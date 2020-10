Cyberpunk 2077 Cerinte de sistem si trailer

Cyberpunk 2077 Cerinte de sistem – Jocul este in tendinte in momentul de fata si se preconizeaza ca va ajunge atat pe consolele de la Xbox cat si pe PC, pentru cea din urma varianta, astazi am sa va ofer cerintele de sistem pentru acest joc.

Cyberpunk 2077 Cerinte de sistem minime

CPU: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 sau 10

Placa video: NVIDIA GeForce GTX 780 sau AMD Radeon RX 470

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

Spatiu de stocare: 70 GB

Memorie RAM video: 3 GB

Cyberpunk 2077 Cerinte de sistem recomandate