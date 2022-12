Formarea ca programator a capatat popularitate atat in randul adolescentilor, cat si a adultilor care urmareasc reconversia profesionala, nemultumiti de jobul lor actual. Piata de cursuri de programare online a devenit extrem de ofertanta, iar ”diversitatea” este cuvantul de ordine care o poate descrie perfect. Cu toate ca diversitatea este buna, cum ajungi insa sa stii caror oferte de cursuri sa le dai ”Skip” si carora sa le spui ”Accept”?

Petru Trimbitas, fondatorul WellCode, sustine ca criteriul de selectie pentru formarea ca programator trebuie facuta insa in functie de obiectivul stabilit, dar si de modul in care se face invatarea. Tanarul clujean a pus bazele unui program de invatare de scriere de cod total diferit de modelele clasice de cursuri programare online. Mentoratul fondat de Trimbitas a fost dezvoltat pe baza experientei acumulate de acesta in cadrul companiilor Facebook si Google, din Statele Unite ale Americii. In timpul petrecut in cele doua companii ce dau tonul in IT, tanarul a observat accentul pus de acestea pe modul in care viata personala influenteaza succesul profesional.

Programul de mentorat funtioneaza ca o carte interactiva si este mai mult decat un program de invatare, este un program de dezvoltare personala si profesionala. Cheia acestui program de invatare o reprezinta relatia pe care cursantii o dezvolta cu mentorul si coach-ii care il ajuta sa-si dea ”reset” filosofiei de viata si sa invete sa se orienteze catre succes.

Cum functioneaza mentoratul, spre deosebire de clasicele cursuri de programare online?

Invatarea se desfasoara online, insa spre deosebire de modul clasic, coach-ii si mentorii sunt in contact permanent cu tine. Invatarea are loc pe o platforma special creata pentru acest tip de dezvoltare. Platforma este impartita in trei parti:

teorie;

rezolvare de probleme;

scriere de cod.

Totodata, platforma iti ofera posibilitatea de a-ti vizualiza in timp real evolutia, astfel incat sa te mentii motivat si sa ai o imagine despre modul si rapiditatea cu care inveti. In consecinta, fiecare problema rezolvata se transforma intr-un pas inainte pe platforma si apropierea de obiectivul final: obtinerea primului job ca programator.

De asemenea, un alt punct total diferit si unic al mentoratului, in comparatie cu clasicele cursuri de programare online, este reprezentat de realizarea portofoliului de proiecte. Astfel, dupa parcurgerea integrala a platformei, vei fiajutat de mentori sa-ti scrii propria aplicatie sau sa-ti realizezi propriul portofoliu de proiecte.

Integrarea programului de dezvoltare personala in cadrul acestui mentorat este, de asemenea, o diferenta ce ofera unicitate mentoratului pe piata de cursuri programare online. Coach-ii si expertii in dezvoltare personala iti vor fi alaturi si te vor ajuta sa iti descoperi punctele forte si sa-ti constientizezi slabiciunile, sa inveti sa iti gestionezi gandurile si emotiile negative si sa-ti stabilesti un mindset pozitiv.

Totodata, acestia te vor ajuta sa iti dezvolti abilitatile soft skills si tehnice, astfel incat sa fii pregatit pentru intalnirea cu viitorii angajatori din toate punctele de vedere. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare personala si interpersonala sunt, de asemenea, unul dintre obiectivele pe care coachii te vor ajuta sa ti le atingi. Astfel, vei beneficia de sprijinul si ghidarea de care ai nevoie de la primul ”Hello” pe platforma si pana la bifarea primului job ca programator.

Programeaza o sedinta de consultanta cu mentorii si convinge-te de diferentele dintre cele doua tipuri de invatare. Doar tu vei decide cui ii dai ”Accept” si cui ii dai ”Skip”.