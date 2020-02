Cum să faci un concurs de succes pe Facebook

De la promoțiile și giveaway-urile rapide la competițiile elaborate, cu un juriu și condiții complexe de participare, gama de concursuri pe Facebook rămâne largă. Cum poți să organizezi un concurs care să servească bine scopului tău de promovare către publicul potrivit (minus concursomanii), în timp ce respecți regulamentul Facebook, vom vedea în acest articol.

Cuprins:

Stabilește-ți obiectivele. 5 tipuri de rezultate pe care le poți urmări

1. Creșterea bazei de date cu e-mailuri și leaduri

2. Brand awareness (sharing)

3. Strângerea de noi like-uri pe pagina de Facebook

4. Obținerea de user-generated content (atenție la drepturile de autor!)

5. Creșterea implicării (engagementului) fanilor existenți și vânzările

Cunoaște (și respectă!) politica impusă de Facebook

Construiește-ți concursul Facebook în 5 pași

1. Alege premiul pe care îl vei acorda

2. Decide-te în privința modului de participare

3. Creează-ți pagina de concurs

4. Promovează-ți concursul

5. Fă follow-up după încheierea concursului

Înainte să treci la fapte: alte câteva sfaturi importante

De ce să mai organizezi concursuri pe Facebook, în prezent? Pentru că funcționează.

Concursurile sunt de obicei foarte bine primite de public, sunt relativ ușor de gestionat și – dacă sunt făcute inteligent – pot aduce acel salt subit în expunere care să propulseze vânzările unui brand sau să îi faciliteze intrarea pe o nouă nișă de piață. Dacă vrei să afli despre cifre mari și frumoase obținute de business-uri prin concursurile pe Facebook, aruncă o privire peste acest articol al lui Jeff Bullas.

Întrucât fiecare brand sau business are specificul său, este indicat să experimentezi cu concursurile Facebook pentru a-ți găsi propria formulă de succes, în acord cu obiectivele tale. Desigur, iese din discuție orice idee de a organiza concursuri la întâmplare, fără un plan precis și susținut, doar de dragul de a le face.

Dacă ai în plan un concurs pe Facebook, sunt câteva întrebări esențiale pe care trebuie să ți le pui înainte, pentru a-ți deschide drumul:

Care îmi sunt obiectivele? Ce vreau să obțin prin concurs și din partea cui?

Ce am voie și ce nu am voie să fac în organizarea concursului pe Facebook?

Ce resurse am? (grafică, promovare, comunicare și raportare)

Ce premiu ofer și cum pot oamenii să-l obțină?

Ideea de bază în organizarea de concursuri pe Facebook este: keep it simple. Fără regulamente labirintice cu clauze ascunse (care pot întoarce fanii împotriva brandului), fără condiții complicate de participare care cer mai mult de o acțiune din partea oamenilor. Cu cât mai ușor și mai transparent este totul, cu atât mai bine.

Stabilește-ți obiectivele. 5 tipuri de rezultate pe care le poți urmări

Creșterea bazei de date cu e-mailuri și leaduri

Dacă visezi ca lista ta de e-mail marketing să crească precum pâinea dospită, un concurs pe Facebook te poate ajuta. Tactica este să incluzi, ca modalitate de participare la concurs, un formular securizat prin care soliciți oamenilor să îți trimită adresa lor de e-mail. Pentru a reuși să strângi cât mai multe adrese, trebuie să faci participarea cât mai simplă, deci nu aglomera acel formular cu prea multe câmpuri.

Atenție! O condiție obligatorie pentru legitimitatea acestui tip de concursuri este să informezi fiecare participant de faptul că adresa lui de e-mail poate fi stocată pentru campanii ulterioare și să îi obții acordul pentru aceasta – în caz contrar, riști reclamații și chiar suspendarea formularului ori a paginii. Poți trece de această barieră incluzând o căsuță de bifat cu textul “Da, sunt de acord să primesc alte mesaje ale brandului X pe această adresă de e-mail.” Dacă utilizatorul nu a bifat căsuța, nu îi vei adăuga adresa la lista ta de e-mail marketing! Punct.

2. Brand awareness (sharing)

Concursul poate avea scopul de a spori expunerea brandului tău către public prin intermediul distribuirilor (shares). Îți poți măsura vizibilitatea prin metrici precum: numărul de persoane care au dat share postărilor despre concurs, numărul celor care au forwardat unui prieten newsletterul concursului, cât și al celor care au luat contact cu concursul văzând share-urile prietenilor.

