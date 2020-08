In cele din urma a fost lansata seria Note de la Samsung pe anul acesta, acum deja vorbim despre viitorul Galaxy Note 21, despre cele lansate anul acesta puteti vizita acest articol.

In ultimele scurgeri aparute pe internet, aflam cum va arata Samsung Galaxy Note 21 Ultra, si asta datorita @BenGeskin care a distribuit o poza in care ar fi un concept pentru Galaxy Note 21 Ultra.

Potrivit lui Ben, principalele schimbari de design ale telefonului vor fi lipsa unei camere frontale, in mod vizibil cel putin, aceasta va fi sub display, de asemenea telefonul nu va avea “barbie”, deci ecranul va ocupa o foarte mare parte din display, din imaginea prezentata in acest articol (imaginea reprezentativa a acestui articol) ne putem da seama ca aveam deaface cu un ecran ce cupa aproximativ 100% din corpul telefonului, un lucru foarte placut de multi dintre cei ce si-au dat cu parerea la postarea lui Ben.

Si noua ne place cele vazute, insa pana in august 2021, cand se crede ca vom vedea cu adevarat Note 21 Ultra, mai este asa ca vor aparea mai multe imagini cu acesta, insa conceptul vazut astazi pe retelele de socializare pare a fi asemanator cu unul ce a mai fost distribuit in trecut, iar tehnologia potrivit careia telefoanele vor avea o camera sub ecran nu este departe de a fi pusa in practica pe scara larga.