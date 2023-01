Viitorul este intotdeauna imprevizibil, iar un bun om de afaceri trebuie sa fie deplin constient de acest lucru. Progresul tot mai accelerat al tehnologiei sau globalizarea se numara printre fenomenele pe care nu le poti controla, dar care produc in permanenta efecte neasteptate.

Oricat de mult ai incerca sa anticipezi cursul evenimentelor, nu vei reusi. De exemplu, cine ar fi putut sa prevada, in 2019, ca in anii urmatori va izbucni o pandemie care va genera restrictii fara precedent sau ca la granitele Romaniei va fi razboi?

In aceste conditii de schimbare permanenta, ceea ce trebuie sa imbunatateasca un businessman de succes este adaptabilitatea. Cu ajutorul unor cursuri project management, va reusi sa evalueze obiectiv fiecare schimbare si sa profite de oportunitatile pe care aceasta le aduce.

Cui ii sunt indicate cursuri de project management si cum se desfasoara?

Trainingurile de acest fel se adreseaza atat persoanelor responsabile cu administrarea proiectelor care nu au mai facut un astfel de curs pana in prezent, cat si managerilor cu experienta, care vor sa obtina instrumente avansate de lucru in echipa si de adaptare la noile realitati economice.

Cursul nu li se adreseaza doar celor care detin in mod formal functia de Project Manager, ci tuturor persoanelor care preiau in mod constant, in activitatea de zi cu zi, responsabilitati de gestionare a diverselor proiecte din cadrul companiei.

Trainingul este bazat pe metode experientiale de invatare si adaptat la specificul proiectelor din organizatia in care isi desfasoara activitatea participantii. Acestia primesc tehnici si instrumente care ii ajuta sa gestioneze in mod eficient un proiect.

Metodologiile cu care se lucreaza in cadrul unor astfel de cursuri de project management pot fi aplicate in special in proiectele din cadrul unei companii, insa informatiile primite se dovedesc utile inclusiv in imbunatatirea performantelor la nivel personal.

Beneficiile participarii la cursuri de project management

Trainingul este personalizat in functie de metodologia potrivita pentru fiecare cursant in parte, astfel incat sunt primite instrumente ce permit alocarea resurselor si impartirea eficienta a sarcinilor aferente oricarui tip de proiect.

Cursantii sunt antrenati sa defineasca cu precizie obiectivele unui proiect si sa structureze corect etapele acestuia. Ei evalueaza in mod critic drumul parcurs, lucreaza cu grafice, rapoarte si instrumente de adaptare la schimbare.

Avantajul unor cursuri de project management consta si in faptul ca sunt analizate diferite platforme de gestionare a proiectelor si sunt primite instrumentele capabile sa asigure optimizarea fluxurilor de lucru, inclusiv in perioade de instabilitate, cand au loc schimbari neasteptate.

La nivel de organizatie, se ajunge la o eficienta sporita, datorita faptului ca proiectele sunt gestionate intr-un mod care implica o mai buna folosire a banilor, a timpului si a oricaror altor resurse.

Printre cele mai apreciate instrumente se numara strategiile care fac posibila repozitionarea si adaptarea cu rapiditate la schimbarile ce afecteaza continuu mediul de business. In timp ce concurenta inca incearca sa inteleaga ce se petrece, tu deja ai sesizat noile oportunitati aparute si ai inceput sa profiti de ele!

Participarea la cursuri project management iti sporeste capacitatea de a reactiona rapid la schimbari si iti ofera toate motivele pentru a fi mai increzator in viitor!