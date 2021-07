Cum vezi codul pin/puk la Orange – Suntem deja familiarizati cu securitatea cartelelor SIM. Ea e foarte simpla si se bazeaza pe existenta unui PIN initial, format din patru cifre, 1234 sau 0000. Da, nu e una avansata, dar e foarte eficienta si asta se vede imediat cand ai gresit PIN-ul… Dupa ce introducem cartela cumparata in telefon ni se va cere sa tastam respectivul PIN. Odata introdus el va debloca cartela si va putea fi dezactivat din setarile telefonului, la sectiunea SIM sau management SIM. Cei mai multi il pastreaza totusi pentru o securitate sporita in cazul dispozitivelor detinute.

Fiind un cod important are si o modalitate de blocare daca il introduci gresit de trei ori, fie pe cel initial, fie pe cel schimbat de tine. La introducerea gresita de trei ori a codului PIN vei primi un mesaj clasic in care ti se va cere codul PUK. Ce e acest cod PUK? El apare atunci cand am blocat partial cartela pentru ca nu stim codul PIN. De zece ori daca introducem si codul PUK blocam cartela si se dezactiveaza. El e unic pentru fiecare SIM, deci nu poti folosi coduri PUK de la alte cartele ale aceluiasi operator de telefonie mobila.

De retinut ca acest cod PIN e stiut doar de utilizator, el apare pe suportul cartelei si in manualul de utilizare din pachetul cartelei, e schimbat de regula dupa ce se introduce codul PIN presetat si operatorul nu poate face nimic daca il uitam, nu are cum sa ni-l dea. Codul PUK poate fi recuperat si de la operator fara probleme, dar il avem si pe suportul cartelei, chiar si in manual. Doar razuim sectiunea dedicata codului PUK si il avem acolo, nu ne ramane decat sa pastram suportul si atat.

La Orange Romania e simplu sa afli un Cod pin si puk Orange

Pentru clientii Orange un Cod pin si puk Orange se poate afla in mai multe moduri. Direct din Chatbox Djingo de pe site-ul Orange, unde solicitam cod PUK pentru SIM si oferim si numarul de telefon asociat contului.

Sau putem sa ne logam in MyOrange, sa mergem la Urgente, Servicii, Servicii Generale, Deblocare cartela SIM, Cod PIN PUK si de acolo recuperam acel Cod pin si puk Orange. Tot la Orange avem un Cod pin si puk Orange recuperat instant daca apelam *100# si urmam secventa 4 Abonamentul Meu, 5 Afla Codul PUK, dupa care introducem numarul de telefon aferent contului nostru si parola Orange-de regula numarul actului de identitate daca nu am modificat-o noi.

Mai simplu putem suna la Relatii Clienti Orange Romania ca sa primim pe loc un Cod pin si puk Orange aferent SIM-ului blocat. Vom forma 0374300300 din orice retea nationala sau 300 daca suntem in Orange si avem acces la alt numar Orange, altul blocat prin codul PUK. Se poate apela, de asemenea 444 la PrePay si 411 pentru abonati. La 444 alegem Servicii si setari automate, PUK si Deblocare, introducem numarul de telefon blocat si gata, avem codul PUK.

Mai putem solicita si PUK2, un cod de care avem nevoie daca am introdus codul PIN2 de trei ori gresit, cod folosit de regula pentru activarea unor servicii suplimentare, redirectionari de pilda. Codul PUK2 se poate obtine la fel de repede sunand la Relatii Clienti dar cazurile in care avem nevoie de el sunt izolate, de regula vrem codul PUK pentru ca am gresit codul PIN.