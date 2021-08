Una din cele mai îndrăgite locuri unde oamenii socializează și se distrează este cazinoul. Faimoase în întreaga lume, sălile de cazino atrag interesul publicului prin diversitatea jocurilor și modul sofisticat de petrecere a timpului liber. Sălile de casino sunt prezente azi în marile capitale ale lumii, în stațiuni de interes turistic, pe litoral sau în zone dedicate agrementului. sunt prezente azi în marile capitale ale lumii, în stațiuni de interes turistic, pe litoral sau în zone dedicate agrementului. Ultimii ani au adus în prim plan farmecul și confortul cazinourilor online. Din orice loc, clienții pasionați de ruletă, de blackjack, poker sau sloturi, accesează pe dispozitivele mobile website-uri aparținând celor mai faimoase cazinouri online.

Lumea virtuală a sălilor de joc apropie enorm oamenii de experiența de joc într-un cazino real, disponibil oricând și de oriunde s–ar afla. Ecranele telefoanelor inteligente sau ale laptopurilor s-au transformat în punți de legătură între iubitorii jocurilor de cazino online și numeroasele posibilități de distracție oferite de acestea.

Însă, pentru începători, este dificil de ales un cazino online de încredere, în România. Fără câteva informații utile, este ușor să cazi în capcana unor website-uri obscure care pretind că oferă servicii de calitate, însă le lipsește cadrul legal necesar desfășurării unei activități corecte în mediul virtual. Iată de ce este bine să ai câteva repere atunci când alegi să te distrezi jucând la cazino online. Astăzi în România poți accesa pe interner zeci sau poate sute de cazinouri online. Multe din aceste website-uri au deja un renume excelent pe piață, fiind cunoscute de jucători, iar altele se afirmă prin diferite tactici de publicitate, încercând să ajungă la publicul amator de distracție online. De aceea, vă recomandăm să găsiți un cazinou bine cunoscut, care să fie un loc sigur pentru a juca și care vă va oferi jocuri interesante. De exemplu, 888 este unul dintre cei mai populari operatori pe care îi puteți găsi în toată Europa. Acestea contează cu toate licențele și reglementările necesare. Este definitiv un casino online de încredere pentru a vă bucura de cele mai interesante jocuri de cazino.

Să examinăm criteriile care trebuie luate în considerare

Un cazino corect respectă strict legislația în vigoare

Cazinourile, casele de pariuri sau loteriile sunt reglementate, verificate și licențiate de ONJN. Evident că și cazinourile online trebuie să respecte aceste proceduri, să se alinieze legislației românești, să fie avizate prin licență de către Oficiul Național care reglementează activitățile operatorilor.

Este recomandabil ca înainte de a deschide un cont și de a juca efectiv online, să verifici dacă cazinoul online are afișată la loc vizibil pe prima pagină a site-ului sigla ONJN și deține licența de funcționare. Un cazino îndoielnic apare pe lista neagră a cazinourilor cu licența suspendată, în timp ce un cazino corect în care poți avea încredere deține o licență valabilă, respectă strict prevederile legale, activitatea este controlată și oferă un spațiu de joc sigur și stabil.

Vechimea pe piață a multor cazinouri online se datorează mai ales respectării cadrului legal care organizează activitățile acestor operatori. Licențele sunt reînnoite periodic, iar sistemele de joc sunt verificate pentru siguranța utilizatorilor online.

Un cazinou de încredere cultivă jocul responsabil.

Mediul online atrage numeroși jucători, iar dependența de sloturi, de msele de ruletă sau blackjack poate genera probleme, exact ca în cazul celor care frecventează cazinourile fizice. Ba mai mult, accesul nelimitat online la jocuri poate încuraja o astfel de dependență. De aceea, cazinourile de incredere, serioase, încurajează jocul responsabil, sunt preocupate de siguranța jucătorilor. Detectarea problemelor jucătorilor lor este responsabilitatea cazinourilor online serioase, care fac tot posibilul pentru a preveni dependența și comportamentele compulsive.

