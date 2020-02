Cuvintele cheie – esențialul în SEO

„La început a fost cuvântul” și nu comit o blasfemie citând Biblia în contextul SEO. Fără cuvinte cheie nu putem vorbi despre optimizare. Sunt cele mai importante pentru că de ele depinde popularitatea site-ului nostru, ele ne aduc trafic, ele sunt cele căutate pe Google.

Cuprins:

Cum se aleg cuvintele cheie?

Parametri importanți pentru alegerea cuvintelor cheie

Da-uri și Nu-uri în alegerea cuvintelor cheie

Unde trebuie să folosim cuvintele cheie?

Le găsim în conținut, în meta tag-uri, în alt-urile imaginilor, în URL-uri. Sau, mai bine zis, ar trebui să le găsim, dacă vrem ca site-ul nostru să fie bine văzut de motoarele de căutare.

Datorită importanței lor, stabilirea unui set de cuvinte cheie pentru optimizarea unui site e un proces destul de anevoios și necesită o documentare amănunțită, riguroasă și atentă.

Nu trebuie să pierdem niciodată din vedere experiența personală. Mai exact, cum și ce am căuta noi pe Google dacă am vrea să ajungem pe site-ul pe care vrem să-l promovăm sau de ale cărui servicii am avea nevoie.

Cele mai importante întrebări la care trebuie să răspundem când alegem cuvintele cheie sunt: „Pentru ce vreau să ajungă lumea pe site-ul meu?” și „Ce ofer eu?”.

Dacă, de exemplu, ne documentăm pentru un site de instalatori, vom alege cuvinte de genul „instalator autorizat”, „firma instalatori”, „reparaţii sanitare”. În cuvintele cheie trebuie să se reflecte produsele pe care le vindem (dacă e vorba despre un magazin online) sau serviciile pe care le oferim (dacă e vorba despre un site de prezentare).

Unul dintre cele mai importante și folositoare tool-uri pe care trebuie să le folosim atunci când stabilim cuvintele cheie este AdWords Keyword Planner, un serviciu gratuit, pus la dispoziție de Google și foarte util.

Ne ajută la identificarea unor potențiale combinații, dar ne arată și cât de căutat e cuvântul care ne interesează. Dacă e foarte căutat și competiția e acerbă, putem încerca să ne optimizăm site-ul pentru acel cuvânt, însă dacă nu dă rezultate în primele două luni, ar trebui să ne focalizăm atenția pe cuvinte mai puțin căutate, dar cu șanse mai mari de reușită.

De exemplu, am introdus în tool cuvântul „instalator arad”, am selectat (foarte important) țara și limba și iată ce cuvinte mi s-au sugerat (click pe imagine pentru a o mări):

Parametrii care ne interesează sunt Competition și Local Monthly Searches. Deși primul nu ne arată exact cât de mare e competiția, al doilea e puțin mai precis și dă numere.

Ne interesează cuvintele care au un număr mare de căutări și o competiție mică, deși această situație e foarte rar întâlnită. Din lista de cuvinte sugerate, nu ne interesează toate, doar acelea care ne caracterizează munca și serviciile oferite. Nu vom adăuga în lista de cuvinte cheie „instalații construcții” dacă nu oferim aceste servicii.

NU alegeți cuvinte singulare și generale.

Nu vă chinuiți să optimizați site-ul pe un cuvânt general ca „instalator” pentru că veți munci degeaba, competiția e imensă și de cele mai multe ori, cel care caută un instalator, îl va căuta cu precizarea altor criterii suplimentare.

DA – folosiți cuvinte cheie compuse (long tail keywords)

Cu cât e mai specific un cuvânt, cu atât cresc șansele unui site optimizat să rank-uiască bine pe Google. De exemplu, dacă sunteți o firmă producătoare de mobilă din Timișoara, printre cuvintele cheie alese pentru optimizare, trebuie neapărat să se regăsească „mobilă la comandă timișoara”, „mobilier din lemn timișoara”, „mobilă bucătărie timișoara” etc.

DA – targetați cuvintele cheie în funcție de sezon

Dacă domeniul vă permite, bineînțeles. Dacă de exemplu sunteți un site de rețete culinare, cu o lună, două înainte de Paște, începeți optimizarea pe cuvinte de genul „rețetă pască tradițională”, „rețetă drob de miel” etc. Evident, odată cu trecerea Paștelor, veți trece la rețete de salate, la prăjituri cu fructe de sezon, și tot așa în funcție de anotimp.

NU vă sufocați site-ul cu cuvinte cheie

Și simt nevoia să o mai spun încă o dată: NU sufocați site-ul cu cuvinte cheie. Nu le repetați de 5 ori într-un paragraf de 4 rânduri. Nu scrieți conținut pentru motoarele de căutare, scrieți pentru utilizatori.

Nu deranjați lectura cu grupuri de cuvinte care n-au niciun înțeles gramatical. De exemplu: „confecționăm mobilă bucătărie Timișoara” nu este o propoziție corect gramaticală. Îi lipsesc prepozițiile „de” și „în”.

Chiar dacă pe site scriem „confecționăm mobilă de bucătărie în Timișoara”, motorul de căutare nu ia în considerare prepozițiile, deci le puteți folosi cu încredere.

Dacă nu înțelegeți cu vorba bună, aflați că Google-ul e supărat rău pe cei care își supraoptimizează site-urile sufocându-le cu grupuri de cuvinte cheie.

Unde trebuie să folosim cuvintele cheie?

În primul rând, în conținutul site-ului. Apoi, în meta tag-uri, în Page Title neapărat, în heading-uri, în alt-urile imaginilor (deși alt-urile trebuie să funcționeze mai mult ca niște descrieri ale lor, decât ca niște surse de cuvinte cheie) și, dacă se poate, în URL-uri.

Însă pentru că asta să fie posibil, lista de cuvinte cheie trebuie finalizată înainte de crearea structurii site-ului sau înainte ca site-ul să fie live.

Deși e un articol lung, subiectul nu e epuizat. Mai sunt o grămadă de trucuri, tehnici și sfaturi pentru folosirea cuvintelor cheie. Însă acestea sunt cele mai importante. Dacă țineți cont de ele, sunteți pe drumul cel bun și strategia SEO va da roade.