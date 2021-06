Cum sa faci backup pe un iPhone

Una dintre cele mai importante proceduri pe care o poti face la un telefon oarecare, un iPhone, de exemplu, este operatiunea de backup. Un backup iti salveaza toate datele importante si eventualele personalizari si poti „restaura” acele date imediat ce ai rezolvat problema telefonului, l-ai resetat, ai reinstalat sistemul de operare. Specialistii recomanda un backup periodic, de preferat automat, pentru a fi siguri ca putem sa readucem telefonul smart la o functionare buna orice s-ar intampla.

Ce poti salva cu ajutorul unui backup iPhone? Contactele, muzica, fotografii, aplicatii, calendar, e-mail si multe altele, la general vorbind. In cazul iOS, ce salvezi in backup depinde mult de metoda folosita pentru backup iPhone, iTunes sau iCloud.

Daca se foloseste salvarea in PC, Mac, via iTunes se vor salva urmatoarele date:

Continut din iTunes Store sau App Store, pdf-uri descarcate din iBooks-se poat face backup usor cu Transfer Purchases din iTunes;

Tot continutul sincronizat din iTunes, mp3-uri, CD-uri, videoclipuri, carti, fotografii;

Fotografii deja stocate in cloud;

Fotografii din iCloud Photo Library, Touch ID Setarile;

Apple Pay setari si informatii, Keychain, Activitate si aplicatia Health.

La un backup iPhone iCloud poti salva urmatoarele:

Date deja stocate in inCloud, Contacte, Calendare, Note, My Photo Stream, iCloud Photo Library;

Date stocate in alte servicii cloul Gmail, Exchange Mail Apple Pay setari si informatii diverse;

Touch ID setarile, iCloud Music Library, continut App Store.

Cel mai complet backup se face pe iTunes, dar e bine sa tinem activ un backup si in iCloud, automat de fiecare data cand telefonul nostru se conecteaza la wireless.

Daca vrei sa copiezi un backup sa ai o copie de siguranta pe un mediu de stocare extern nu e nicio problema. Pe calculatoarele cu Windows-Users-username, AppData, Roaming, Aplle computer-MobileSyncBackup, acolo e fisierul sau fisierele de care ai nevoie. Pe Mac-uri calea este ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/.

Cum sa faci un backup iPhone cu iCloud?

E cea mai simpla metoda, de regula se face un backup automat. E bine sa retii ca datele pe care el vei vedea in cloud ca backup vor depinde si de spatiul pe care il ai la dispozitie acolo. 5GB ai gratuit, dar pentru mai mult vei plati pana la 9.99 euro pentru 2TB.

Ce ai de facut? Te conectezi la reteaua locala wireless cu parola existenta, mergi in Setari, dai un tap pe username-ul tau si cauti iCloud. Alegi iCloud Backup sau Backup, e bine sa te asiguri ca e activat acest backup. Daca vrei backup manual pe loc apesi pe Back up now si astepti finalizarea copiei backup. Cand e activat backup-ul iCloud se va face o copie in fiecare zi, automat. Dar va trebui sa fii conectat neaparat la wireless, sa ai internet stabil si sa fie telefonul deschis si sa aiba baterie si sa ai spatiu suficient in iCloud.

Cum sa faci un backup iPhone pe PC sau Mac?

Ca sa ai mereu un backup la indemana direct pe calculator poti sa folosesti iTunes. E usor sa faci backup asa, instalezi iTunes si il configurezi rapid dupa care il deschizi si conecteze iPhone-ul la Pc, Mac cu un cablu original de date. Daca apare o fereastra de dialog care solicita coduri de deblocare urmeaza pasii indicati. Selectezi dispozitivul tau cu iconita de sub bara de sunet ITunes. In meniul stanga ai Summary, in lista din dreapta alegi Backup si vezi sa ai backupenconding ca sa se salveze si datele despre activitate si sanatate. Seteaza o parola si apasa pe Back up now.

Ca sa vezi daca s-a salvat corect acest backup mergi la Change-Preferences-Devices pe Windows si pe Mac OS la Preferences-Devices. Vezi daca exista backup si vezi si data cand s-a efectuat. Trebuie sa repeti procedura descrisa manual cat de des poti ca sa poti da un Restore oricand doresti si sa revii la setarile si personalizarile tale cand ai resetat complet telefonul.