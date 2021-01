Foarte multe persoane ridica la rang de arta asezonarea mancarii cu bauturi spirtoase. De la aceasta asociere, nu face exceptie nici vodka, taria care reprezinta o provocare in momentul in care trebuie combinata cu diferite feluri de mancare.

Desi rusii sustin ca aceasta se potriveste cu aproape orice gustare sau fel principal, adevarul este ca poate fi dificil sa descoperi asocierea potrivita. Avand un continut ridicat de alcool, o aroma puternica si multe grade, oamenii sunt pretentiosi in momentul in care trebuie sa o consume in timpul mesei.

Descopera, in continuare, cateva recomandari si sfaturi deosebit de utile, care te vor ajuta sa obtii combinatia perfecta dintre vodka si diferite tipuri de mancare!

Urmeaza exemplul rusilor

Unul dintre cele mai populare produse in Rusia, acesta depaseste cu usurinta consumul de vin, bere sau alte bauturi spirtoase. Cand vine vorba de preparate culinare, taria este consumata adesea alaturi de zacusca sau de o salata Vinegret. Aceasta din urma este o reteta de post, care contine varza alba acra, sfecla fiarta si fasole alba fiarta.

Condimenteaza salatele cu piper si sare dupa gust si savureaza-le alaturi de felul principal de mancare. Alte preparate culinare pe care le poti combina cu un pahar de tarie sunt legume murate, hering si cartofi in smantana, icre, bors de varza, dar si diferite tipuri de carne.

De asemenea, blini (clatitele rusesti) sunt intotdeauna insotite de un pahar de vodka. Pentru a pregati acest fel de mancare, trebuie sa pui un strat generos de icre peste clatitele proaspat gatite. Adauga ceapa verde si savureaza aceasta reteta in saptamana de Maslenita, cand popoarele slavice sarbatoresc incheierea iernii.

Tine cont de compatibilitatea de arome!

Daca vrei sa creezi o experienta unica pentru tine si cei cu care impartasesti masa, este important sa tii cont de aroma acestei bauturi spirtoase. Daca varianta simpla sau cea cu gheata este ideala pentru mesele bogate, desertul sau prajiturile se potrivesc mai bine cu un sortiment de vodka aromat, cum sunt cele oferite de Beluga, Finlandia, Absolut sau Whitley Neil.

Prepara diferite cocktailuri!

Tine cont de faptul ca multe persoane nu sunt obisnuite cu gustul tariei si nu se pot bucura de aroma acesteia in cadrul unei mese festive. In acest caz, este recomandat sa le oferi oaspetilor tai un cocktail clasic. De exemplu, un pahar Martini se potriveste de minune cu fructe de mare sau cu sushi.

De asemenea, poti pregati o combinatie care sa contina citrice atunci cand servesti mancare mexicana sau alte sortimente picante. In momentul in care vine ora desertului, este recomandat sa optezi pentru cocktailuri dulci, a caror aroma sa complimenteze gustarea de la finalul mesei.

