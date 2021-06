Cum se blocheaza un contact pe WhatsApp

WhatsApp Messenger este poate cea mai populara si mai folosita aplicatie de mesagerie instant din prezent. Detinuta de Facebook, WhatsApp foloseste o conexiune de Internet pentru a trimite mesajele, fisierele media si pentru apelarea numerelor din agenda care sunt si ele active in aplicatie. Este o aplicatie gratuita, are milioane de utilizatori si functioneaza simplu: „citeste” agenda si afiseaza automat toti userii care au numarul de telefon asociat cu WhatsApp. Din acel moment poti sa discuti si sa apelezi pe oricine apare acolo. Mesajele sunt criptate, nici WhatsApp nu stie ce discuti tu cu un coleg, cu familia.

Ca in orice aplicatie de mesagerie via Internet se pot sterge mesajele, se pot copia continuturile lor, se pot exporta conversatiile si exista si o varianta web ca sa poti lucra mai usor cand esti in fata unui monitor.

Se intampla insa de multe ori sa vrei sa blochezi pe cineva din lista si acesta sa nu te mai poata deranja deloc in aplicatie. Din momentul in care ai realizat o blocare contact whatsapp cel blocat nu isi va da seama ca l-ai blocat, insa nu te va mai vedea cand esti on-line si iti va putea trimite mesajele, dar nu se vor livra. Se poate bloca un singur numar dintr-un chat, dar poti sa dai pe Mute un grup sau un contact, primesti mesajele in continuare, dar nu vei fi notificat.

Procedura de blocare contact whatsapp e simpla, dar difera in functie de sistemul de operare de pe dispozitivul smart.

Pentru Android etapele de blocare sunt usoare: deschizi aplicatia, cauti rapid numele persoanei pe care vrei sa o blochezi, dai un tap pe numele sau.

Cauti in coltul dreapta sus si vei gasi un meniu cu trei puncte verticale, dai tap pe el selectezi More, si dai tap pe Block. Apare un mesaj de confirmare, dai tap pe OK si ai terminat, ai blocat persoana respectiva. Daca te razgandesti la un moment dat si vrei sa poti discuta si sa primesti mesaje de la persoana X mergi iar in meniul cu trei puncte verticale, alegi More, si dai tap pe Unblock, confirmi cu OK si ai terminat. Ca sa ii vezi pe toti cei care au trecut deja prin procesul de blocare contact whatsapp intri in aplicatie, accesezi meniul cu trei puncte verticale dreapta-sus, selectezi Settings, Account, Privacy si Blocked Contacts. Tot de aici pot sa deblochezi pe cine vrei prin tap pe numele persoanei si selectezi Unlock sau Block. Folosesti si butonul + din coltul dreapta-sus ca sa adaugi persoane pe lista celor blocati deja.

Pe un iPhone deschizi aplicatia WhatsApp, mergi la Contacte, iconita specifica din partea de jos, cauti persoana pe care doresti sa o blochezi. Cand ai gasit-o dai tap pe ea, se deschide fereastra de chat, dai tap pe numele sau din partea superioara a ecranului si vei avea acces la informatii despre contactul respectiv. Dai un scroll pana cand gasesti optiunea de Block. Dai un tap pe ea si confirmi prin Lock. Ca sa deblochezi parcurgi pasii enumerati mai sus si alegi Unbock.

Ca sa ii vezi pe toti cei blocati mergi in Settings in dreapta jos, sectezi Accont, Privacy, Blocked, tap pe el si vezi imediat lista neagra personala. Cu un tap pe Add adaugi persoane pe lista de contacte blocate, cu un tap pe numele lor si optiunea Unlock ii scoti de pe lista.

In momentul in care nu vrei sa mai primesti notificari, dar sa vina mesaje de la contactele selectate sa nu te mai deranjeze poti sa folosesti optiunea Silent din meniul contactului respectiv. Alegi sa nu mai primesti notificari 8 ore, 1 saptamana, un an. Poti reactiva sunetul oricand doresti din acelasi meniu.