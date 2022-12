Educatia copilului se numara printre cele mai mari responsabilitati ale unui parinte, iar alegerea programelor de invatare potrivite pentru acesta reprezinta o mare provocare. Fie ca trebuie sa alegi gradinita copilului, fie scoala, fie liceul – provocarea este la fel de intensa si iti solicita o documentare acerba.

In cazul in care iti doresti ca al tau copil sa urmeze o scoala in limba engleza sau un liceu intensiv engleza, atunci trebuie sa incepi pregatirea lui cat mai devreme. O solutie in acest sens o reprezinta o serie de cursuri engleza online copii, care sa il ajute pe micut sa se afle in capatul listei de admisi.

Centrul de limba engleza Flying Colours organizeaza cursuri de engleza pentru copii, care vor face diferenta dintre ”Accepted” si ”Rejected”, oricare ar fi examenul de engleza la care va participa copilul tau.

In cadrul acestora, profesorii vor pregati copilul chiar si pentru promovarea examenelor Cambridge, care pot fi echivalate cu examenele de limba din programa scolara, astfel:

echivalarea testului pentru clasa a V-a intensiv engleza (YLE Movers si Flyers);

testul pentru clasa a IX-a bilingv engleza (KET, PET);

Bacalaureat (PET, FCE, CAE).

Cum se face inscrierea la cursuri de engleza online pentru copii si cum se desfasoara?

In cazul in care iti doresti ca acesta sa urmeze un program de invatare intensiv in limba engleza, atunci ajuta-l sa se pregateasca asa cum se cuvine, in cadrul unui mediu prietenos. Pentru inscrierea la cursuri de engleza online pentru copii, va fi necesar sa se efectueze o evaluare de nivel online, direct in platforma. In functie de rezultat, copilul va fi repartizat intr-o grupa corespunzatoare varstei si nivelului sau de cunostinte.

Orele de curs se desfasoara in grupe de 8-10 elevi, astfel incat sa fie suficient de multi pentru ca activitatea sa fie una interactiva, insa suficient de putini incat profesorul sa ofere atentia sa tuturor.

Totodata, aceste cursuri de engleza online pentru copii se desfasoara cu ajutorul unor tehnici si metode de invatare moderne, care sa ajute copilul sa invete relaxat. Printre tehnicile folosite de profesori se numara jocurile de rol, dezbaterile, sustinerea de proiecte etc., menite sa ofere contextul de a exersa notiunile de gramatica a limbii engleza asimilate, dar si vocabularul. Astfel, copilul va invata sa comunice spontan, adaptat situatiei cu care se confrunta.

Distribuirea elevilor in functie de varsta si de nivelul de cunostinte este o particularitate importanta a acestor cursuri engleza online copii, deoarece in acest fel copilul nu se va simti intimidat sau jenat de modul in care vorbeste. Faptul ca se afla alaturi de copii de aceeasi varsta, cu pasiuni similare si cunostinte asemanatoare, ii va oferi increderea de a se exprima liber.

Fiecare reusita obtinuta la curs ii va creste stima de sine si ii va intari increderea in capacitatea sa de a comunica in aceasta limba, in special, dar si in general. Astfel, deprinderea abilitatii de a comunica in engleza spontan va putea fi extinsa, apoi, si in viata de zi cu zi. Ceea ce la inceput a fost doar un curs de limba, se concretizeaza, in cele din urma, si intr-un program de dezvoltare personala ce va ajuta copilul sa devina un tanar stapan pe cunostintele sale si liber sa se poata exprima oricand si oriunde.