Cum să îți salvezi datele – backup Android

După cum spuneam într-un articol anterior, numărul smartphone-urilor/tabletelor a crescut foarte, foarte mult, concomitent cu numărul utilizatorilor care au trecut la primul lor smartphone/tabletă. Pe lângă aceștia, sunt foarte mulți care nu știu cum să salveze, de exemplu, contactele din agendă în google, cum să salveze sms-urile, aplicațiile, pozele, etc.

Smartphone-urile/Tabletele, față de un telefon normal, sunt ca pc-urile sau laptopurile cu Windows, pot apărea diverse erori în funcționare la un moment dat, astfel că e nevoie de o resetare la setările de fabrică (ca o reinstalare de windows). De asemenea, mai pot exista cazurile când îți schimbi telefonul sau tableta, îl pierzi sau îți este furat, atunci ai nevoie să ai totul salvat undeva sau vreun backup făcut pe card, în PC/laptop sau în cloud. Dacă ai un backup deja făcut sau îl faci pur și simplu înainte de a reseta telefonul sau tableta la valorile de fabrică, e foarte ușor ca după resetare să faci restaurarea salvărilor.

Dacă nu ați conectat până acum un telefon sau o tabletă cu Android la un pc/laptop, atunci veți avea nevoie de un cablu microUSB. La conectare, în funcție de modelul telefonului și de versiunea sistemului de operare, dacă nu e recunoscut automat de Windows, e posibil să vă apară un mesaj pe ecranul telefonului/tabletei să activați „USB mass storage mode”. De asemenea, pentru o rezolvare cât mai rapidă e bine să aveți internet activ pe pc/laptop pentru descărcarea și instalarea automată a driverelor telefonului/tabletei. După conectarea la pc/laptop, va apărea în My Computer/Windows Explorer numele telefonului/tabletei unde veți găsi memoria internă sau cardul SD (dacă există). De asemenea, în funcție de tipul telefonului/tabletei și de producător, este posibil să apară memoria internă și cardul SD (dacă există) ca „Removable drives” în My Computer/Windows Explorer, adică la fel cum vă apare un stick USB, cu literele aferente alocate de Windows.

Toate metodele și aplicațiile de backup folosite în acest tutorial sunt gratuite și nu este nevoie de root pentru a le aplica.

Pentru cei cu Samsung, NU folosiți backupul din Kies! Vă puteți trezi după un update de software că nu vă mai recunoaște telefonul și atunci s-au dus toate salvările voastre.

1. Sincronizare în contul Google – Backup Android

Dacă aveți deja un cont de Google introdus în telefon/tabletă, atunci este foarte posibil să aveți deja salvate contactele din agenda de telefon, calendarul Google, setările, bookmark-urile din Chrome, etc. Este foarte util să aveți contactele salvate pe Google, gândiți-vă doar că se poate strica telefonul, are vreo eroare de soft și trebuie resetat la valorile de fabrică, îl pierdeți, vi se fură, se termină bateria. În toate aceste cazuri, puteți restaura toate contactele pe un alt telefon în mai puțin de 1 minut sau puteți vedea de pe orice pc/laptop numărul de telefon dorit din Agendă, metoda de mai jos se aplică o singură dată la început.

Pentru a verifica trebuie să intrați în Setări (Settings) -> Conturi (Accounts) -> Google-> Aici vă apare adresa de gmail. Dacă aveți bifată Sincronizarea în bara de notificări, atunci datele ar trebui să fie deja sincronizate. Dacă apăsați pe adresa de gmail, o să vedeți la tot ce se face backup în contul Google: contacte, albume picasa, calendar, browser chrome, Google Drive, Gmail, etc. Bifați sau debifați ce considerați că este nevoie, alegeti back și apăsați pe Sincronizare acum.

Verificați apoi pe un pc/laptop dacă s-a făcut backup corect la toate contactele, intrând pe adresa gmail.com, unde alegeți Contacts (Agendă) în meniul din stânga de sub numele de Google. Ar trebui să apară toate contactele din telefonul vostru după câteva minute dacă telefonul/tableta sunt conectate la internet.

Dacă nu au apărut, atunci verificați în aplicația de Contacte (Contacts, People) dacă contactele sunt salvate pe sim sau pe telefon. Intrați în setările aplicației de contacte pentru a bifa opțiunea „Doar persoanele cu număr de telefon” (Only contacts with phones). Apoi, folosind butonul de meniu al aplicației de Contacte căutați opțiunea de Import/Export, unde alegeți Export pe memoria internă sau cardul extern SD în fișierul contacts.vcf. O să îl găsiți în rădăcina memoriei interne/ card SD.

Următorul pas în sincronizarea datelor pe serverele Google, este backupul datelor anumitor aplicații, ale setărilor wireless și diverse alte setări. Se face foarte ușor prin bifarea opțiunii „Copiere de rezervă a datelor mele” (Back up my data) din Setări (Settings) – > General – > Creare copie de rezervă și resetare (Backup and reset). Bifați și opțiunea de mai jos „Restabilire automată” (Automatic restore) pentru o restaurare automată pe noul telefon sau pe același dacă ați dat un reset la setările de fabrică.

2. Sincronizare SMS-uri, contacte, jurnal apeluri, kituri aplicații și bookmarkuri din browser – Backup Android

Există multe aplicații în Google Play care fac acest lucru, însă unele salvează doar sms-uri și contactele, dar nu și aplicațiile sau nu salvează jurnalul de apeluri. O aplicație bună testată de mine cu succes pe mai multe device-uri în service, este Super Backup.

