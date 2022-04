Cum să protejezi un document Word

Uneori, confidențialitatea anumitor documente este crucială, iar împiedicarea accesului altor persoane la aceste fișiere nu este adesea o opțiune practică pentru viața de zi cu zi. Dacă acest lucru vă preocupă în mod constant, aflați că Microsoft oferă câteva metode de protecție a fișierelor în pachetul Office.

Protejarea documentului cu o parolă pentru a împiedica accesul altor utilizatori, introducerea unei semnături digitale pentru a dovedi că sunteți autorul documentului, restricționarea formatării și editării întregului text sau doar a anumitor părți, sunt cele mai bune metode pe care le-am explicat în acest articol și iată cum poți să o faci.

Activează doar modul de citire a documentului Word

Modul strict de citire trebuie utilizat dacă nu doriți ca fișierul să fie modificat accidental. Cu această protecție, la deschiderea documentului va fi afișat un anunț care vă va informa că autorul dorește ca fișierul să fie deschis în modul doar pentru citire, dar va fi opțional pentru oricine să respecte această decizie sau să deschidă fișierul în modul de editare a textului. Prin urmare, această opțiune nu împiedică modificarea documentului.

Pasul 1: Deschideți un document nou sau deschideți documentul Word pe care doriți să îl protejați. Apoi faceți click pe opțiunea Files (Fișiere) din colțul din dreapta sus al panglicii Word.

Pasul 2: În bara laterală, selectați opțiunea Informații.

Pasul 3: În continuare, faceți click pe opțiunea Protect Document (Protejați documentul).

Pasul 4: În meniul care se deschide, faceți click pe Always open as Read Only.

Pasul 5: Finalizați făcând click pe Save (Salvare) în bara laterală din stânga.

Parola de criptare

Folosirea parolei este o modalitate sigură de a împiedica alte persoane să vizualizeze sau să editeze documentele Word fără autorizarea dumneavoastră. Pentru a partaja fișiere criptate, nu uitați că trebuie să partajați și parola de acces. Dar aveți grijă, editorul de text Microsoft nu oferă o modalitate de a recupera conținutul fișierului în cazul în care parola este pierdută sau uitată.

Pasul 1: Deschideți un document nou sau deschideți documentul Word pe care doriți să îl protejați. Apoi faceți click pe opțiunea Files (Fișiere) din colțul din dreapta sus al panglicii Word.

Pasul 2: În bara laterală, selectați opțiunea Informații.

Pasul 3: În continuare, faceți click pe opțiunea Protect Document (Protejați documentul).

Pasul 4: În meniul care se deschide, faceți click pe Password Encrypt.

Pasul 5: Creați o parolă pentru a deschide documentul, faceți click pe Ok și repetați procesul pentru a confirma parola aleasă. Atenție, Word face distincție între majuscule și minuscule și nu este posibil să recuperați fișierul dacă uitați parola.

Pasul 6: Finalizați făcând click pe Save (Salvare) în bara laterală din stânga.

Acum, pentru a deschide documentul criptat, va trebui să introduceți parola adăugată și să faceți click pe Ok.

Restricționarea editării

Este posibil să restricționați editarea și formatarea fișierului Word. Prin restricționarea editării, puteți permite utilizatorilor să vă citească doar textul, să adauge comentarii sau chiar să selecteze părțile din document care pot fi modificate.

Pasul 1: Deschideți un document nou sau deschideți documentul Word pe care doriți să îl protejați. Apoi faceți click pe opțiunea Files (Fișiere) din colțul din dreapta sus al panglicii Word.

Pasul 2: În bara laterală, selectați opțiunea Informații.

Pasul 3: În continuare, faceți click pe opțiunea Protect Document (Protejați documentul).

Pasul 4: În meniul care se deschide, faceți click pe Restricții de editare.

Pasul 5: La Restricție de formatare, lăsați selectată opțiunea Limitarea formatării la o selecție de stiluri, pentru a împiedica alți utilizatori să editeze formatarea fișierului dvs.

Pasul 6: Faceți click pe Settings (Setări) pentru a selecta modificările care vor fi permise.

Pasul 7: În Setări de editare, selectați toate stilurile de editare pe care doriți să le permiteți. Puteți alege manual, puteți alege să selectați toate, minimul recomandat sau niciunul. Faceți click pe Ok.

Pasul 8: La Restricții de editare, lăsați selectată opțiunea Permiteți doar acest tip de editare în document. Faceți click pe meniul derulant și selectați una dintre opțiunile de editare: modificări controlate, comentarii, completarea formularelor sau nicio modificare (doar pentru citire).

Pasul 9: Prin selectarea opțiunii Comentarii sau Nici o modificare (doar pentru citire) puteți crea excepții pentru a permite editarea anumitor părți ale textului. Selectați partea de text pe care doriți să permiteți editarea și faceți click pe Toate în partea Excepții.

Pasul 10: Faceți click pe Da, Aplicați protecția.

Pasul 11: Selectați opțiunea Password (Parolă), pentru a vă cripta documentul și a-l face mai sigur. Introduceți și confirmați o parolă. Faceți click pe Ok și salvați documentul pentru a finaliza.

Când deschideți documentul, puteți observa restricțiile de formatare.

Adăugarea unei semnături digitale

Semnătura digitală, cunoscută și sub numele de ID digital, este o metodă de autentificare care conține informațiile dumneavoastră. Odată semnat, documentul este marcat ca fiind un document final, ceea ce înseamnă că va fi disponibil doar pentru lectură. Atenție însă, semnarea unui document nu este o funcție complet sigură, deoarece, dacă acesta este modificat, semnătura va deveni invalidă și va fi eliminată.

Pasul 1: Deschideți un document nou sau deschideți documentul Word pe care doriți să îl protejați. Apoi, faceți click pe opțiunea Files (Fișiere) din colțul din dreapta sus, pe panglica Word.

Pasul 2: În bara laterală, selectați opțiunea Informații.

Pasul 3: În continuare, faceți click pe opțiunea Protect Document (Protejați documentul).

Pasul 4: În meniul care se deschide, faceți click pe Add a Digital Signature (Adaugă o semnătură digitală).

Pasul 6: Adăugați tipul de angajament pe care doriți să îl aveți cu documentul.

Pasul 7: Adăugați scopul semnăturii documentului și faceți click pe Detalii dacă doriți să adăugați mai multe informații.

Pasul 8: Adăugați semnătura suplimentară informativă dacă considerați necesar și faceți click pe Ok.

Pasul 9: Finalizați făcând click pe Sign (Semnați).

Când deschideți documentul, acesta va fi marcat ca fiind final și nu veți putea să-l modificați decât dacă doriți să eliminați semnătura digitală. Pentru a elimina semnătura, faceți click pe Edit Even As It Is în mesajul de alertă.