Aplicația Find My Apple este un instrument extrem de util pentru a gasi iPhone-ul pierdut sau furat, iar funcționalitatea sa a fost extinsă acum la perifericele Apple cu cea mai recentă adăugare de AirTags. Cu toate acestea, IOS 15 aduce cea mai utilă caracteristică dintre toate, detectarea iPhone-ului chiar dacă a ramas fara baterie sau a fost închis în mod intenționat de către viitorul tâlhar.

Pașii pentru a profita de această caracteristică excelentă sunt următorii. Tot ce trebuie să faceți este să aveți instalat iOS 15 și se aplică seriilor iPhone 11, 12 și 13, cele care au cipul Apple U1.





Dacă nu ați folosit niciodată aplicația Find My, selectați Setări, numele dvs. și apoi „Găsește-mi”. Activați „Find My iPhone”, în timp ce dacă ați făcut upgrade la iOS 15, ar trebui să activați și „Find My Network” pentru a vă putea localiza telefonul când este oprit.

În cazul în care pierdeți sau vă este furat telefonul, puteți utiliza orice browser și accesați https://www.icloud.com/find conectându-vă cu ID-ul dvs. Apple. Acolo veți vedea punctul verde care arată locația iPhone-ului dvs. Puteți activa un sunet în cazul în care l-ați pierdut pentru a auzi exact unde este. Dacă activați Modul pierdut, vi se va solicita un număr de telefon, astfel încât persoana care îl deține să vă poată suna și, de asemenea, să puteți trimite un mesaj text. După aceea, telefonul va fi blocat până când introduceți parola.

Acestea se aplică în general aplicației Find My, dar dacă aveți și iOS 15, puteți găsi telefonul chiar dacă este oprit. Veți ști dacă această caracteristică este activată atunci când încercați să opriți telefonul, veti primi un mesaj de confirmare.