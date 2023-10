Cursuri de programare pentru incepatori gratuite – locul in care poti descoperi daca pasiunea iti poate deveni profesie! 

Te joci cu liniile de cod de ceva timp, ai inceput deja sa fii mult mai atent la fiecare detaliu care se ascunde in spatele unei comenzi efectuate de diverse gadget-uri, asa ca e timpul sa faci urmatorul pas. Du-ti pasiunea la un alt nivel si testeaza-ti abilitatile de programator in cadrul unui modul de cursuri de programare pentru incepatori.

Petru Trimbitas a pus bazele unui mentorat unic pe piata din Romania, inspirat din modelul companiilor Facebook si Google, din Statele Unite ale Americii. In perioada colaborarii cu cele doua companii, tanarul clujean a observat si a constientizat detalii care fac diferenta in modul de invatare si care influenteaza succesul profesional in mod vital. Un exemplu il reprezinta chiar aceasta posibilitate de a testa daca pasiunea poate fi transformata in profesie, motiv pentru care a ales introducerea unui modul gratuit de cursuri programare incepatori WellCode.

Modulul gratuit de cursuri de programare integrat in mentoratul mai sus numit are o durata limitata, insa pe parcursul acestuia beneficiezi de toata sustinerea mentorilor si coachilor. Astfel, nu doar ca iti vei putea testa abilitatea de a scrie cod, invata lucruri noi, dar vei putea vedea concret si cum functioneaza modul de invatare propus de Petru Trimbitas si cum este structurata platforma.

In plus, dupa finalizarea acestui modul gratuit de cursuri de programare pentru incepatori, poti alege sa iti continui definitivarea formarii ca IT-ist. Mentorii si coachii te vor ajuta la fiecare pas si iti vor fi alaturi pana la angajare, indiferent de cat timp vei avea nevoie, cu conditia sa respecti trei reguli simple:

sa dormi 8 ore pe noapte;

sa lucrezi 15-20 de ore / saptamana;

sa asculti si sa respecti intocmai sfaturile mentorilor.

Ce este si cum functioneaza mentoratul?

WellCode este o platforma care functioneaza ca o carte interactiva, astfel incat iti ofera posibilitatea de a scrie cod si rezolva probleme conform programului personal. Cu toate ca vei invata independent de evolutia celorlalti utilizatori, nu vei fi niciodata singur. Mentorii vor fi alaturi de tine si te vor ghida catre atingerea obiectivului final: obtinerea primului tau job ca programator!

O particularitate a acestui mentorat, comparativ cu clasicele cursuri de programare pentru incepatori, o reprezinta faptul ca, dupa ce vei reusi sa parcurgi platforma integral, mentorii te vor ajuta sa iti scrii propria aplicatie si sa iti realizezi portofoliul de proiecte. Etapa finala a formarii tale o reprezinta rafinarea abilitatilor soft skills si tehnice, astfel incat sa reusesti sa treci cu brio de interviu.

Tot in cadrul celor doua companii americane, Petru Trimbitas a constientizat importanta sustinerii emotionale pe parcursul programului de invatare. Din acest motiv, a decis includerea in mentorat a unui modul de dezvoltare personala, coordonat de coachi cu experienta.

Coachii te vor ajuta sa iti constientizezi gandurile si emotiile negative si sa iti dezvolti strategii sanatoase de gestionare a lor. Astfel, vei reusi sa iti depasesti frica de esec, momentele de demotivare si sa iti cresti capacitatea de concentrare.

Programeaza chiar acum o sedinta de consultanta cu mentorii si descopera singur de ce mentoratul fondat de Trimbitas este unic si ce il diferentiaza de clasicele cursuri programare incepatori. Sansa ta de a trece de la a scrie cod din pasiune la a dezvolta o cariera de succes in domeniul IT e la un click distanta. Apasa!