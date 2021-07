Cum scapi de reclamele de pe telefon? – Experienta navigarii web pe mobil poate fi de multe ori mai fluenta si mai simpla decat cea de pe desktop. Browserele de mobil sunt in general optimizate, ai gesturi pe care le poti aplica in timpul navigarii ca sa iti faci experienta mai usoara, plus ca ai mult mai multe optiuni de afisare. Dar la fel ca si pe desktop, si pe mobil vei avea problemele cu reclamele care apar din senin, cj ferestrele de tip pop-up sau cu bannere uriase de care nu ai cum sa treci pentru a vedea continutul dorit. Ce e de facut pentru a putea scapa rapid de Reclamele De Pe Telefon?

In primul rand e bine de stiut ca vom avea reclame enervante si in browser, dar si in afara lui, venite de la servicii si aplicatii instalate, care au si reclame in interiorul lor. Cele mai complicat de detectat raman aplicatiile care se instaleaza fara sa stii cand instalezi alte aplicatii si raman acolo in background, conectate la date. Le gasesti insa usor atunci cand intri in Setari-Aplicatii si vezi care sunt active si cate resurse consuma, ce permisiuni au. Cand ai depistat toate aplicatiile de care nu stiai si se conectau si la internet le stergi si vezi daca mai apare reclama agasanta ori de cate ori foloseai telefonul sau cand il deschideai. Asta e cea mai simpla rezolvare. Poti folosi si soft specializat ca sa iti gaseasca automat toate aplicatiile care au reclame si genereaza Reclamele De Pe Telefon atat de enervante.

Metode sa scapi de Reclamele De Pe Telefon din browsere sau din tot telefonul

Revenind la blocarea de reclame, daca ai Reclamele De Pe Telefon aparute doar in Chrome e foarte simplu sa le blochezi si pe ele. Chrome face deja eforturi sa blocheze reclame si ferestre care nu te lasa sa ai o experient normala de utilizare a browserului celor de la Google. Da, Google blocheaza deja toate reclamele care folosest interstitiale de tip full-page, adica un banner urias care acopera toata pagina web si e reclama. Si daca ai animatii multe in flash pe site sau ai sunete care se tot aud cat folosesti browserul iarasi vor interveni blocari.

Ferestrele pop-up cu reclame se blocheaza si mai simplu direct din Settings de la Chrome, apoi Site Settings, tap pe ea, Pop-ups and Redirects, tap pe ea, si dam disable la Pop-ups pe site-ul respectiv. Ads in Site in Setari de sub Ads face cam acelasi lucru, dam pe slider-ul respectiv si dezactivam reclamele intrusive.

Data Saver Mode din Chrome blocheaza si mai bine reclamele. Mergem la Settings, Lite Mode, activam acest mod si voila! Reclamele De Pe Telefon din browser nu mai sunt. Serverele Google care se ocupa de compresie vor verifica si codurile site-urilor si vor opri orice incercari de afisare a reclamelor periculoase.

Sau si mai simplu instalam un add-on in browserele care ne permit acest lucru de genul AdBlock, uBlock Origin pentru a bloca automat reclame si multe alte lucruri de pe internet care ne-ar putea face rau.

Alternativ poti sa folosesti setarea DNS Privat din telefon pentru a bloca reclamele din aplicatii si din browsere. Trebuie sa ai Android 9 sau mai nou instalat si sa mergi la Setari, Retele si Setari de Internet, Private DNS sau la Setari, Conexiuni, Mai multe setari de conexiune, Private DNS. E de fapt vorba de un Private DNS over TLS. Alegem Custom sau campul care ne lasa sa completam DNS-ul dorit, nu mergem pe Automat. Aici scriem DNS-ul de la Adguard, dns.adguard.com sau cel tot de la ei cu protectie parentala dns-family.adguard.com. Mai e un DNS destul de bun Blah DNS, dot-de.blahdns.com care merge bine si nu are viteza asa de mica precum DNS-ul AdGuard. Dam Salveaza si testam intr-un browser sa vedem daca mai apar reclame.

Revenim la Chrome si facem niste schimbari ca sa mearga aceasta metoda. Tastam in bara de cautare chrome://flags, scriem DNS in campul de cautare, gasim Async DNS si dam disable, dam restart la browser. Plus golim cache-ul DNS: chrome://net-internals, DNS Tab, clear cache. La final iar restart la Chrome.

Dar putem bloca reclame si direct din router. In router cautam DNS-urile si tastam 176.103.130.130 si 176.103.130.131 pentru blocare reclame si atat, dar daca vrem control parental vom folosi 176.103.130.132 si 176.103.130.134. Se salveaza setarile si se da restart la browser si router.