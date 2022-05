Cum se șterge memoria cache a aplicațiilor?

Memoria cache din aplicații este un dosar care conține fișiere neexecutabile, dar utile pentru procesarea aplicației, cu cât aplicația este folosită mai mult timp, cu atât mai multă memorie cache va stoca.

Memoria cache a aplicațiilor ocupă spațiu, poate afecta performanța și funcționarea aplicațiilor dacă se acumulează, scade viteza procesorului mobilului sau al PC-ului și este întotdeauna recomandabil să ștergeți aceste fișiere pentru a evita problemele cu aplicațiile sau deteriorarea hardware-ului mobilului sau al PC-ului.

Ce se întâmplă atunci când se șterge memoria cache a unui dispozitiv?

Memoria cache este un grup de fișiere mici care, în cantități mari, generează o greutate mare pentru aplicație, dar nu sunt fișiere executabile pentru utilizator (nu pot fi văzute, ascultate sau modificate).

Atunci când ștergem aceste fișiere, îmbunătățim funcționarea aplicațiilor, mobilul nostru rulează programele și aplicațiile în mod eficient și rapid, pe lângă faptul că prelungim durata de viață a mobilului, evităm problemele pe termen lung cu aplicațiile pe care le folosim cel mai frecvent.

Cum pot șterge memoria cache a unei aplicații de pe un telefon mobil sau de pe un PC?

Există mai multe modalități de a șterge memoria cache a aplicațiilor, una dintre ele este accesând „setări” și apoi „aplicații”, unde vom vedea lista aplicațiilor pe care le-am instalat, iar când apăsăm pe ele vom vedea că apar datele lor. O altă modalitate este să țineți apăsată pictograma aplicației și să accesați informațiile acesteia.

Printre date se află „stocare” și vom vedea dimensiunea aplicației, dimensiunea datelor utilizatorului și a memoriei cache, aceasta din urmă este cea pe care trebuie să o ștergem și o vom face selectând opțiunea „delete cache” sau „clear cache”, în funcție de dispozitiv și de versiunea Android.

Este foarte important să ne amintim că obiectivul este de a șterge memoria cache de care nu vom avea nevoie mai târziu, prin urmare trebuie să fim foarte atenți cu datele personale ale aplicației (informații despre cont, chat-uri, nivelul atins într-un joc), asigurați-vă că ceea ce ștergeți este memoria cache și nu datele utilizatorului.

Dacă ștergeți memoria cache de pe un PC, deschideți Chrome și apăsați opțiunea „Mai multe” din colțul din dreapta sus, accesați „Mai multe instrumente” și apoi selectați „Ștergeți datele de navigare”. Vi se va oferi opțiunea de a șterge aceste fișiere în funcție de perioadele de timp, pentru a șterge totul selectați toate perioadele care apar.

Selectați opțiunea „Cookies and other site data” (Cookie-uri și alte date de pe site), precum și „Cached images and files” (Imagini și fișiere din memoria cache) și apoi „Clear data” (Ștergeți datele). Acest lucru va îmbunătăți procesarea PC-ului dumneavoastră.

De ce anumite aplicații nu își pot șterge memoria cache?

Există aplicații care nu permit ștergerea memoriei cache, chiar dacă este o procedură ușoară și nu compromite fișierele importante ale aplicației. Acest lucru se poate datora faptului că aplicația are o problemă (acumulare de memorie cache, virus, lipsa actualizării), iar soluția la această problemă poate fi formatarea telefonului mobil.

Ce alte opțiuni există pentru ștergerea fișierelor nedorite dintr-o aplicație?

Această curățare a fișierelor se poate face manual sau prin utilizarea unei aplicații de curățare a fișierelor nedorite, nu toate funcționează pentru toate versiunile de Android, dar există versiuni care includ propriul curățător de fișiere, care este actualizat în funcție de nevoile telefonului mobil.

În ceea ce privește curățarea manuală a fișierelor, aceasta se face prin accesarea „File manager/manager de fișiere” și căutarea folderelor numite „Thumbnails”, care conțin fișiere duplicate de fotografii din galeria noastră sau capturi video de joasă definiție, care nu vor fi utile, iar ștergerea lor îmbunătățește performanța telefonului mobil.

Ștergeți fișierele temporare

Fișierele temporare ocupă spațiu de stocare și variază de la memoria cache, istoricul căutărilor până la dosarele cu fișiere nedorite. Pentru a șterge fișierele nedorite, mergeți la managerul de fișiere și căutați dosarele cu numele „Thumbnails” sau „Thumbs” și ștergeți-le.

Aceste dosare conțin fișiere duplicate în cantități mari și fișiere nedorite. Fișierele din istoric pot fi șterse accesând Chrome și curățând istoricul și cookie-urile. Se recomandă ștergerea lunară a tuturor acestor fișiere temporare sau atunci când aplicațiile se blochează în mod repetat.