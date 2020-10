Cum se face un stick bootabil cu Windows, Linux sau Chrome OS

Te-ai intrebat vreodata cum se face un stick bootabil? Ei bine, noi acum cateva zile am avut nevoie sa instalam sistemele de operare Windows, Linux si Chrome OS pe mai multe serii de calculatoare. In cazul PC-urilor pe care a trebuit sa punem Windows 10, am fi putut alege sa folosim aplicatia Media Creation Tool detinuta si oferita de compania Microsoft. Insa, datorita faptului ca am avut nevoie sa instalam si alte tipuri de sisteme de operare, am constatat ca programul mentionat anterior nu functioneaza in acest sens. Prin urmare, a fost de la sine inteles ca avem nevoie de un soft care sa permita crearea unui stick bootabil pentru mai multe OS-uri.

Cum se face un stick bootabil

Dintre toate variantele testate, cel mai eficient si de baza program s-a dovedit a fi Rufus. Prin urmare, in acest articol, iti vom arata cum sa-l utilizezi in asa fel incat sa iti poti crea propriul stick bootabil cu Windows, Linux sau Chrome OS.

1. Instaleaza Rufus

Mai mult ca sigur te-ai intrebat cum se face un stick bootabil. Ei bine, primul pas pe care trebuie sa il faci este descarcarea programului Rufus de aici. Odată ajuns pe pagina nu trebuie decat sa derulezi pana gasesti sectiunea de descarcare pentru varianta pe care o doresti. Aici merita mentionat faptul ca Rufus este disponibil si ca soft portabil, nefiind nevoie de instalare, ci pur si simplu de rularea sa prin dublu click.

Dupa ce ai pornit Rufus, ti se va afisa o fereastra similara cu cea din imaginea de mai jos:

2. Conecteaza stick-ul USB

Al doilea pas de urmat este conectarea stick-ului USB pe care doresti sa-l faci bootabil. In urma acestui lucru, dispozitivul pe care utilizat ar trebui sa-l detecteze automat. Altminteri, acesta va fi afisat in sectiunea Dispozitiv din partea de sus a ferestrei. Daca ai si alte dispozitive conectate prin USB, cum ar fi o memorie externa, asigura-te ca alegi sitck-ul si nu alta unitate, fiindca tot ce se afla pe acesta va fi formatat.

3. Crearea unui stick bootabil folosind un fișier ISO

Pentru a trece la pasul trei, va trebui sa ai deja descarcat o imagine ISO a sistemului de operare pe care doresti sa-l pui pe memoria USB. Prin urmare, va trebui sa apesi pe Selectare Boot si alege daca ai un ISO, Disc sau imagine ISO, apoi click pe Selectare, iar daca nu ai, poti alege FreeDOS si sa sari la ultima parte din tutorial.

Cauta in calculator unde se afla ISO-ul, apasa pe el si click pe butonul deschidere.

Programul Rufus se va ocupa singur de incarcarea fisierului ales si va ajusta toate setarile de care este nevoie. Chiar daca acestea sunt de obicei prestabilite in cel mai potrivit mod, se prea poate sa doresti modificarea lor in functie de circumstante. Atentie, e nevoie sa detii cunostinte putin mai avansate daca hotarasti sa urmezi aceasta cale.

Iti recomandam sa acorzi atentie asupra sectiunilor Schema de Partiționare si Sistemul Țintă daca vei dori sa instalezi Windows sau Linux.

Dacă vrei să instalezi Windows pe un calculator nou, cu UEFI și GPT ca sistem de partitionare, trebuie să alegi setarile precum mai jos:

Schema de Partiționare: GPT

Sistemul Țintă: UEFI (non CSM)

Sistem de Fișiere: FAT32 (Standard)

Daca dispozitivul pe care doresti sa folosesti stick-ul bootabil este unul mai vechi si vrei sa instalezi Windows cu prin BIOS sau cu UEFI setat pe compatibilitate, trebuie să alegi setarile precum mai jos:

Schema de Partiționare: MBR

Sistemul Țintă: BIOS (sau UEFI-CSM)

Sistem de Fișiere: NTFS

Daca trebuie sa instalezi Linux ca sistem de operare, cu UEFI, selecteaza GPT. Altfel, selecteaza MBR. Oricum, indiferent de situatia in care te afli, alege FAT32 ca sistem de fisiere.

Daca doresti, ai posibilitatea de a verifica toate optiunile disponibile, numai ca trebuie sa stii ceea ce faci. Altminteri, lasa-le asa cum sunt deoarece programul se va ocupa singur de ele.

4. Creeaza unitatea bootabila

In cadrul ultimului pas va fi necesar sa apesi pe butonul START si sa ai rabdare pana cand Rufus termina crearea unitatii pentru a fi bootabila.

Acum, timpul de asteptare tine foarte mult de performanta calculatorului pe care il detineti.

In urma finalizarii intregului proces, vei putea folosi memoria stick USB fara probleme pentru a instala sistemul de operare dorit.

Daca ti-am fost de ajutor cu acest tutorial, nu uita sa ne lasi un feedback in sectiunea de comentarii! 😉