile de care ai nevoie sau sa folosesti o aplicatie din zecile de aplicatii pe care le ai la dispozitie in Play Store.

O prima metoda sa ascunzi aplicatii este schimbarea Launcher-ului. Printre cele mai populare launchere pentru Android este si Nova Launcher, care te ajuta sa ascunzi ce aplicatii vrei si are si un Drawer personalizabil. Mergi in setarile aplicatiei, apoi la App Menu, un scroll rapid si gasesti Hide App. Poti alege pe loc ce aplicatii vrei sa ascunzi. Acum ca stii deja Cum ascunzi aplicatiile pe telefon intr-un laucher trebuie sa stii ca metoda e utila doar daca nu vei vrea sa le folosesti in viitor. Daca le vrei iar in Drawer nu ai decat sa le debifezi din aceeasi lista.

Alt raspuns simplu la intrebarea Cum ascunzi aplicatiile pe telefon? este prin blocarea aplicatiilor. Aceasta varianta este utila doar cand vrei sa blochezi aplicatiile in asa fel incat altcineva care are telefonul sa nu le poata accesa si folosi deloc. Blochezi practic accesul direct la aplicatii. Vei folosi un PIN, un desen, amprenta ca sa securizezi aplicatiile dorite. App Locker e cea mai buna aplicatie care te poate ajuta in acest sens. E gratuita, dar daca vrei acces la toate functiile sale platesti.

Pentru posesorii de telefoane smart Samsung exista Samsung Knox sau Personal Area. Odata activata aceasta functie se creeaza un alt profil secundar unde toate datele sunt protejate si criptate. Doar cu PIN, semnatura, amprenta poti sa ai acces la tot ce e stocat acolo si poti avea copii ale aplicatiilor, doua conturi de Facebook, de exemplu.

Daca ai deja privilegii extinse, ai root la telefon cu alte cuvinte, poti sa folosesti aplicatii precum Hide App-Hide Application Iconapp. Aplicatiile alese dispar din launcher si aplicatia este gratuita, deci e win-win pentru toata lumea.

Cum ascunzi aplicatiile pe telefon cu iOS?

Pe un iPhone e mai greu sa ascunzi aplicatii, chiar daca nu ai jailbreak poti sa le ascunzi destul de simplu. Vei incerca sa ascunzi aplicatiile de pe ecranul Home. Mergi in Settings, General, Restrictions, Enable Restrictions. Alegi un PIN de protectie, dupa care alegi si aplicatiile pe care le vrei ascunse. Asa protejezi si telefonul de accesul micutilor si iti tii departe aplicatiile importante de acces neautorizat. In sectiunea Restrictions poti sa blochezi si accesul la aplicatii in functie de varsta copilului, poti da disable la aplicatiile 12+ si sa lasi aplicatiile pentru 4+ ani sau 9+ ani.

Ca sa ascunzi si mai simplu mai multe aplicatii de pe Home Screen le poti pune intr-un folder nou si astfel ai eliberat spatiul.