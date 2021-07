Cum vezi codul pin/puk la digi? – Orice cartela SIM are doua coduri importante pe care le gasesti fie pe suportul de unde desprinzi cartela pentru a o introduce in terminal, fie in pachetul standard al cartelei, in manualul de instructiuni. E vorba despre codul PIN si codul PUK, doua coduri fara de care nu ai cum sa deblochezi cartela pentru a putea incepe sa o folosesti iarasi in mod normal. Codul PIN e format de regula din patru cifre si cel initial e 0000, codul PUK are o lungime mai mare si e folosit doar cand am introdus codul PIN gresit de trei ori. Daca introducem de zece ori, prin absurd, codul PUK dezactivam cartela. Atunci cand se schimba codul PIN doar utilizatorul il stie, operatorul nu poate face nimic pentru a recupera cartela. Dar in situatia in care nu cunoastem codul PUK operatorul de telefonie mobila care detine cartela ne poate ajuta si ni-l furnizeaza dupa ceva verificari.

In scenariul in care avem un SIM de la DIGI Mobil si nu stim codul PUK, nu mai avem manualul cartelei sau suportul de unde am decupat cartela SIM putem sa aflam simplul un Cod pin si puk Digi. Cel mai simplu ar fi sa sunam la Relatii Clienti DIGI Romania formand numarul 0314007777 din orice retea nationala sau *777 daca avem alt SIM Digi. Asteptam pana incepe robotul sa prezinte optiunile si incercam sa fim atenti la ce spune.

Tastam secventa 2, 1, 3, 2, aferenta caii Situatii Tehnice, Telefonie Mobila, Blocare SIM, deblocare SIM, cod PUK, Deblocare SIM, Cod PUK. La final tastam numarul asociat cartelei blocate si tasta #, dupa care tastam si CNP-ul titlularului contractului pe care e trecuta cartela SIM.

Imediat vom discuta cu un operator DIGI si vom afla pe loc orice Cod pin si puk Digi al cartelei noastre. Dupa ce vom confirma ca suntem titularul contractului operatorul va cauta in baza de date codul PUK aferent cartelei si va va indruma in continuare pentru a putea sa il introduceti corect. Daca operatiunea e finalizata cu succes veti putea folosi iarasi cartela si veti avea acces la toate functiile ei.

Pana obtii un Cod pin si puk Digi trebuie sa iti iei masurile de siguranta pentru a nu bloca SIM-ul

Atentie insa, nu introduceti un Cod pin si puk Digi fara sa va asigurati ca e cel corect pentru ca veti pierde cartela SIM fara probleme. Mai bine intrebati la DIGI, mergeti si intr-o reprezentanta apropiata, vorbiti cu ei si aflati imediat codul PUK necesar inainte de a introduce orice fel de secvente de numere in telefon.

Pe langa codul PUK mai avem si codul PUK2, care e introdus cand am folosit gresit codul PIN2 ca sa activam de exemplu restrictionarea apelurilor. DIGI Romania s-ar putea sa nu oferea acest cod PUK2 de fiecare data daca sunt suspiciuni in privinta contului dvs., desi din datele noastre operatorul il ofera in prezent, asa ca aveti mare grija cand introduceti codurile PIN si PIN2. Si fii pregatit ca sa raspunzi la cateva intrebari de securitate daca vrei sa iti afli Cod pin si puk Digi.

Mai nou poti sa gasesti codul PUK al cartelei daca ai cont on-line si ai datele de logare. Vei avea o sectiune dedicata codului PUK si vei urma pasii descrisi de fiecare operator in parte. De regula introduci numarul de telefon blocat, completezi niste date legate de cont, date personale.