Poți adopta anumite tactici pentru a stimula sharingul în cadrul concursului, fără a încuraja spamming-ul. De pildă, poți stabili ca regulă faptul că vei acorda premiul doar în momentul în care un anumit număr de persoane (diferite) au dat share concursului.

3. Strângerea de noi like-uri pe pagina de Facebook

Este, poate, cel mai des întâlnit obiectiv din spatele concursurilor pe Facebook. Cu toate că nu este o idee prea bună să stabilești ca modalitate de participare like-ul paginii (pentru că este greu de măsurat și riști să îți atragi o masă eterogenă de public care nu are prea multe în comun cu pagina ta), este, totuși, un efect secundar foarte favorabil.

În trecut, exista acel “like gating” – sistem destul de intruziv prin care accesul la concurs, venind de pe un link exterior, îți era permis doar după ce treceai de o barieră care îți impunea să dai Like paginii.

Din fericire, în prezent există modalități mai fine de a încuraja like-ul, cum ar fi un pop-up care îndeamnă, în mod politicos, vizitatorii să dea like pentru a rămâne conectați cu pagina – oferind și un link de închidere a ferestrei pentru cei care nu vor să facă aceasta. Cu alte cuvinte, eviți să “smulgi” un like cu orice preț, dar le arăți celor interesați (și, deci, mai relevanți) că nu te superi dacă îți dau, totuși, un like paginii…

4. Obținerea de user-generated content (atenție la drepturile de autor!)

Poți rula un concurs pe Facebook prin care ceri audienței să îți trimită testimoniale despre brand, scenarii în care ar utiliza produsul/serviciul tău, fotografii sau filmulețe video. Poate fi o adevărată mină de aur să obții acest tip de conținut, pentru că este veritabil și conține acel “social proof” care ajută foarte mult în mesajele de marketing. Fii cumpătat, însă, în ceea ce soliciți oamenilor să creeze, din două motive:

Conținutul prea dificil de realizat (de exemplu, video) nu va fi creat de mulți, prin urmare concursul tău va fi cam pustiu.

Există o graniță foarte fină între joc și furtul drepturilor de autor. Nu o dată, brandurile au exploatat tinerii fotografi sau graficieni, obținându-le toate creațiile pe gratis în schimbul unui premiu modest, cum ar fi o excursie, acordat doar unuia dintre participanți.

Creează cerințe realiste și fii onest în utilizarea conținutului obținut (de exemplu, prin creditarea creatorului în repostări). Vei avea numai de câștigat.

5. Creșterea implicării (engagementului) fanilor existenți și vânzările

Cu cât fanii paginii sunt mai implicați, cu atât este mai mare posibilitatea ca ei să cumpere sau să convertească în alt mod. Concursurile sunt o modalitate excelentă de a-ți ține audiența existentă “în priză”.

Îți poți crea o secțiune de concursuri în calendarul editorial și în planul de marketing existent. Un concurs pe lună va fi suficient în majoritatea cazurilor. Nu este nevoie să acordați premii mari: un tichet-cadou la un magazin pe care majoritatea fanilor tăi îl cunosc și îl îndrăgesc poate fi soluția perfectă.

Cunoaște (și respectă!) politica impusă de Facebook

Puţini iau în serios regulamentul prevăzut de Facebook cu privire la organizarea de acţiuni promoţionale şi probabil că mai puţini sunt cei care l-au citit măcar o dată. Dacă te încadrezi într-una din cele două categorii menţionate anterior, riști să descoperi că pagina companiei pe care o reprezinți a fost înlăturată fără niciun fel de preaviz. Aşadar, câteva lucruri pe care trebuie să le ai în vedere:

Nu organiza concursuri pe profilul personal, ci doar pe Timeline-ul paginii tale de brand ori prin intermediul unor aplicații dedicate;

Nu cere participanților să își dea tag în postări și imagini care nu au legătură, de fapt, cu ei;

Nu pune condiția ca participanții să posteze conținut pe propriul profil pentru a intra în concurs. Pe lângă faptul că ai încălca o regulă Facebook, ți-ai complica propria existență, pentru că oamenii pot alege să își restricționeze vizibilitatea postărilor și ai pierde capacitatea de a măsura rezultatele.

Trebuie specificat, fără excepţie, că respectivul concurs este organizat de o companie oarecare şi nu de Facebook.

Vă punem la dispoziție mai multe informații cu privire la regulamentul Facebook.

Construiește-ți concursul Facebook în 5 pași

Alege premiul pe care îl vei acorda

Premiul este, evident, primul motiv pentru care oamenii participă la concurs. Este esențial ca premiul să fie relevant pentru brandul tău și suficient de consistent pentru a impulsiona participarea.

