Cum vezi codul pin/puk telekom?

Am cumparat o cartela noua SIM, desfacem pachetul si in el gasim manualul de utilizare si suportul din plastic de unde luam cartela SIM. Pe suport sunt si doua portiuni razuibile care ascund codul PIN si codul PUK, foarte importante pentru orice cartela SIM. Codul PIN e codul de patru cifre introdus pentru deblocarea cartelei prima data cand o punem in telefon si va fi cerut de fiecare data cand se deschide telefonul si se acceseaza cartela SIM. Poate fi scos usor din setarile telefonului oricand dorim. De asemenea, el poate fi modificat, singura conditie e sa il retinem.

Cand am introdus de trei ori un cod PIN gresit vom bloca partial cartela SIM. Asta inseamna ca ni se va cere alt cod pentru deblocare, in speta codul PUK. Codul PUK este codul care va debloca codul PIN, e unic pentru fiecare SIM, il stii doar tu, operatorul nu are cum sa ti-l afle si nici nu are cum sa ti-l dea daca l-ai uitat sau ai pierdut suportul unde il aveai scris de la inceput.

Sunt mai multe scenarii in care ai nevoie neaparat de codul PUK. De exemplu, vrei sa dai telefoane importante si nu poti accesa deloc telefonul, vrei sa trimiti niste mesaje foarte importante si atunci iarasi nu vrei sa astepti pana gasesti suportul de la cartela. Sau poate ca ai tastat codul PIN gresit de trei ori din graba si acum telefonul nu se mai deschide si nu poti face nimic cu el, decat daca scoti cartela din el si introduci o alta de la alt operator.

Codul PUK insa se poate afla usor de la operator daca nu il mai stii sau nu mai ai suportul cartelei ori manualul de utilizare din pachetul cartelei SIM. Pentru exemplificarea procesului de aflare a codului PUK vom lua ca exemplu Telekom Romania. Ca sa afli un Cod pin si puk telekom dai mai intai un telefon la Relatii Clienti, formand numarul 0214041234 din orice retea nationala sau 1234 daca esti client Telekom si ai acces la alt SIM Telekom activ. Din meniul pe care il auziti veti tasta secventa 1, 3, 3 pentru a afla codul PUK Telekom. Veti discuta cu un operator dupa ce veti confirma datele contului si veti primi imediat si codul PUK si toate instructiunile de utilizare. E bine sa stiti ca vi se vor adresa si intrebari de securitate de fiecare data cand sunati pentru coduri PUK, pentru a se asigura cei de acolo ca sunteti chiar titularul contului asociat cartelei SIM blocate partial.

Alternativ puteti apela *100#, dupa care mergem la ramura 5, ramura 3 Codul PUK si veti urma instructiunile primite pentru a genera un Cod pin si puk telekom aferent cartelei detinute. Sau mai simplu intrati in contul MyAccount de pe Telekom.ro, la Administrare Cont, Servicii MyAccount si Cod PUK si veti gasi imediat un Cod pin si puk telekom pentru cartela, dupa ce veti confirma numarul de telefon blocat. Va fi nevoie si de parola Selfcare pentru a debloca codul PUK si a putea sa il folositi.

Codul PIN mai are o varianta, codul PIN2. Aceasta este diferita de prima, e tot din patru cifre, numai ca e folosit doar cand activam servicii suplimentare. Si el poate fi introdus de trei ori gresit si se blocheaza iarasi cartela, serviciile. Avem nevoie atunci de codul PUK2, pe care il ofera tot operatorul de la care avem cartela SIM si serviciile aferente contului nostru.