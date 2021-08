„The Walking Dead” Sezonul 11 ​​online – Se pare că The Walking Dead se va incheia pentru totdeauna. Emisiunea a fost difuzată pentru prima dată în 2010 și, mai mult de un deceniu mai târziu, sezonul final al seriei va fi terminat în curând.

Odată ce seria se apropie de sfârșit, mulți spectatori se întreabă când va fi difuzat sezonul 11 ​​din „The Walking Dead” și este posibil să-l urmăriți devreme? Ei bine, hai să aflăm.

Data și ora lansării sezonului 11 „The Walking Dead”

Noul sezon se prezintă pe 22 august 2021, la 12:00 AM PT / 3:00 AM ET / 12:30 IST. Călătoria finală a spectacolului va avea 24 de episoade care vor fi lansate în fiecare săptămână.

Unde să urmăriți „The Walking Dead” Sezonul 11 ​​online?

The Walking Dead Sezonul 11 ​​online

Seria de thriller zombie din 2010 poate fi urmărită pe AMC. Dacă nu ați urmărit sezoanele anterioare, puteți consulta această pagină pe AMC .

Este posibil să urmăriți „The Walking Dead” sezonul 11 ​​mai devreme cu AMC+?

De fapt, da, este posibil! Deși noul sezon nu este încă difuzat pentru abonații AMC normali, spectatorii care au cumpărat abonamentul îl pot urmări cu o săptămână mai devreme cu abonamentul lor AMC +. The Walking Dead sezonul 11 ​​episodul 1 si episodul 2 este deja disponibil pentru vizionare pe AMC+.

Puteți verifica primul episod al serialului chiar aici. Din fericire, AMC + oferă o încercare gratuită, astfel încât să puteți urmări gratuit noul sezon The Walking Dead și pe platformă.

Ar trebui să mă uit la „The Walking Dead”?

Când spectacolul a început în 2010, a fost etichetat ca succes instantaneu, iar întreaga lume vorbea despre asta. După o perioadă puternică de patru-cinci sezonuri, calitatea a început să scadă.

Cu toate acestea, odată ce serialul se apropie de sfârșit, calitatea s-a îmbunătățit mult, iar productia AMC nu va fi cu siguranță ratată de spectatorii din întreaga lume. La urma urmei, are un rating de 8,2 pe IMDb și un scor de 80% pe Rotten Tomatoes.