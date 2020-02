Cum să închizi sau restartezi Galaxy Note10/Note 10 Plus

Samsung și-a anunțat ultimele telefoane, Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus, în urmă cu câteva zile. Dacă intenționezi să îți cumperi oricare dintre cele două variante sau dacă deții unul atunci trebuie să știi care este noua schimbare. Spre deosebire de modelele anterioare de Galaxy Note, Samsung a eliminat butonul Bixby pe Note 10/10 Plus și l-a implementat în butonul de blocare a ecranului. Dacă ții apăsat pe el, nu ți se va mai afișa meniul cu restart sau închidere a telefonului ci se va accesa Bixby. Iată cum poți reporni sau opri Galaxy Note 10 și Note 10 Plus.

De acum înainte, butonul „de pornire” de pe Note 10 va putea doar să blocheze și deblocheze ecranul. Nu suntem siguri cu privire la motivul pentru care Samsung a făcut asta, dar se pare că așa stau lucrurile.

Cum să dai restart sau să închizi Galaxy Note 10 și Note 10 Plus

Mai mult ca sigur te întrebi cum poți opri sau reporni telefonul. Ei bine, este simplu, dar puțin diferit. Spre deosebire de toate celelalte smartphone-uri Samsung, pe Note 10 aceste lucruri le faci din interfața UI.

Metoda 1

Pasul 1- Deblochează telefonul.

Pasul 2- Trage în jos bara de notificări și apasă pe simbolul „power” care se află exact lângă cel de setări.

Pasul 3- În meniul apărut, vei pute alege ceea ce dorești să faci, și anume: să închizi telefonul, să-i dai restart sau să intri în modul de urgență.

Metoda 2

Dacă dorești cu adevărat să te folosești de butoanele fizice pentru a opri telefonul, atunci poți face și acest lucru, doar că este o procedură puțin mai diferită.

Pasul 1- Ține apăsat simultan pe butonul de pornire și cel de jos de volum.

Pasul 2- Același meniu ca cel accesat din bara de notificări îți va fi afișat iar de acolo alegi ceea ce dorești.

Este destul de simplu, dar multe persoane susțin că ar fi vrut mai degrabă să închidă sau să restarteze telefonul prin apăsarea unui singur buton. În opinia mea, nu este atât de semnificativ, iar aceste proceduri sunt la fel de eficiente.