Încearcă să gândești o recompensă care să aibă legătură cu obiectul de activitate al companiei pe care o reprezinți sau cu valorile cu care vă asociaţi. Astfel, te asiguri că cei care participă au un interes real vizavi de produsele pe care le promovezi. Spre exemplu, dacă o companie care comercializează echipamente sportive oferă ca premiu o pereche de schiuri, este foarte probabil ca practicanţii acestui sport să se înscrie la concurs. Dacă, însă, aceeaşi companie ar oferi drept premiu un telefon mobil, ar participa la concurs un public extrem de eterogen şi, cel mai probabil, irelevant pentru aceasta.

Variante potrivite de premiu:

Un voucher sau tichet cadou pentru un produs din oferta ta

Un produs înrudit oferit de un alt brand, în parteneriat (sponsorizare)

Un bilet la un festival, spectacol, conferință

O excursie

Premii creative: greutatea (participantului) în produse (de exemplu ciocolată/cafea/sucuri etc.), provizii pe un interval dat în produse (de exemplu plinul de benzină pentru un an).

Atenție la promoțiile pentru serviciile existente, pentru care o parte dintre fani au plătit prețul întreg: este important să segmentezi bine audiența, astfel încât mesajul să îi atingă doar pe cei care nu au plătit încă întreaga contravaloare – altfel, riști să îi superi pe plătitori.

2. Decide-te în privința modului de participare

Tipurile de concurs pe Facebook includ:

“Enter to win” – promoții pentru care este nevoie să te înregistrezi

Trageri la sorți – jocuri de șansă

Giveaway – concursuri fără înregistrare, la care alegerea câștigătorilor poate fi și subiectivă (de exemplu, persoana care a scris cel mai relevant comentariu despre cum ar utiliza un anumit produs).

Modalitățile de participare pot fi diverse, dar trebuie să fie cât mai simple și să permită contactarea ulterioară a câștigătorilor:

Postarea pe pagină

Trimiterea de mesaj privat paginii

Comentariu/like la o postare a paginii

Completarea unui formular extern.

Contribuția cerută participanților poate fi mai simplă sau mai elaborată:

Comentariu/like/share/mesaj privat pe Facebook

Informații de contact introduse într-un formular (nume, e-mail ș.a.)

Conținut original (imagini, video, text)

Recomandare din partea unor prieteni.

La fel de importantă ca modul de desfăşurare este forma de evaluare a evoluţiei participanţilor. Cea mai întâlnită practică este aceea de a premia cel mai mare număr de like-uri şi/sau share-uri obţinut. Deşi această variantă asigură o acoperire foarte mare a mesajelor vehiculate prin intermediul concursului, nu este cea mai inspirată, din cauza riscului de spamming și de discuții ulterioare.

Cel mai bine este să eviți aceste discuţii şi fie să alegi varianta unui concurs-joc prevăzut cu punctaje clare sau badge-uri oferite în funcţie de performanţe, fie să desemnezi o echipă de jurizare. De asemenea, o modalitate simplă și la îndemână de desemnare a câștigătorului poate fi tragerea la sorți, cu ajutorul unui instrument precum Random.org sau Woobox.com.

Pro tip: Pentru a fi cât mai transparent și a elimina riscul de interpretări negative, anunță public că vei face extragerea câștigătorilor la ora XX:XX. Folosește Random.org și fă un screenshot cu ierarhia obținută, în care să se vadă clar ora la care ai realizat tragerea la sorți.

Creează-ți pagina de concurs

“Pagină de concurs” poate fi, uneori, prea mult spus, pentru că poți merge și pe o variantă minimalistă, cu o simplă postare pe timeline-ul paginii și/sau o imagine de cover sugestivă.

Este totuși important ca, în măsura posibilităților, să dai concursului tău un caracter creativ, dinamic şi distractiv, cu o platformă atrăgătoare din punct de vedere vizual. În articolul despre gamification, am specificat care sunt avantajele integrării elementelor de joc în social media. Aplicațiile dedicate pentru concursuri îți oferă mai multă flexibilitate în termeni de design și mediu de desfășurare decât timeline-ul paginii tale.

Dacă poți să îți construiești un mediu dedicat pentru concurs pe Facebook (într-un tab nou al paginii tale), elementele pe care este bine ca ea să le cuprindă sunt:

Un titlu sugestiv și atrăgător

Imaginea premiului

Informații despre premiu și modalitatea de participare

Regulamentul concursului

Formular de participare

Butoane de share și comentarii.

Unele branduri aleg chiar să creeze o pagină secundară de Facebook, diferită de cea oficială, special pentru desfășurarea de concursuri.