Aplicația salvează contactele (puteți folosi cu încredere opțiunea de aici dacă nu vreți să le sincronizați în Google ca în metoda de mai sus), sms-urile (inclusiv istoricul conversațiilor), jurnalul de apeluri (call log), bookmark-uri browsere, calendare și kituri aplicații (nu și datele create cu ajutorul lor). Salvează toate backup-urile în calea implicită din Settings, dar o puteți schimba pe cardul extern. După salvare, conectați telefonul la pc/laptop și copiați tot folderul (în cazul meu, s-a numit SmsContactsbackup) cu salvări acolo pentru o restaurare ulterioară. La fel de bine, puteți salva în cloud, pe email, bluetooth, etc orice backup făcut cu această aplicație. De asemenea, puteți programa backup-uri zilnice, săptămânale sau la câteva zile.

3. Salvare istoric conversații Whatsapp (inclusiv fotografiile și clipurile video trimise în ordinea în care apar în conversații) – Backup Android

Pentru a salva conversațiile și baza de date Whatsapp (îl veți restaura după reset la exact ultima convorbire sau ultimul cuvânt scris sau primit cu tot cu imagini), trebuie să legați telefonul la PC/laptop prin cablul USB și să copiați folderul Whatsapp din memoria internă sau de pe cardul extern undeva pe pc/laptop. După resetul la valorile de fabrică, copiați folderul înapoi și instalați Whatsapp, exact în ordinea asta. La sfârșitul instalării, Whatsapp va găsi baza de date și vă va întreba dacă doriți să facă restore. După restore veți avea conversațiile exact cum le-ați lăsat până la ultima linie scrisă înainte de reset.

4. Salvare fotografii și clipuri video – Backup Android

În același pas cu salvarea bazei de date Whatsapp, puteți salva pe pc/laptop fotografiile, clipurile video și alte foldere personale create în memoria internă. Imaginile și clipurile video se găsesc de obicei în folderul DCIM sau Pictures sau Videos/Movies, depinde de producător și de versiunea de Android. Conectați telefonul prin cablul USB și copiați folderele menționate undeva de unde să le puteți găsi ușor ulterior.

O altă metodă pentru backup-ul fotografiilor este cloud-ul. Sunt jucători mari pe această piață a cloud-ului: Microsoft, Google, Dropbox, inclusiv compania locală RDS. Practic, vă urcați fotografiile și clipurile pe serverele lor unde sunt mult mai în siguranță, având backup redundant și datele fiind criptate. Se pot stoca manual și alte tipuri de fișiere, nu doar fotografiile sau clipurile video.

1. Dropbox oferă un spațiu gratuit de 2 GB plus câteva sute de MB prin diverse opțiuni. Următorul pachet costă / 1 TB.

2. Google oferă prin aplicația Drive, un spațiu gratuit de 15 GB (combinat cu Gmail și Google+ Foto). Prețul este același ca la Dropbox – / 1 TB.

3. Microsoft oferă un spațiu gratuit de 15 GB prin aplicația OneDrive, plus 3GB dacă activați opțiunea de „încărcăre automată a fotografiilor”. Oferă cel mai mic preț – / 1 TB.

4. RDS oferă 20 sau 50 GB gratuit dacă ești deja abonat la serviciul Fiberlink 500, respectiv 1000. Altfel, prețul este unul rezonabil – 3 lei/ 50 GB. Este în pregătire și pachetul de 1 TB, dar nu se știe încă prețul. Avantajul major al RDS față de ceilalți este viteza (dacă ești abonat RDS), totul se face prin rețeaua lor de fibră conectată la routerele noastre wireless de acasă sau de la servici.

5. Salvare date din aplicații – Backup Android

Dacă folosiți diverse aplicații, de exemplu remindere sau email de ex, verificați în aplicație dacă există opțiune de Backup. Utilizați-o și apoi copiați backupul pe pc/laptop din memoria internă. Folderul de backup are, de obicei, numele aplicației, dar vă spune aplicația după backup cum se numește.

6. Salvare progres jocuri – Backup Android

Sunt foarte multe aplicații care cer crearea unui cont opțional. Dacă au logare cu contul Google, folosiți-o, astfel toate setările din aplicația respectivă se vor păstra, fiind legate de contul de Google. După reset, instalați din nou aplicația, logați-vă cu contul Google și va avea aceleași setări ca înainte. Același lucru este valabil și dacă nu înscriere pe cont Google, ci pe o altă adresă de email.

Același lucru se aplică la jocuri. În mod normal fără root, nu se poate salva progresul pe nivele în jocuri, dar dacă există opțiunea de Sign up cu contul Google, Facebook sau în cloudul propriu al jocului, veți putea salva progresul jocurilor fără probleme. După reset sau instalarea pe noul aparat, instalați jocul din Google Play și logați-vă în cont, imediat veți putea juca de unde ați rămas. Pe lângă asta, loginul în cont vă permite să jucați jocul pe mai multe aparate de unde ați rămas ultima oară.

Bineînțeles că mai există și alte aplicații în Google Play sau metode pentru a face backup, dar fiecare dintre ele are diverse neajunsuri care m-au determinat să nu le includ în tutorial. Nu trebuie să aplicați absolut tot ce scrie în tutorial, ci doar ce aveți nevoie, poate aveți deja contactele sincronizate în Google sau poate nu aveți jocuri instalate.