Verificarea concretă și reală a celor care au conturi pe diferite cazinouri online se bazează pe procedurile cunoscute sub acronimul KYC (know your customer) – cunoaște-ți clientul.

KYC este un proces utilizat frecvent de cazinourile online și de diverse ale companii, pentru a verifica identitatea și informațiile financiare ale clienților. Scopul principal este evaluarea potențialului de risc, prevenirea accesului minorilor și blocarea infracțiunilor financiare, cum ar fi frauda, corupția, luarea de mită și spălarea banilor.

Fiecare cazino online are propriile metode de încurajare ale jocului resposabil, existând câteva direcții comune:

Protecția minorilor – Jocurile de cazino sunt interzise persoanelor cu vârsta sub 18 ani, iar verificarea strictă a vârstei jucătorilor este foarte importantă pentru orice cazino de încredere. În România, minorii nu au acces la platformele de cazino online iar acestea supun controlului fiecare nou client. În acest sens.

Limite de joc – Utilizatorii au posibilitatea să își seteze limite de joc, iar dacă le depășesc, platforma online îi poate exclude automat pentru un anumit interval de timp, pentru o pauză sau chiar autoexcludere. În acest mod, jucătorii cu tendințe compulsive își pot controla bugetul și pot evita dependența.

Unele cazinouri online recurg la mesaje de avertizare, la un anumit interval orar. Spre deosebire de celebrele săli de joc fără ceasuri, platformele actuale ale cazinourilor online le reamintesc clienților că au petrecut un anumit timp în fața ecranelor, pentru a le oferi control asupra timpului petrecut online.

Un cazino de încredere este deținut de o companie serioasă și verificabilă

Spațiul virtual unde funcționează un cazinou online este practic interfața dintre client și compania care pune la dispoziție platforma de jocuri. Este esențial să cunoști măcar câteva informații despre istoricul firmei, compania “mamă” care deține platforma, modul în care depui banii și ridici câștigurile. Impozitarea veniturilor obținute din aceste câștiguri online este obligatorie, iar toate detaliile fiscale trebuie să fie prezente transparent și corect prezentate pe site. În acest fel, ai siguranța că joci într-un mediu online serios și de încredere.

Lipsa informațiilor despre firma care deține un cazino online este un semnal negativ, iar riscurile la care ești expus sunt mari. De regulă, orice cazinou online care funcționează corect și legal face parte dintr-un concern sau o companie cunoscută, eventual listată la Bursă.

Un cazino corect are o reputație impecabilă

Atunci când alegi cazinoul dorit, reputația impecabilă în mediul virtual este o bilă albă pentru un joc de calitate, în condiții de siguranță și deplină încredere.

Numeroase cazinouri online renumite sunt deja prezente cu recenzii și comentarii pe internet. O simplă verificare folosind motoarele de căutare online te poate direcționa spre informații prețioase. Expereințele pozitive ale jucătorilor, reputația producătorilor de jocuri prezente pe platformă, recenziile pozitive ale specialiștilor te ajută să alegi cu încredere cazinoul online.

Un cazino de încredere oferă o varietate mare de jocuri, de la furnizori de renume

Nu în ultimul rând, un cazino online de încredere are o ofertă diversificată de jocuri, de la mese de ruletă live din sălile cunoscute de jocuri până la cele mai noi apariții în domeniul sloturilor sau al pariurilor.

Furnizorii de jocuri cunoscuți încheie contracte cu cazinouri legale, licențiate iar prezența în oferta online a marilor nume în domeniu este o garanție în plus a seriozității cazinoului ales. O gamă atractivă de jocuri, modalități de plată multiple, retrageri corecte și controlate, toate alcătuiesc o bază sigură de joc responsabil și corect.

Concluzie

Acum, cunoscând criteriile pe baza cărora poți alege cel mai bun cazinou online din România, te poți bucura de bonusuri atractive, poți gusta atmosfera pasionantă a sălilor de joc, folosind platforma online pentru a accesa cele mai noi și variate jocuri, în deplină siguranță.