Promovează-ți concursul

Poți face asta în primul rând pe Facebook, dar și în afara lui, în următoarele modalități:

Folosește întregul capital de imagine oferit de Facebook în mod gratuit pentru a-ți face cunoscut concursul: imagine de cover, postări, chiar și un eveniment

Creează Facebook Ads pentru a promova pagina și postările despre concurs

Trimite un newsletter către lista ta

Utilizează-ți site-ul pentru a trimite vizitatori către concurs prin intermediul unui banner.

Pentru a monitoriza activitatea în jurul concursului (participările, reachul, share-urile, noii fani obținuți), recomandăm Facebook Page Insights, Google Analytics (dacă utilizezi și site-ul tău) și Google Alerts (pentru mențiuni ale brandului tău pe internet în perioada concursului).

Fă follow-up după încheierea concursului

Este esențial să comunici bine cu participanții și publicul interesat atât în perioada desfășurării concursului, cât și după încheierea lui. Aceasta îți va aduce nu numai încredere sporită și engagement punctual, ci și fani fideli pe termen lung.

În primul rând, la încheierea concursului, fă un anunț public despre aceasta. Asigură-te că, în acel moment, nu mai ai reclame ale concursului care încă rulează sau alte materiale publicitare despre el expuse (poate părea banal, dar se fac multe gafe de genul acesta).

Pentru a anunța câștigătorii de faptul că s-au clasat printre primii și a-i informa cum își pot revendica premiul, utilizează fie e-mailul (dacă ești în posesia adreselor lor), fie mesajul privat sau chiar un comentariu la postările lor de pe pagina ta.

După caz, poți realiza o cronică a concursului sau o galerie a celor mai bune contribuții.

Dacă ai planuri de viitor legate de noi concursuri, este momentul potrivit să le anunți, cât privirile publicului sunt încă ațintite asupra brandului tău.

Înainte să treci la fapte: alte câteva sfaturi importante

Fă regulamentul concursului extrem de vizibil.

Majoritatea brandurilor preferă să creeze o pagină dedicată (fie pe site-ul lor, fie prin Facebook Notes) unde să includă toți termenii și condițiile concursului și spre care să trimită un link din toate postările despre concurs. Într-adevăr, aceasta este cea mai indicată abordare, pentru că te protejează de orice fel de implicații negative pornite din necunoașterea sau neasumarea condițiilor de concurs.

Postează concursuri care au o legătură cât mai mare cu brandul și obiectivele sale.

Nu face concurs doar de dragul de a bifa și aceasta în planul tău de comunicare/marketing, fără să știi clar ce dorești să obții prin el și să îți măsori rezultatele.

Păstrează în vedere bunele practici de design și text de pe Facebook.

Ține cont de faptul că orice material de prezentare creezi pentru concursul tău de pe Facebook trebuie să se încadreze în formatul rețelei sociale. Spre exemplu, dacă plănuiești să faci reclame prin Facebook Ads în jurul concursului, nu folosi mai mult de 20% text pe imagini.

Folosește o targetare cât mai precisă a publicului în promovarea concursului.

De cele mai multe ori, un concurs cu un premiu considerabil va atrage şi implicarea „concursomanilor” de serviciu – „specie” extrem de numeroasă pe această reţea de socializare – care nu au niciun interes real pentru compania organizatoare ori produsele acesteia, ci sunt preocupați doar de câştigarea premiului. Ceea ce nu poate fi considerat chiar un obiectiv atins pentru omul de comunicare care a venit cu ideea concursului. Poți scăpa de acest scenariu fatidic dacă vei selecta cu atenție publicul căruia îi promovezi concursul.

Nu te limita la o realizare cantitativă (obținerea de mai mulți fani pe pagină), ci încearcă să îi implici pe mai departe în activitatea paginii.

Un concurs îţi va aduce mulţi oameni pe pagină, dar majoritatea vor pleca la fel de repede cum au venit. Într-adevăr, un premiu atrăgător vine după sine cu rezultate considerabile din punct de vedere cantitativ şi extrem de rapide, însă, de cele mai multe ori, acele mii de oameni care poate s-au înscris la concurs nu sunt interesate de ceea ce are compania organizatoare de spus, nici de vândut, ci doar de premiul pus la bătaie. Cu alte cuvinte, sunt irelevanţi şi nu fac parte din publicul ţintă.

Creează conținut relevant și postează în ritm forte, pentru a minimiza pierderile de fani după concurs. Gândește-te la concurs ca la o primă impresie pe care publicul nou și-o formează despre prezența ta online: cu toate că este importantă, ea nu este totul și trebuie susținută pe mai departe printr-un plan de conținut relevant și util.

Mult succes!