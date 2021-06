Cum se reseteaza un iPhone – Inainte de a vinde un telefon, ca e el iPhone sau alt tip de smartphone, va trebui sa il resetezi si sa stergi toate datele personale din el. Cel care il va cumpara trebuie sa il seteze din nou si sa il personalizeze asa cum isi doreste, sa nu gaseasca nimic personal ramas de la tine in telefonul sau. La Android era mai simplu sa resetezi telefonul la setarile din fabrica, direct din meniul OS-ului sau din ecranul de Recovery. Insa la iPhone lucrurile sunt mai complicate, ca de obicei.

Inainte de orice resetarea la setarile din fabrica si stergere date personale trebuie sa stii un lucru: ai nevoie de un backup si de resetarea securitatii dispozitivului. Sunt doi pasi esentiali daca vrei o Resetare iPhone fara probleme. Ca sa faci backup rapid poti folosi iCloud. Se conecteaza dispozitivul la reteaua wireless, se acceseaza Configurari, iCloud, Backup iCloud. Tap pe Efectuati backup acum. Si gata, ai terminat. Alegi ce date salvezi si ai deja un backup facut.

Poti sa faci, alternativ, backup pe Mac. Se conecteaza iPhone-ul la Mac, se deschide Finder sau iTunes, se tasteaza codul de acces si se autorizeaza operatiunea de backup. Selectezi ce date vrei sa ai in backup si dai click pe Backup acum. Noteaza si parola pentru a recupera backup-ul din iTunes.

Resetarea securitatii e simpla, mergi la Settings, Username-ul tau, tap pe el, Find My iPhone si dai disable la serviciul de securitate. Cand ai cele doua etape finalizate poti trece si la resetarea telefonului tau pentru a putea sa il vinzi fara probleme. E bine sa retii ca resetarea unui iPhone va duce la pierderea datelor si e nevoie de ea doar daca vrei sa instrainezi telefonul sau nu mai functioneaza deloc, are probleme mari OS-ul, are erori si nu te mai descurci cu el.

Acum ai pregatit telefonul pentru o Resetare iPhone rapida. Iata ce ai de facut in continuare.

Etapele necesare pentru Resetare iPhone