Cum să optimizezi un call to action pentru a fi eficient

„Citește acest articol sau motanul o pățește!” Internetul abundă în butoane de call to action care invită publicul să cumpere, să se aboneze, să descarce, să distribuie, să afle mai multe etc. Cu atâtea cerințe imperative, nu putem condamna vizitatorul că nu mai are acea curiozitate de tipul: „Uuu, what does THIS button do”.

Dată fiind această situație, cum putem optimiza un call to action (CTA) pentru a converti, într-un mediu suprasaturat de îndemnuri la acțiune? În realizarea unui call to action eficient sunt implicate două părți importante: designul și textul. În cele ce urmează vom trece prin câteva tehnici de optimizare la nivel de text.

Stabiliți clar obiectivul din spatele îndemnului la acțiune

Odată ajunși față în față cu butonul magic, aveți foarte puțin timp la dispoziție pentru a convinge vizitatorul să dea click-ul minune. Primul pas pentru a formula un call to action eficient este ca voi să aveți o imagine clară despre ce anume vreți să transmiteți și să obțineți.

Odată ce v-ați stabilit obiectivul, puneți-vă următoarele două întrebări înainte de a începe optimizarea:

Care ar fi motivația cititorului pentru a da click?

Ce va obține acesta după ce va da click?

Răspunsul la aceste două întrebări vă va ajuta în formularea unui call to action relevant.

Fiți specifici și conciși

Cititorii voștri nu au timp și nici nu vor să se gândească la ce anume și-ar dori să facă. Datoria voastră este să le comunicați asta în mod specific: „Vrei să obtii Y, atunci fă Z”. Cea mai comună greșeală în formularea unui CTA este lipsa caracterului specific.

„Cumpără!”- Cumpără ce?

„Descarcă!” – Vreun virus frumos ambalat sau ce anume?

„Click aici!” Pentru fitness la degete sau care ar fi motivul?

Chiar dacă îndemnul la acțiune este poziționat în context, reluarea și rezumarea ideii la nivel de CTA întărește motivația de a da click.

Totuși, nu exagerați cu specificul unui CTA și nu îl transformați într-o descriere. Păstrați-l concis. Folosiți verbe de acțiune și cuvinte cheie care au puterea să trezească interesul. Ideală este folosirea a 3 cuvinte, plus sau minus încă unul-două, atât timp cât se păstrează relevanța și se elimină confuzia.

Transmiteți valoare și punctați beneficii tangibile

Vizitatorii vor să știe ce vor primi în schimbul acelui click. Nu se vor abona la un newsletter doar ca să primeasca o dată pe lună un semn de viață din partea voastră.

Formularea unui CTA eficient trebuie să evidențieze avantajul pe care îl aduce respectiva acțiune celui care o realizează. Îl scapă de o problema? Îi oferă acces la un anumit fel de informație? Îl învață cum să își îmbunătățească anumite abilități?

Cei de la Akismet fac o treabă foarte bună în direcția asta. Butonul de call to action transmite clar ce se dorește de la vizitator și ce va obține acesta în urma acțiunii.

Iar pentru a vă convinge până la capăt cât de importantă este percepția valorii obținute dintr-un CTA, iată mai jos un experiment derulat de Michael Aagaard de la ContentVerve.com, în descrierea sa – un copy fanatic, test junkie și content evangelist.

Testul a fost derulat pentru un site de imobiliare, iar textul inițial al butonului de control era: „Solicită informații”. În urma optimizării, acesta a fost transformat în „Obține informații”, ducând la o creștere cu 38.26% a ratei de conversie.

Motivul? În timp ce prima variantă îi spunea vizitatorului ce ar trebui să facă pentru a primi informații, cea de-a doua formulare sublinia clar ce va primi acesta în urma click-ului. Mai exact, exprima și oferea valoare. Cu cât vă cunoașteți mai bine publicul, cu atât veți ști să formulați în CTA un beneficiu cât mai relevant și adaptat nevoilor acestuia.

Spre exemplu, o formulare de genul „Obține mai mult trafic”, deși folosește un verb care exprimă direct beneficiul, se poate reformula în funcție de tipologia utilizatorilor – să zicem persoane care vor rezultate palpabile într-o perioadă delimitată. Atunci CTA-ul poate suna în felul următor: „Dublează-ți traficul în 30 de zile.”

Diminuați temerile

Este normal și natural ca vizitatorii să aibă o anumită doză de scepticism față de produsele voastre. Probabil au mai avut în trecut experiențe neplăcute cu achiziții de proastă calitate, sau dezamăgiri legate de promisiunile inițiale ale altor servicii. Dacă aceștia nu cunosc prea multe despre ceea ce le oferiți, promiteți sau îi îndemnați să facă, nu vor trece la fapte.

