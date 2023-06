Cursuri IT – incepi formarea in vara si te angajezi ca programator in iarna!

Invatarea este un proces personal, ce poate fi influentat de diverse evenimente colaterale, independente de pregatirea profesionala. Din acest motiv, evolutia din cadrul unor cursuri IT se petrece intr-o maniera diferita pentru fiecare participant in parte.

Acum, piata de cursuri IT WellCode din Romania iti ofera posibilitatea de a invata programare intr-un mod adaptat stilului tau de invatare si timpului de care dispui.

Programul gandit de Petru Trimbitas a fost fondat pe baza modelului observat de acesta in cadrul companiilor Google si Facebook, din Statele Unite ale Americii. In perioada colaborarii cu cele doua companii americane, tanarul clujean a observat si constientizat modul in care evenimentele personale ne pot conditiona succesul profesional. Ca urmare a acestui fapt, fondatorul WellCode a pus bazele unui program de invatare construit pe relatia mentor – discipol si comunicarea bidirectionala, diferit de clasicele cursuri IT de pe piata.

cursuri it

Mentoratul iti propune un model de invatare modern, in care sa poti invata independent de evolutia celorlalte persoane de pe platforma, atunci cand iti permite timpul. Libertatea aceasta iti va oferi relaxarea de care ai nevoie pentru a-ti putea concentra atentia pe ceea ce este cu adevarat important: rezolvarea de probleme si dezvoltarea gandirii analitice.

Cu toate ca vei invata independent de celelalte persoane de pe platforma, nu vei fi niciodata singur. Mentorii iti vor fi alaturi pas cu pas si te vor ajuta sa identifici solutia ideala pentru problemele de pe platforma. Fiecare problema rezolvata se va concretiza intr-un pas inainte si apropierea de obiectivul final: angajarea ca programator.

Odata finalizate problemele de pe platforma, nu vei fi abandonat! Pentru ca acest program este diferit de clasicele cursuri IT, mentorii vor continua sa-ti ramana aproape si in etapele urmatoare, pana la angajare. In consecinta, dupa ce vei reusi sa parcurgi intreaga platforma, mentorii te vor ajuta sa-ti scrii propria aplicatie si sa-ti realizezi portofoliul de proiecte. De asemenea, acestia te vor ajuta sa iti rafinezi abilitatile soft skills si tehnice, astfel incat sa reusesti sa treci cu brio de interviu.

Dezvoltarea profesionala va fi sustinuta si se va realiza in paralel cu cea personala, coordonata de coachi cu experienta vasta in acest domeniu. Coachii te vor conduce pe drumul auto-cunoasterii, proces in care vei putea constientiza gandurile si emotiile negative care te impiedica sa evoluezi si te mentin blocat in frica de esec. Totodata, specialistii in dezvoltare personala te vor ajuta sa iti dezvolti un stil de viata sanatos, bazat pe o rutina a somnului corecta, un regim alimentar echilibrat si un stil de viata activ.

Coachii te vor indruma, astfel incat sa reusesti sa dormi 8 ore pe noapte, pentru a putea fi odihnit si pentru a reusi sa-ti cresti capacitatea de concentrare si de rezolvare de probleme. Un program de somn sanatos va contribui, de asemenea, la dezvoltarea gandirii analitice, prin cresterea puterii de concentrare si rezolvarea de probleme.

Un alt obiectiv al coachilor, pe care nu-l vei regasi in cadrul clasicelor cursuri IT, va fi sa te ajute sa-ti dezvolti abilitatile de comunicare si interrelationare, la fel de importante pentru angajatorii din domeniul IT ca si cele de a scrie cod curat si corect.

Fondatorul programului sustine ca drumul de la inscrierea in acest program unic de pe piata de cursuri IT din Romania si pana la angajare poate fi parcurs, in medie, in 8 luni, daca respecti 3 conditii simple (sa dormi 8 ore / noapte, sa asculti de mentori si sa lucrezi minimum 15-20 de ore saptamanal). Cu toate acestea, au fost situatii in care evolutia spectaculoasa le-a adus participantilor rezultatele mult dorite in numai 3 – 4 luni. In consecinta, daca si tu iti doresti sa inveti sa scrii cod si sa te angajezi ca programator, stabileste chiar acum o sedinta de consultanta cu mentorii.