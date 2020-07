Bixby este asistentul virtual inteligent al Samsung care vine pe toate dispozitivele sale moderne. Unii oameni îl consideră util, în timp ce mulți vor să-l dezactiveze și să scape complet de el.

În acest articol, îți vom arăta cum se dezactivează Bixby și funcțiile sale, cum ar fi butonul deticat acestuia și recunoașterea vocală.

Ce este Bixby?

Se prea poate să fi auzit deja de Google Assistent, Alexa de la Amazon sau de Siri de la Apple. Toți aceștia sunt asistenti virtuali iar Bixby este încercarea companiei Samsung de a ține pasul cu moda încă de când a fost lansat Samsung Galaxy S8.

Se presupune că Bixby ne ajută să finalizăm sarcinile pe care dorim să le efectuăm, cum ar fi apelarea persoanelor, crearea de evenimente în calendar sau efectuarea căutărilor pe web. Asistentul se integrează în multe părți ale dispozitivului, cum ar fi camera și ecranul de pornire.

Cum se dezactivează butonul Bixby?

Butonul dedicat asistentului Bixby poate fi dezactivat cu ușurință, însă metoda diferă în funcție de dispozitiv. Cu toate acestea cea mai comună variantă, dacă ai trecut la One UI 2.0, este de a intra în aplicația bxActions, setează butonul Bixbi pe activat, și apasă pe Bixbi button > Single press iar sus selectează Disabled.

Cum se dezactivează recunoașterea vocală Bixby?

Prin intermediul Bixby Voice, poți controla telefonul doar vocal. De exemplu, îl poți pune să aprindă lanterna sau să trimită mesaj cuiva.

Acesta se activează atunci când rostești “Hi, Bixby.”. Dezactivarea sa, pe de altă parte, este și ea ușoară de efectuat. Prin urmare, iată ce trebuie să faci:

Intră în meniul cu aplicații ale telefonului prin swipe up și apasă pe Bixby. În meniu (care poate fi accesat prin apăsarea celor trei linii orizontale poziționate în stânga sus), derulează în jos și apasă pe Voice wake-up, apoi apasă pe Wake up with “Hi, Bixby” astfel încât să fie dezactivat, precum în imaginea de mai sus.

Spre final…

Chiar dacă telefoanele Samsung oferă o interfață modernă, multe persoane consideră că Bixby este doar o imitație proastă a ceea ce oferă Google prin asistentul său virtual. Cu toate acestea, Samsung continuă să-l îmbunătățească și să-l facă mai util.