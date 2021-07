Cum vezi codul pin/puk vodafone – Codul PUK este poate cel mai important cod pe care trebuie sa il ai la indemana oricand. De ce? E simplu. Fara el nu poti reactiva o cartela SIM care e blocata din cauza PIN-ului introdus gresit. Codul PIN e un cod standard pe care il gasim la toate cartelele, de regula e 1234 sau 0000 si e presetat, poate fi schimbat. El se introduce prima data cand avem cartela intr-un terminal, dupa ce am cumparat-o. Imediat il putem schimba sau dezactiva din setarile telefonului, dar la inceput depindem de el.

Cum il gasim? Cand avem cartela cumparata cu pachetul standard il vedem ascuns sub o suprafata razuibila chiar pe suportul cartelei, cel de unde desprindem cartea SIM. Il avem de multe ori si in manualul de utilizare, tiparit in sectiunea dedicata codului PUK. Langa el apare de regula in aceleasi conditii si codul PIN. E necesar sa le notezi sau sa pastrezi cu mare grija suportul de la cartela SIM daca vrei sa fii linistit indiferent ce se intampla in viitor.

La introducerea unui cod PUK gresit de zece ori consecutiv dezactivam cartela si va fi aproape imposibil sa o mai recuperam fara ajutorul operatorilor Vodafone. Si daca tot am amintit de Vodafone, trebuie sa stiti ca va pot ajuta cei de la Relatii Clienti in prima faza, foarte simplu, ei au aceste coduri si pot furniza un Cod pin si puk Vodafone dupa ceva verificari rapide. Operatorul nu detine codul PIN, deci daca l-ati uitat sau l-ati pierdut nu va ramane decat sa introduceti un cod de trei ori si sa vi se ceara codul PUK in speranta ca veti putea sa resetati cartela. De multe ori trebuie sa avem iarasi codul PIN daca nu e dezactivat din setari-cel mai bine ar fi sa il dezactivam dupa prima folosire ca sa nu ajungem in situatii stresante. Dezactivarea codului PIN nu va produce niciun efect asupra utilizarii cartelei sau asupra serviciilor. Vom putea seta amprenta, recunoastere faciala, ce fel de solutie de securitate vrem in locul codului PIN de deblocare a cartelei SIM.

Vodafone ofera mai multe modalitati de a obtine simplu un Cod pin si puk Vodafone

La Vodafone Romania, ca sa obtii un Cod pin si puk Vodafone apelezi mai intai numarul scurt *222 din Vodafone, pe alta cartela Vodafone sau 0372022222 din orice retea nationala, ii raspunzi Andreei la intrebarea cu ce te poate ajuta si spui clar ca vrei cod PUK. Te va transfera la un operator, vei da datele despre cont si vei raspunde la niste intrebari de verificare a identitatii tale si a contului. La final ai codul PUK dorit si toate instructiunile corecte de utilizare.

Alta modalitate de a obtine pe loc un Cod pin si puk Vodafone pentru cartela SIM blocata temporar este apelarea la *100# de pe o cartela Vodafone, urmand meniul Contul Meu, Urgente, PUK. Introduci numarul de telefon al cartelei tale si vei primi codul PUK pentru deblocare. Sau intri rapid pe MyVodafone, Contul Meu, Administrare si Cod PUK si il vei genera de acolo. Daca ai abonament vei completa parola contului, ultimele patru cifre CNP si asa ai codul PUK.

Cand ai blocat si acest Cod pin si puk Vodafone, dupa ce l-ai introdus consecutiv de zece ori va trebui sa mergi intr-un magazin reprezentanta cu buletinul pentru deblocare SIM. Se vor face verificari si se va debloca imediat SIM-ul tau.