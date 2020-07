Cursed Sezonul 1 Online Subtitrat | Serialul a fost lansat pe Netflix

Cursed Sezonul 1 Online Subtitrat a aparut astazi si poate fi vazut in premiera pe site-ul oficial de streaming, Netflix.

Serialul este la primul sau sezon iar pe IMDB deja au aparut criticile si aprecierile in legatura cu acesta, in momentul in care fac acest articol, avem o nota de 6,6, ceea ce denota ca serialul acesta nu prea este apreciat de catre utilizatori, drept este faptul ca si recenziile sunt putine, avem un numar de doar 209 de pareri.

Despre ce este vorba in serialul “Blestemat”?

“Blestemat”, asa cum este tradus in romana, este un serial american ce poate fi vazut pe Netflix din data de 17 iulie, acest serial este in genul drama/fantastic si urmareste actiunile petrecute in romanul cu acelasi nume de Frank Miller si Tom Wheeler.

Serialul prezinta o noua abordare a legendei lui Arthur, in care o tanara porneste la drum pentru a-l gasi pe Merlin pentru a-i preda o spada veche.

Nimue este personajul principal, aceasta este o adolscenta ce isi va uni fortele cu Arthur pentru a duce la bun sfarsit planul.

Mai multe despre acest serial, puteti vedea chiar vizionand-ul, astfel am intra in sfera de spoilere pe care cu siguranta nu le vreti in cazul in care asteptati acest serial de mai mult timp.

Cursed Sezonul 1 Online Subtitrat

Pentru a vedea serialul trebuie sa detineti un cont Netflix, in caz contrar puteti achizitiona unul foarte usor, mai multe despre abonamentele netflix puteti vedea in acest articol.

Vezi Cursed Sezonul 1 Online Subtitrat pe Netflix

Daca urmaresti sau ai urmarit acest serial, care este parerea ta despre el? Povesteste-ne parerile tale la rubrica de comentarii. Multumim!

