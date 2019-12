In cazul in care doresti sa te uiti la Programe TV Online si inca nu ai gasit o metoda eficienta, atat pentru PC cat si pentru un SmartPhone, astazi am sa va prezint un tutorial ce poate fi folosit in favoarea voastra.

Lucrurile sunt simple, suntem in 2020 iar tot mai multi dintre noi acceptam faptul ca la TV, sunt tot mai putine emisiuni ce pot fi urmarite, te poti uita la un concurs de talente, un meci sportiv, sau la o emisiune saptamanala preferata, insa in majoritatea cazurilor avem doar emisiuni foarte proaste. Si daca ai decis sa renunti la abonamentul TV de la o companie de telecomunicatii si vrei sa te uiti online la cateva emisiuni, sa stii ca nu esti singurul, sunt foarte multe persoane ce au facut acest lucru.

La intrebarea cu daca te poti uita online la programe TV, nici nu mai are rost sa va raspund, se poate, iar astazi am sa explic cum o puteti face, atat pe telefon cat si pe PC.

Tutorial: Programe TV Online

Dificultatea acestui tutorial este una foarte mica, deci practic trebuie sa reusiti in cateva minute sa va uitati la programele dumneavoastra preferate, sa incepem tutorialul.

Descarcam un program esential numit SopCast. Il puteti descarca de aici. Il veti avea pentru PC cat si pentru celelalte platforme, precum Android, Mac, si asa mai departe. Dupa descarcare, programul, sau aplicatia pentru mobil trebuie instalata. Dupa instalare, intrati pe Google si scrieti: TV Online Live Gratis, iar din rezultatele primite, cautati „Cool Tv Online”, intrati pe acest site si cu ajutorul programului SopCast sau a aplicatiei, in cauza. Va puteti uita la programe TV Online, veti avea o grila de programe din care puteti selecta sursa.

Info: Pe PC, puteti sa va folositi de SopCast doar de pe browser-ul Internet Explorer.

SI pentru a simplifica lucrurile, am facut si un videotutorial despre acest subiect, mai jos puteti sa va uitati la cum va puteti uita la programe tv online gartis de pe PC, acest tutorial functioneaza foarte bine si pe mobil.