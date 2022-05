Cum să te joci jocuri Xbox pe Android

Serviciile de streaming de jocuri video sunt deja o realitate. Avem platforme precum Steam Link, care ne permite să jucăm jocuri pe PC de pe telefoanele mobile, sau Google Stadia, un serviciu de jocuri bazat pe cloud care oferă o experiență de joc foarte puternică (deși mai trebuie să îmbunătățească lucruri foarte importante, cum ar fi catalogul sau ajustarea prețurilor). Marele avantaj al acestui tip de serviciu este că rulează pe hardware la distanță, permițându-vă să rulați jocuri pe care dispozitivul dvs. nu le-ar putea suporta în mod nativ.

Un alt exemplu foarte bun ar fi Project xCloud de la Microsoft, cunoscut și sub numele de Xbox Cloud Gaming, un serviciu de jocuri în cloud care a fost lansat în versiune beta în noiembrie 2019 și care este disponibil de câțiva ani pentru abonații Xbox Game Pass Ultimate. Un fel de Netflix al jocurilor video: totul este transmis în flux live fără a fi nevoie să instalați nimic pe dispozitiv.

Dacă aveți un telefon sau o tabletă Android și sunteți interesat să aflați cum funcționează, iată toate detaliile pe care trebuie să le știți pentru a începe.

Cum să jucați jocuri Xbox pe Android cu Xbox Cloud Gaming

Înainte de a începe, trebuie să luăm în considerare cerințele Microsoft pentru utilizarea Xbox Cloud Gaming pe Android.

Trebuie să aveți un dispozitiv cu Android 6.0 sau o versiune mai recentă.

Bluetooth 4.0 sau o versiune mai recentă.

O viteză de descărcare de cel puțin 10 Mbps. Dacă aveți o conexiune la internet mai slabă, experiența de joc va avea de suferit.

Pentru a avea acces la Project xCloud, trebuie să aveți un abonament Xbox Game Pass Ultimate. Abonamentul costă 12,99 euro pe lună (1 euro pentru prima lună). Astfel, veți avea acces la Xbox Live Gold și la o bibliotecă de peste 100 de jocuri de care vă puteți bucura pe Android, consolă și PC.

Împerechează controllerul Xbox sau orice alt gamepad compatibil cu dispozitivul tău Android.

Descărcați și instalați aplicația Xbox Game Pass pe dispozitivul dvs. mobil.

Deschideți aplicația și conectați-vă cu contul Microsoft.

Apoi apăsați pe meniul „Cloud” pe care îl veți vedea pe ecran.

Aplicația vă va afișa o listă de jocuri compatibile pe care le puteți juca pe telefonul mobil. Selectați titlul care vă interesează și faceți click pe „Play” pentru a începe jocul.

Asta e! Platforma are în prezent jocuri pentru toate gusturile și culorile, cu titluri precum Hollow Knight, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Octopath Traveller, Halo Infinite, Hades, Scarlett Nexus, Jedi: Fallen Order și multe altele.

Pe lângă aceste titluri, putem juca Fortnite gratuit, deoarece, spre deosebire de restul titlurilor din catalog, nu este necesar să avem un abonament. Puteți consulta lista completă a jocurilor disponibile pe site-ul Xbox Cloud Gaming.

O altă modalitate de a juca jocuri Xbox pe Android: Remote Play

În cazul în care nu avem un abonament Game Pass, putem juca jocuri Xbox și cu ajutorul funcției Remote Play oferită de consolele Xbox. În acest fel, putem pune un joc pe consolă și transmite live pentru a ne putea juca de pe dispozitivul nostru Android.

Avem nevoie doar de următoarele:

O consolă Xbox cu o conexiune la internet (fie prin cablu, fie prin Wi-Fi).

Aplicația Xbox instalată pe telefonul mobil. O puteți descărca gratuit din Google Play Store.

Un controler compatibil cu conexiune Bluetooth.

Odată ce avem totul pregătit, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să configurăm consola:

Porniți consola Xbox.

Navigați la „Profil și sistem”.

Accesați „Settings -> Device and Connections” (Setări -> Dispozitiv și conexiuni).

Selectați „Remote Features” (Caracteristici la distanță) și bifați caseta pentru a activa conexiunile la distanță.

În continuare, vom merge pe ecranul dispozitivului nostru Android:

Împerecheați controlerul bluetooth cu dispozitivul Android.