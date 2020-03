Cum sa descarci video-uri de pe Instagram pe telefon sau PC

Cum sa descarci video-uri de pe Instagram pe Android sau PC? De când Instagram a devenit o versiune îmbunătățită a Snapchat, succesul aplicației a crescut doar. În fiecare zi, oameni din întreaga lume publică fotografii și videoclipuri pe platformă – formatul din urmă chiar a depășit serviciile precum Vine, care aveau o propunere foarte similară.

Până acum câteva luni, Instagram și-a limitat videoclipurile la maximum 15 secunde. Astăzi, este deja posibil să se înregistreze până la 1 minut, ceea ce face ca serviciul să fie mult mai atractiv.

Pe măsură ce volumul videoclipurilor a crescut în aplicație, tot mai mulți oameni caută metode de salvare a capturilor lor sau chiar a videoclipurilor pe care le consideră interesante; la urma urmei, Insta a devenit un mijloc popular de comunicare, atât pentru oameni, cât și pentru companii.

Dar, deci, știți cum să salvați videoclipurile de pe Instagram? Dacă nu, fiți siguri, că vă vom învăța! Vezi câteva dintre metodele de mai jos:

1. Utilizarea aplicatiei Insta Download – Video & Photo

Nu există un loc mai bun decât telefonul mobil pentru a stoca videoclipuri Instagram, nu? Ei bine, tocmai cu această propunere vom enumera aici Insta Download – Video & Photo, o aplicație ușor de utilizat, care face ceea ce promite.

Mergeți doar pe Instagram, apăsați cele trei puncte din colțul de sus al videoclipului pentru a fi descărcate, copiați URL-ul partajat și lipiți-l în aplicație. Imediat ce apăsați butonul „Lipire”, acesta va continua să descarce videoclipul, dar vă va oferi șansa de a schimba numele și locația fișierului.

În ciuda faptului că este o opțiune excelentă pentru cei cu smartphone-uri Android, această aplicație nu este disponibilă pentru iOS. Majoritatea serviciilor de acest gen ajung să fie blocate de Apple, însă aplicația Rapid Save, disponibilă în App Store, este o alternativă foarte similară – și chiar cu un design mai bun – pentru utilizatorii de iPhone și iPads.

2 Utilizarea unui serviciu web

Un alt mod foarte practic este de a utiliza unele servicii web. Principiul de aici este același ca și dacă descărcați materiale de pe YouTube, de exemplu – trebuie doar să copiați adresa URL a videoclipului pe care îl doriți, accesați pagina Instagram Video Downloader, lipiți adresa URL în cauză și ați terminat! Videoclipul dvs. poate fi descărcat cu un clic pe butonul „Download”.

Merită să ne amintim că, ca și Instagram Video Downloader, există o serie de alte servicii care funcționează în mod egal – deși unele oferă funcții suplimentare, cum ar fi Savedeo. În acest instrument, trebuie doar să adăugați „qq” înainte de „instagram” în adresa URL. De acolo, apăsați tasta „Enter” și ați terminat: accesați pagina de descărcare video.

Site-ul Instawload funcționează în același mod ca și Instagram Video Downloader, dar are un aspect mai simplu și mai direct, ceea ce facilitează descărcarea mai multor videoclipuri în succesiune. O altă caracteristică plăcută este posibilitatea de a descărca fotografii, în loc de doar videoclipuri – asta, la rândul său, celelalte servicii menționate mai sus nu sunt capabile să le facă.

În cele din urmă, este de remarcat faptul că enumerăm mai multe servicii web, deoarece, așa cum am explicat, fiecare are propriile sale diferențiale. În plus, este posibil ca una dintre ele să nu fie disponibilă chiar atunci când aveți nevoie cel mai mult – așa că vă recomandăm să păstrați toate opțiunile afișate aici.