Fiți cât mai transparenți și creșteți gradul de încredere, punându-le la dispoziție variante prin care să se familiarizeze cu produsul vostru. Dacă este o aplicație, adăugați un CTA secundar celui pentru descărcare, în care vizitatorul să poată vedea un demo sau un clip de prezentare. Introduceți un CTA care să îl ducă într-o pagină de testimoniale ale celor care au experimentat respectivul produs.

Chiar și în cazul unui newsletter, este recomandat un CTA secundar prin care potențialul abonat să poată vedea formatul și tipul de informație pe care o va primi în e-mail.

Spuneți-le cât de simplu este să realizeze acțiunea dorită de voi

Adesea utilizatorii ezită să realizeze o anumită acțiune, deoarece se gândesc prin câți „n” pași vor trebui să treacă pentru a o duce la bun sfârșit. Rezolvați asta spunându-le din start cât de ușor este să se înregistreze, aboneze, să descarce anumite fișiere și… țineți-vă de cuvânt. Nimic nu va stârni frustrarea mai tare decât un CTA care promite un anumit lucru și livrează altceva.

Folosiți cuvinte care induc acțiuni prompte

Cuvintele care creează un sentiment de urgență au mai multe șanse să determine utilizatorii la acțiune. Însă scopul nu scuză mijloacele. Chiar dacă formulări precum: „Click acum sau vei regreta!”, „Înscrie-te azi. Nu știi ce pierzi!”, „Solicită acum oferta vieții tale!” mai pot fenta un anumit segment de public, nu avantajează deloc imaginea produsului, a companiei sau a serviciului pe care îl promovați. Dimpotrivă.

În loc să urgentați acțiunea în stil tabloid, e de preferat să integrați formulări mai elegante, care să transmită beneficii concrete. Un preț Early Bird valabil până la o anumită dată, un bonus special primilor 100 de cumpărători, un număr restrâns de locuri, un număr limitat de exemplare, toate acestea sunt variante care creează o oarecare presiune, păstrând totodată decență în exprimare.

Pregătiți declanșatorii potriviți

În spatele fiecărei acțiuni realizate de utilizatori în mediul online, stă o întreagă arhitectură a informației. Nu puteți pune o conversie, o abonare sau o distribuire doar pe seama unui call to action. De aceea, este recomandat să îmbinați cât mai multe bune practici pentru a atinge rezultatul dorit. Iar una dintre aceste practici o reprezintă pregătirea terenului cu argumentele potrivite care să creeze curiozitate și interes.

Printre declanșatori, se pot menționa testimonialele, recenziile, datele statistice, garanțiile etc. Cei de la Basecamp fac o treabă foarte bună la toate aceste nivele: implică influența socială – 6, 324 de companii nu au cum să se fi înșelat în alegerea serviciilor Basecamp; prezintă varianta de „Free trial”, pentru a cunoaște mai bine serviciul înainte de a investi în el și evidențiaza ușurința înregistrarii: „Just fill out the form below and you’re in”.

Și încă ceva: observați butonul de call-to action. În loc de un neconvingător „Register”, ei aleg să exprime clar și concis ce anume vei primi ]n urma click-ului, folosind un verb de acțiune.

Fiți moderați în inserarea îndemnurilor la acțiune

Care este cel mai important lucru pe care îl vreți de la vizitatori? Să se aboneze? Să cumpere în acel moment? Să devină fani? Să descarce un catalog?

Un experiment realizat în cadrul Universității Columbia din New York a urmărit efectul pe care expunerea la opțiuni multiple îl are asupra participanților. Experimentul a implicat două cutii de ciocolată, din care participanții trebuiau să aleagă doar un singur sortiment. O cutie avea 26 de feluri de ciocolată, pe când cealaltă doar 6.

Concluziile experimentului au arătat că deși oamenii vor să fie expuși la cât mai multe opțiuni, prezentarea unui număr mai redus de variante îi ajută să facă o alegere mai încrezătoare și mai satisfăcătoare. Astfel, cei care au ales din cutia cu 6 sortimente s-au declarat mai mulțumiți de alegerea făcută decât cei care au trebuit să aleagă din cele 26 de variante.

Așadar, cu cât expuneți utilizatorii la mai multe îndemnuri la acțiune, cu atât vor fi mai încurcați și se vor afla în dificultatea de a lua o decizie, oricât de bine formulat ar fi textul.

Ideea de bază rămâne aceasta: prioritizați CTA-urile și evidențiați-le pe cele mai valoroase pentru voi și utilizatori. La final, vă las cu un mic rezumat vizual realizat tot de Michael Aagaard de la ContentVerve.com. Enjoy and deploy!